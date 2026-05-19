Мантуров заявил о возвращении к росту товарооборота с Китаем
России и Китаю в текущем году удалось вернуться к положительной динамике товарооборота, сказал первый вице-премьер Денис Мантуров..
В преддверии официального визита Владимира Путина в КНР экономическое взаимодействие двух стран продолжает укрепляться, передает РИА «Новости».
В ходе рабочей поездки первый вице-премьер России Денис Мантуров провел переговоры с заместителем премьера Госсовета Китая Дин Сюэсяном.
«Инвестиционная активность благоприятно сказывается и на развитии двусторонней торговли. В этом году нам удалось вернуться к положительной динамике товарооборота», – подчеркнул Денис Мантуров. Стороны предметно обсудили ключевые вопросы работы межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
В секретариате первого вице-премьера добавили, что портфель совместных инициатив заметно расширился. Сейчас он охватывает металлургию, химию, машиностроение, лесную промышленность, а также агропромышленный комплекс и логистику. Кроме того, Москва и Пекин подтвердили важность создания комфортных условий для дальнейшего развития деловых связей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил подготовку Владимира Путина к официальному визиту в Китай.
Перед поездкой в Пекин глава российского государства обратился к гражданам КНР с приветственным видеообращением.