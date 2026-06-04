  • Новость часаЛаврова удивили заявления Рубио о неготовности сторон конфликта на Украине к уступкам
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

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    Андрей Колесник Андрей Колесник Украина сбивает Европе ритм подготовки к войне с Россией

    Устроив прибалтийский воздушный коридор для дальнобойных БПЛА, Зеленский смешал НАТО карты в деле подготовки агрессии против России. Реализация мелкой – с точки зрения глобального противостояния России и Запада – украинской задачи вступила в противоречие с подготовкой куда более масштабного нападения.

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    Илья Ухов Илья Ухов Русский язык помогает открывать законы Вселенной

    Знание русской культуры, своих корней, преданий народной жизни – все это дает твердую почву в освоении любых наук. Ведь научная деятельность всегда ведется в определенных исторических условиях конкретной страны и народа, составляющего стержень этого государства.

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    4 июня 2026, 19:54 • Новости дня

    Командующий ВС Латвии заявил о вероятной атаке России в «любой момент»

    В Латвии заявили о возможном нападении России на Европу в «любой момент»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командующий ВС Латвии Каспарс Пуданс, заявил, что Россия может атаковать Европу «уже сегодня вечером», по его словам, Москва серьезно угрожает ЕС из-за преимущества в беспилотниках и представляет особую опасность для Прибалтики

    Европейские государства допускают вероятность внезапного вооруженного конфликта в любой момент из-за существенного преимущества Москвы в количестве беспилотников, заявил Financial Times командующий латвийской армией Каспарс Пуданс.

    «Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером», – заявил он.

    Военный пояснил, что Москва обладает значительным запасом дронов. Это преимущество, по его мнению, сохранится как минимум до 2028 года и представляет особую опасность для Прибалтики.

    Из-за существующих рисков европейские страны запустили масштабный процесс перевооружения. При этом латвийский главнокомандующий подчеркнул, что обновление арсеналов удастся полностью завершить не раньше 2029 года.

    Ранее в четверг Пуданс признал превосходство России над странами НАТО в сфере применения беспилотной авиации. Однако до этого, в начале мая уже украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся падения дронов спровоцировали острый политический кризис и отставку правительства прибалтийской республики.

    4 июня 2026, 09:14 • Новости дня
    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»

    Politico: Европейские страны призвали усложнить выдачу шенгенских виз россиянам

    Власти 11 стран призвали ЕС запретить россиянам «загорать на европейских пляжах»
    @ Clara Margais/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенген для российских туристов, и призвали запретить россиянам «загорать на европейских пляжах», сообщает Politico.

    По данным Politico, в преддверии летнего сезона 11 стран Европы призвали Евросоюз ужесточить визовые требования в отношении российских граждан, передает РИА «Новости».

    Обращение министров Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, стран Прибалтики, а также Исландии и Норвегии направлено главе евродипломатии Кае Каллас и еврокомиссару Магнусу Бруннеру.

    «Одиннадцать европейских стран требуют от Брюсселя ужесточить въезд для российских путешественников в Шенгенскую зону в преддверии летних каникул, утверждая, что россияне не должны загорать на европейских пляжах», – говорится в публикации издания. Примечательно, что Испания, Греция, Италия и Франция, популярные у туристов, документ не подписали.

    Дипломаты намерены поднять этот вопрос на полях заседания СБ ООН для оценки возможной поддержки инициативы. Ранее сообщалось, что в 2025 году страны ЕС выдали россиянам более 620 тыс. виз, что на 10,2% превышает показатели 2024 года. В МИД подобные ограничения неоднократно называли дискриминацией.

    В прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

    В мае Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

    Прошлой осенью Европейский союз полностью прекратил оформление новых многократных разрешений на въезд.

    Газета ВЗГЛЯД представила майский выпуск «Рейтинга недружественных правительств».

