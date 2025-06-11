Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.2 комментария
Премьер Дании призвала не снижать военные бюджеты Европы
Премьер Дании Фредериксен призвала не снижать военные бюджеты Европы
Странам Европы нужно договориться больше никогда не сокращать свои военные бюджеты, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
В интервью Newsweek она подчеркнула, что уменьшение военных расходов после завершения холодной войны было ошибкой для многих европейских стран, передает РИА «Новости».
Фредериксен заявила: «Было ошибкой то, что после окончания холодной войны мы уменьшили наши военные бюджеты в значительной части Европы... Возможно, одно из важнейших дел сейчас – договориться, что это больше никогда не повторится».
По словам главы датского правительства, мир оказался на пороге новой эпохи, которую характеризует более высокий уровень неопределенности и опасности. Фредериксен добавила, что на сегодняшний день в мире наблюдается множество проблем, и «все движется в неправильном направлении».
Напомним, суммарные оборонные расходы стран НАТО в этом году достигли рекордных 1,303 трлн долларов, при этом более половины этой суммы пришлось на США.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена увеличить расходы на военные закупки до 3,5% ВВП и направить еще 1,5% ВВП на инфраструктуру с военным потенциалом.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил солидарность с предложением США о наращивании оборонных расходов до 5% от внутреннего валового продукта.