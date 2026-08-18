Суд в Лас-Вегасе начал процесс по делу об убийстве Тупака Шакура

Tекст: Антон Антонов

В понедельник в суде начались прения по делу Дэвиса, которого обвиняют в организации убийства рэпера в 1996 году, сообщает ABC7.



«Давайте будем откровенны, Дуэйн Дэвис не нажимал на курок. Но он спланировал стрельбу как ответ за избиение своего племянника», – заявило обвинение, отметив, что присяжные узнают об этом «от самого Дуэйна Дэвиса».

По данным обвинения, 63-летнему бывшему лидеру банды из Лос-Анджелеса вменяют убийство с применением смертоносного оружия с целью содействия преступной группировке. Дэвис не признает вину, а его адвокат назвал версию обвинения «вымыслом». В случае осуждения подсудимому грозит пожизненное лишение свободы.

Присяжным показали видеозапись, на которой окружение Шакура избивает племянника Дэвиса Орландо Андерсона у арены MGM Grand за несколько часов до стрельбы 7 сентября 1996 года. Им также продемонстрировали фотографии черного BMW, в котором находился Тупак, когда по автомобилю открыли огонь. Прокурор отметил, что, по версии следствия, при появлении возможности для мести Дэвис обеспечил, чтобы стрелки были вооружены и готовы.

Суд выслушал свидетельницу, ехавшую на машине следом за BMW с Шакуром и Шуга Найтом; она рассказала, что слышала множество выстрелов и не уверена, стреляли ли по ее автомобилю. Часть улик, ожидаемых к оглашению, связана с книгой «Compton Street Legend», которую приписывают Дэвису, хотя сейчас он утверждает, что не писал ее и называет проект способом заработать. В тюремном интервью в 2025 году Дэвис заявлял о своей невиновности и настаивал, что никогда никого не убивал.

Как отмечает телеканал, значительная часть доказательств касается войн банд в Комптоне и неписаных «уличных кодексов» 1990-х годов. В завершение первого дня заседаний Дэвис, одетый в синий костюм и галстук, выглядел заметно расстроенным, закрывая лицо руками и качая головой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главный фигурант дела Дэвис в телефонном разговоре с любовницей признался во лжи ради своей книги об убийстве Шакура.

Суд в штате Невада отклонил ходатайство Дэвиса о закрытии дела по убийству, не найдя подтверждений обещанного ему иммунитета.

Дэвис ранее заявил, что Шон Комбс предлагал награду в 1 млн долларов за убийство Тупака Шакура и Шуга Найта.