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    3 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Министр обороны заявил о внедрении в зоне СВО единой цифровой сети
    Министр обороны заявил о внедрении в зоне СВО единой цифровой сети
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Система информационного взаимодействия, которая объединяет разных пользователей в единый контур, проходит завершающий этап боевых испытаний и должна быть развернута во всех российских группировках к сентябрю. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов во время демонстрации новейших образцов вооружения и военной техники делегациям стран Организации Договора о коллективной безопасности.

    Министры обороны стран ОДКБ осмотрели перспективные образцы вооружения и экипировки от ведущих предприятий Ростеха, передает ТАСС. В ходе осмотра экспозиции были представлены элементы разведывательно-ударных комплексов, включая систему информационного взаимодействия, предназначенную для объединения различных участников боевой работы в единую цифровую сеть.

    Разработка создана по поручению главы Минобороны и обеспечивает координацию действий командиров и специалистов всех уровней – от подразделений тактического звена до крупных войсковых соединений.

    По словам Белоусова, новая система уже внедряется в подразделения, задействованные в зоне специальной военной операции. «Данная система завершает боевую апробацию и к сентябрю уже будет у нас в группировках. Группировка «Центр» уже вовсю работает. Очень большой спрос на эту систему», – подчеркнул Белоусов.

    Президент России Владимир Путин поручил создать в войсках единый информационный контур.

    В конце прошлого года министр обороны Андрей Белоусов заявил о планах внедрения цифровой системы «Свод» до сентября 2026 года.

    В мае текущего года концерн «Калашников» подготовил к испытаниям новый мобильный разведывательно-ударный комплекс «Куб-СМ».

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    3 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС

    Мадьяр заявил о готовности Украины вступить в Евросоюз через 15 лет

    Премьер Венгрии оценил срок выполнения Украиной условий для членства в ЕС
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет, заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    По словам Мадьяра, окончательная евроинтеграция Киева потребует значительного времени, передает РИА «Новости».

    «Количество лет, в течение которых страны смогут завершить выполнение всех 33 глав соглашения о вступлении в ЕС, зависит от проделанной ими работы», – заявил премьер Венгрии Петер Мадьяр.

    В случае успешного завершения переговоров за 10 или 15 лет Будапешт проведет юридически необходимый референдум.

    График переговоров о приеме Киева в Евросоюз остается неопределенным из-за позиции Венгрии.

    До этого Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала невыполнимым требование Украины о вступлении в объединение в 2027 году.

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    4 июня 2026, 11:15 • Новости дня
    В Китае заметили уникальную подлодку без традиционной рубки
    В Китае заметили уникальную подлодку без традиционной рубки
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На шанхайской верфи зафиксировали новую крупную китайскую подводную лодку, особенностью которой стало отсутствие традиционного ограждения рубки.

    Спутниковые снимки запечатлели неизвестную субмарину на предприятии Jiangnan Shipyard в Шанхае первого июня, передает TWZ.

    Эксперты оценивают ее длину в 120 метров, а ширину – от 10 до 11 метров. Эти габариты превосходят размеры обычных дизель-электрических лодок и некоторых атомных ударных субмарин.

    Отказ от выступающей рубки позволяет значительно улучшить гидродинамику конструкции. Снижение сопротивления воды оптимизирует скорость и маневренность в подводном положении, а также делает лодку более тихой и малозаметной. На снимках также различимы Х-образные рули и, предположительно, кольцевой насадок гребного винта, характерный для водометных движителей.

    «ВМС НОАК осуществляют значительный стратегический переход от дизель-электрического к полностью атомному строительству, что представляет собой фундаментальный отход от исторических моделей строительства», – заявил глава Управления военно-морской разведки ВМС США контр-адмирал Майк Брукс. Он отметил, что новые китайские субмарины приближаются по качеству к американским аналогам.

    Восемь лет назад на этой же верфи уже спускали на воду небольшую подлодку без рубки длиной около 45 метров. В 2024 году государственная корпорация CSSC представила модель крупного беспилотного подводного аппарата со схожим дизайном. Новая большая субмарина, вероятно, является обитаемой и может предназначаться для высокоскоростного перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале прошлого года специалисты заметили на китайской верфи строительство гигантской безэкипажной подводной лодки.

