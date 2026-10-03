Греция передала Болгарии останки царя Самуила в обмен на реликвии

София вернула Афинам 48 исторических реликвий в обмен на останки царя Самуила

Tекст: Мария Иванова

Греция передала Болгарии останки царя Самуила, правившего в 997–1014 годах, в обмен на 48 исторических реликвий, вывезенных из греческих монастырей в Софию во время Первой мировой войны. Церемония обмена с участием министров культуры и глав правительств двух стран Кириакоса Мицотакиса и Румена Радева прошла в Музее византийской культуры в Салониках, передает ТАСС.

«Возвращение важных для общества реликвий в Грецию и Болгарию превращает сложные моменты прошлого в «мосты» общего будущего. В то же время это также подчеркивает силу, которую обретают два соседних народа, смело выбирая путь взаимного уважения и доверия», – заявил Мицотакис.

Глава греческого правительства отметил, что возвращаемые святыни имеют бесценную духовную значимость. В их числе иконы, кресты, облачения, ларцы для мощей и епископский трон. До начала ноября они будут выставлены в музее в Салониках, после чего вернутся в исторические места – монастыри Тимиу Продрому и Панагиас Икосифиниссас, а также Серрейскую и Нигритскую митрополию.

В свою очередь, Болгария получила останки царя Самуила и других лиц из саркофагов, которые были обнаружены в 1964 году в базилике Святого Ахиллия. Афины и София также договорились продолжить переговоры по возвращению других исторических объектов, представляющих взаимный интерес.

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