Командующий ВС Латвии заявил о вероятной атаке России в «любой момент»

В Латвии заявили о возможном нападении России на Европу в «любой момент»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Европейские государства допускают вероятность внезапного вооруженного конфликта в любой момент из-за существенного преимущества Москвы в количестве беспилотников, заявил Financial Times командующий латвийской армией Каспарс Пуданс.

«Мы живем, исходя из предположения, что агрессия в той или иной форме может произойти уже сегодня вечером», – заявил он.

Военный пояснил, что Москва обладает значительным запасом дронов. Это преимущество, по его мнению, сохранится как минимум до 2028 года и представляет особую опасность для Прибалтики.

Из-за существующих рисков европейские страны запустили масштабный процесс перевооружения. При этом латвийский главнокомандующий подчеркнул, что обновление арсеналов удастся полностью завершить не раньше 2029 года.

Ранее в четверг Пуданс признал превосходство России над странами НАТО в сфере применения беспилотной авиации. Однако до этого, в начале мая уже украинский беспилотный летательный аппарат разбился на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся падения дронов спровоцировали острый политический кризис и отставку правительства прибалтийской республики.