    Осенью на военном параде в Пекине военные продемонстрировали новый автономный подводный аппарат AJX-002.

    В 2024 году новейшая китайская атомная субмарина класса Zhou затонула около города Ухань.

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    4 июня 2026, 10:12 • Новости дня
    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран

    Президент Финляндии Стубб предложил расширить ЕС до 40 стран

    Президент Финляндии предложил расширить ЕС до 40 стран
    @ IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александер Стубб предложил рассмотреть возможность увеличения числа стран – участниц Евросоюза с 27 до 40.

    В состав объединения, по его мнению, могут войти как европейские, так и неевропейские государства, включая Канаду, передает ТАСС со ссылкой на канал CNBC.

    «В данный момент нам нужно мыслить масштабно и с учетом географии. Нам необходимо расширить или, по крайней мере, создать механизмы членства, которые были бы достаточно гибкими, чтобы охватить в общей сложности 40 европейских государств или даже неевропейских», – заявил финский политик на энергетической конференции.

    Политик отметил, что время для расширения союза ограничено. По его словам, после завершения конфликта на Украине и потенциальной смены администрации в США внимание общественности сместится на другие темы. Среди возможных кандидатов на вступление он выделил Британию, Норвегию, Исландию и страны Западных Балкан.

    Кроме того, Стубб призвал серьезно задуматься о членстве Турции после рассмотрения заявок Украины, Молдавии и Грузии. Идею присоединения Канады он назвал привлекательной альтернативой превращению этой страны в 51-й американский штат. Политик подчеркнул, что для проецирования своей силы в мире европейским странам необходимо начать мыслить более масштабно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность вступления Канады в Евросоюз.

    Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон предположил вероятность присоединения этого государства к европейскому блоку.

    В прошлом году председатель Евросовета Антониу Кошта объявил о планах принятия в объединение Украины и Молдавии.

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    4 июня 2026, 07:39 • Новости дня
    В России решили испытать боевые аэростаты для сброса авиабомб

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания «Аэроплатформы» (резидент Центра беспилотных систем и технологий, ЦБСТ) до конца этого года проведет серию испытаний образцов воздухоплавательной техники для последующего применения в зоне спецоперации в качестве средства доставки дронов и планирующих авиабомб, сообщили в ЦБСТ.

    До конца 2026 года в России протестируют образцы воздухоплавательной техники для применения в зоне спецоперации, передает ТАСС. Разработкой занимается компания «Аэроплатформы», являющаяся резидентом Центра беспилотных систем и технологий.

    «До конца текущего года компания «Аэроплатформы» осуществит несколько испытаний образцов воздухоплавательной техники. По их итогам аэростаты будут доработаны для применения в военных целях. Предприятие разрабатывает высотные свободные аэростаты и привязные малообъемные аппараты», – сообщили в организации.

    Наибольший потенциал эксперты видят в свободных аэростатах. Они могут подниматься на высоту от 10 до 30 километров, неся груз весом до сотни килограммов. Такие аппараты способны дрейфовать сутками и достигать любой точки на территории противника максимум за 48 часов.

    В центре отметили, что украинские войска также используют подобные средства, однако чаще всего это непрочные латексные шары без армирования. Российские же инженеры создают крупногабаритные полиэтиленовые оболочки нулевого давления, что позволяет надежно удерживать полезную нагрузку.

    Современные технологии дают возможность точно рассчитывать траекторию полета и точку сброса груза. Подготовка к запуску боевого аэростата занимает всего 30 минут, хотя эффективность применения по-прежнему зависит от погодных условий и направления ветра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этого года специалисты провели первые летные испытания высотного аэростатного комплекса «Барраж-1».

    Российские инженеры создают данный аппарат для организации передачи данных в зоне спецоперации.

    Украинские военные с весны 2024 года запускают замаскированные под метеозонды воздушные шары со взрывчаткой.

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    3 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    Литва подтвердила переговоры с США о размещении ядерного оружия
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вильнюс обсуждает с Вашингтоном возможность размещения американских ядерных вооружений на территории прибалтийской республики.

