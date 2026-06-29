Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.8 комментариев
Эксперты назвали самый выгодный срок банковского вклада
Аналитик Селезнев назвал самый выгодный срок банковского вклада
Размещение средств на один год признано наиболее прибыльным вариантом сохранения капитала из-за высоких ставок и возможности гибкого управления финансами в будущем.
Сейчас наиболее выгодный срок для банковского вклада составляет один год, передает Газета.Ru. Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев считает, что именно этот период позволяет вкладчикам получить максимальную выгоду.
«Наиболее выгодно открывать депозит на один год. Топ-10 банков дают по годовым вкладам 12–13%, при этом деньги не заморожены надолго, а через год вы снова окажетесь на рынке и сможете переложиться в новые условия», – отметил Селезнев. Вклады на два-три года сейчас приносят лишь 9–11% годовых, так как банки ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки. Короткие депозиты сроком от трех до шести месяцев также уступают годовым по доходности.
Специалист советует распределять накопления между разными инструментами, используя лестничную стратегию. Оптимально разместить 30% средств на три-шесть месяцев как ликвидную подушку, 50% – на 12–18 месяцев для фиксации ставки, а оставшиеся 20% направить на вклады сроком два-три года или в облигации федерального займа.
При выборе депозита важно учитывать не только процентную ставку, но и возможную потребность в деньгах, поскольку при досрочном закрытии вклада проценты теряются. Финансист также рекомендует сравнивать предложения разных кредитных организаций и обращать внимание на дополнительные условия, а не только на максимальную доходность.