Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Командующий ВС Латвии заявил о вероятной атаке России в «любой момент»
В Латвии заявили о возможном нападении России на Европу в «любой момент»
Командующий ВС Латвии Каспарс Пуданс, заявил, что Россия может атаковать Европу «уже сегодня вечером», по его словам, Москва серьезно угрожает ЕС из-за преимущества в беспилотниках и представляет особую опасность для Прибалтики
Европейские государства допускают вероятность внезапного вооруженного конфликта в любой момент из-за существенного преимущества Москвы в количестве беспилотников, заявил Financial Times командующий латвийской армией Каспарс Пуданс.
«Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером», – заявил он.
Военный пояснил, что Москва обладает значительным запасом дронов. Это преимущество, по его мнению, сохранится как минимум до 2028 года и представляет особую опасность для Прибалтики.
Из-за существующих рисков европейские страны запустили масштабный процесс перевооружения. При этом латвийский главнокомандующий подчеркнул, что обновление арсеналов удастся полностью завершить не раньше 2029 года.
Ранее в четверг Пуданс признал превосходство России над странами НАТО в сфере применения беспилотной авиации. Однако до этого, в начале мая уже украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся падения дронов спровоцировали острый политический кризис и отставку правительства прибалтийской республики.