    Литва ведет переговоры с Соединенными Штатами о возможном размещении американского ядерного оружия в стране, пишет Politico. Об этом во вторник, 2 июня, рассказал министр национальной обороны республики Робертас Каунас.

    «Дискуссии продолжаются», – заявил глава оборонного ведомства журналистам. Эти обсуждения проходят на фоне планов Вашингтона по сокращению американского военного присутствия в Европе. Подобные шаги вызывают опасения, что союзники по НАТО могут оказаться уязвимыми из-за критических брешей в системе безопасности.

    Каунас также подчеркнул, что Вильнюс определенно не остается в стороне от происходящих процессов.

    Сейчас конституция прибалтийского государства прямо запрещает нахождение оружия массового поражения в пределах его границ. Однако президент Гитанас Науседа уже предложил внести поправки в основной закон, объяснив эту инициативу текущими рисками в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Литвы начали обсуждение отмены конституционного запрета на размещение ядерного оружия союзников.

    Американская администрация допустила переброску подобных вооружений в новые европейские страны Североатлантического альянса.

    Литовский министр обороны Робертас Каунас подтвердил вывод американских военных из республики в рамках ротации.

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    4 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Военкоры: ВВС Швеции изучили работу российской ПВО после атаки ВСУ на Петербург
    Военкоры: ВВС Швеции изучили работу российской ПВО после атаки ВСУ на Петербург
    @ airliners.net/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Последствия налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург проверил самолет радиотехнической и радиоэлектронной разведки S102B Korpen Военно-воздушных сил (ВВС) Швеции, сообщили военкоры.

    Авиация Швеции проконтролировала передислокацию радиолокационных станций после отражения налета на Петербург, сообщает «Военная хроника».

    Действия российской противовоздушной обороны отслеживал специализированный борт S102B Korpen.

    Во время воздушных атак активно работают дежурные радары, меняющие позиции после завершения угрозы. Иностранная техника способна улавливать подобные изменения в радиоэлектронной обстановке.

    «Бортовая аппаратура [компании] Saab на Korpen перехватывает эти импульсы, фиксируя их точную частоту, длительность, период повторения и диаграмму направленности», – отмечается в публикации.

    Собранная информация позволяет зарубежным военным детально изучать структуру взаимодействия подразделений российских войск противовоздушной обороны.

    Накануне украинские беспилотники атаковали гражданские объекты Санкт-Петербурга.

    Городские службы оперативно ликвидировали последствия этого вражеского налета.

    Весной шведский самолет-разведчик S102B Korpen уже появлялся у границ Ленинградской области для выявления позиций систем ПВО.

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    4 июня 2026, 16:12 • Новости дня
    В Киеве заявили о способности Украины быстро создать ядерное оружие

    Производитель дронов заявил о возможности быстрого создания ядерного оружия на Украине

    В Киеве заявили о способности Украины быстро создать ядерное оружие
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинская промышленность способна разработать собственное ядерное вооружение при наличии соответствующего политического решения руководства страны, заявил руководитель компании по производству дронов для ВСУ Fire Point Денис Штилерман.

    Совладелец украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил о технической готовности страны к производству ядерного арсенала. По его словам, процесс создания подобного вооружения не представляет особой сложности для местных специалистов, передает ТАСС.

    «Если там думают, что Украина не в состоянии сделать ядерное оружие, то там ничего сложного нет. Конечно же, мы можем это делать», – подчеркнул предприниматель в интервью. Штилерман напомнил, что ранее Киев добровольно отказался от ядерного статуса, однако обещанные гарантии безопасности так и не были выполнены.

    Ранее в апреле Служба внешней разведки России сообщала о планах западных стран передать Киеву ядерные технологии. По данным ведомства, Лондон и Париж обсуждают скрытые поставки европейских комплектующих, включая малогабаритную боевую часть от французской баллистической ракеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России предупредил о недопустимости передачи Украине элементов ядерного оружия. Посольство Франции в Москве назвало ложью информацию о подготовке отправки таких вооружений Киеву.

