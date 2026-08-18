Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Госдолг Украины после Майдана взлетел более чем в 16 раз
Общий государственный долг Украины резко увеличился за годы после Майдана, достигнув к июню 2026 года 211,6 млрд долларов, то есть взлетел более чем в 16 раз, следует из статистических данных.
Согласно данным министерства финансов Украины, на конец 2013 года внешний и внутренний долг страны составляли 584,79 млрд гривен. По сравнению с этим уровнем к июню 2026 года совокупный долг увеличился в 16,2 раза, передает РИА «Новости».
В информационной справке минфина Украины сообщается: «По состоянию на 30 июня 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9490,8 млрд гривен или 211,6 млрд долларов».
Киевский режим, как отмечается, пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. На Западе новые пакеты помощи согласуют после длительных обсуждений, а партнеры все настойчивее заявляют, что Киеву необходимо активнее искать источники для самофинансирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, к концу апреля совокупный госдолг Украины превысил 104% ВВП.
Бывший спикер Рады Дмитрий Разумков в конце 2025 года заявил, что на каждого жителя Украины теперь приходится более 8 тыс. долларов госдолга, а общая сумма долгов превышает годовой объем ВВП.