    Между тем еще осенью 2024 года немецкая газета Bild сообщала о готовности украинских властей создать собственную бомбу за несколько недель.

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    4 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Уничтоживший первый в зоне СВО Abrams дрон «Пиранья» стал модульным

    Уничтоживший первый Abrams беспилотник «Пиранья» получил модульную конструкцию

    Уничтоживший первый в зоне СВО Abrams дрон «Пиранья» стал модульным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разработчик усовершенствовал уничтоживший первый танк Abrams дрон «Пиранья» модульной системой, аппарат получил возможность быстрой замены комплектующих и автоматический выбор частот управления для повышения боевой эффективности.

    Российский беспилотник «Пиранья-10», который подбил первый на СВО американский танк Abrams, прошел глубокую модернизацию.

    На полях международной выставки HeliRussia 2026 представитель разработчика сообщил ТАСС об интеграции модульной системы. Теперь операторы могут оперативно менять универсальные детали в полевых условиях.

    «Первый Abrams был уничтожен 10-дюймовым дроном, который работал на одной частоте видео и на одной частоте управления. Затем мы модернизировали дрон, что позволило использовать сразу четыре частоты управления одновременно. То есть без участия оператора система автоматически выбирала более стабильный сигнал», – рассказал представитель компании.

    По словам специалиста, раньше для замены камеры или видеопередатчика требовалось полностью разбирать устройство и применять пайку. Новая конструкция оснащена специальными креплениями, что значительно упрощает процесс ремонта.

    Работы провели в Симбирском конструкторском бюро в Ульяновской области. С 2022 года предприятие выпустило свыше 35 тыс. беспилотных систем. Современные модели способны нести нагрузку от пяти килограммов и оснащены искусственным интеллектом для самонаведения на цель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Симбирское конструкторское бюро ежемесячно выпускает до 10 тыс. беспилотников «Пиранья». Именно этот дрон поразил первый американский танк Abrams в зоне специальной военной операции.

    Позже Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения данной техники.

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    4 июня 2026, 05:29 • Новости дня
    Bloomberg: Европа и Украина захотели устроить переговоры с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ведущие государства Европы совместно с киевским режимом приступили к созданию стратегии дипломатического урегулирования конфликта для предотвращения очередной военной зимы, сообщили источники.

    Германия, Франция и Британия вместе с Украиной разрабатывают инициативу по организации диалога с участием России, передает Ura.ru со ссылкой на Bloomberg.

    Европейские лидеры стремятся не допустить затягивания боевых действий еще на одну зиму.

    При этом окончательное решение по переговорам останется за Владимиром Зеленским, и Европа не собирается «давить на него», подчеркнул источник.

    Ключевые аспекты новой стратегии планируется обсудить в ближайшие дни. Ожидается, что дискуссия состоится на встрече британского премьера Кира Стармера с французским лидером Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

    Ранее генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев для участия в заседании Североатлантического совета. Генсек альянса не дал Зеленскому ответить на вопрос СМИ о нехватке у Киева систем ПВО Patriot.

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    4 июня 2026, 01:34 • Новости дня
    Свириденко: Все страны ЕС одобрили старт переговоров о вступлении Украины
    Свириденко: Все страны ЕС одобрили старт переговоров о вступлении Украины
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса по вступлению Украины и Молдавии в объединение, сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

    «Замечательная новость: все государства-члены ЕС дали зеленый свет на открытие первого кластера в рамках переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. Мы на шаг ближе к членству в ЕС», – приводит слова Свириденко РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico анонсировало старт первого этапа консультаций на 15 июня. Однако также сообщалось, что график открытия переговорного кластера  оставался неопределенным из-за позиции Венгрии.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что Будапешт и Киев договорились о правах венгерского меньшинства в Закарпатье. При этом венгерская сторона выступает против ускоренного процесса интеграции.

    Мадьяр заявил, что выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет.

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    4 июня 2026, 00:22 • Новости дня
    Будапешт и Киев договорились о правах венгерского меньшинства в Закарпатье

    Мадьяр: С Украиной достигнуто соглашение о правах венгров Закарпатья

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия и Украина достигли соглашения о правах венгерского меньшинства в Закарпатье, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

    «Мы достигли всеобъемлющего соглашения с Украиной о расширении языковых, образовательных, культурных и политических прав сотен тысяч представителей венгерского меньшинства», – приводит слова Мадьяра ТАСС.

    Он подчеркнул, что украинские власти обязались внедрить согласованные меры в национальное законодательство. При выполнении данных обязательств Будапешт одобрит открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. При этом венгерская сторона выступает против ускоренного процесса интеграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Будапешт назвал выполнение одиннадцати требований по защите нацменьшинств обязательным условием для евроинтеграции Киева.

    Мадьяр заявил, что выполнение всех условий для полноправного членства в Евросоюзе потребует от Киева закрытия 33 переговорных глав и займет до 15 лет.

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    3 июня 2026, 20:24 • Новости дня
    Рубио заявил о необходимости глубокой реформы НАТО

    Рубио признал острую необходимость масштабных реформ в НАТО

    Рубио заявил о необходимости глубокой реформы НАТО
    @ Li Yuanqing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Североатлантический альянс нуждается в серьезных структурных изменениях, при этом процесс трансформации организации пока не запущен, признал госсекретарь США Марко Рубио.

    Соединенные Штаты считают необходимым провести масштабные преобразования в Организации Североатлантического договора. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио во время выступления в Конгрессе, передает ТАСС.

    «Считаю, что НАТО необходима глубокая реформа», – заявил глава американского внешнеполитического ведомства на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Отвечая на вопрос о текущем состоянии дел, Рубио подчеркнул, что не видит начала таких преобразований в альянсе.

    Рубио также напомнил, что особое внимание на предстоящем саммите НАТО, который пройдет 7-8 июля в турецкой Анкаре, будет уделено доступу американских военных к европейским базам союзников. Ранее Вашингтон жестко раскритиковал действия некоторых европейских партнеров, которые ограничили доступ вооруженных сил США к своим военным объектам во время американо-израильского конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская администрация допустила пересмотр участия США в Североатлантическом альянсе из-за запрета на использование военных баз. Неделей ранее Марко Рубио усомнился в целесообразности существования военного блока на фоне позиции ряда европейских стран. В прошлом году госсекретарь осудил союзников по НАТО за недостаточные инвестиции в национальную безопасность.

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    4 июня 2026, 16:48 • Новости дня
    ЕК пообещала Армении 50 млн евро из-за российских экспортных ограничений

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз подготовил пакет финансовой поддержки для Еревана в ответ на экономическое давление со стороны Москвы, говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пообещала выделить республике 50 млн евро, передает ТАСС.

    Причиной такого решения стали экспортные ограничения, введенные Россией.

    «Это не менее чем экономическое давление – и это неприемлемо», – подчеркнула фон дер Ляйен, комментируя действия Москвы. При этом руководитель Еврокомиссии признала, что Брюссель хорошо разбирается в подобных методах, поскольку за последние пять лет Евросоюз применил рекордное в своей истории число санкций против третьих государств.

    В пресс-релизе европейского ведомства также отмечается, что ЕС твердо поддерживает Ереван. В рамках этой поддержки готовится специальный пакет помощи, который будет включать заявленные 50 млн евро.

    Напомним, что после антироссийских шагов команды Пашиняна Россия вела ряд ограничений.

    Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временный запрет на поставки цветочной продукции из Армении.

    Кроме того, на территории России прекратили продажу ряда армянских вин и коньяков из-за их несоответствия стандартам качества.

    С 30 мая Россия остановила ввоз из Армении ряда овощей, ягод, зелени и минеральной воды «Джермук».

    Российские инспекторы выявили серьезные нарушения на рыбоперерабатывающих предприятиях Армении и оставили право на экспорт только двум компаниям.

    С 2 июня Россия приостанавливает поставки армянской черешни, абрикосов и свежего винограда до утверждения новых механизмов контроля.

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