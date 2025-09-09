  • Новость часаПесков ответил на вопрос об отпуске Путина
    Отставка правительства Франции толкает к отставке Макрона
    Кулеба признался в побеге с Украины
    В МВД рассказали о новой схеме мошенничества с «номером полиции»
    Агроном объяснил щедрый урожай помидоров в 2025 году
    Путин наградил Герасимова орденом Мужества
    Назван вид оружия, которым ВСУ атаковали Донецк и Макеевку
    МИД России потребовал разъяснений от Аргентины по высказываниям Буллрич
    Лидеры БРИКС обсудили создание более справедливого мирового порядка
    Медведев пригрозил Финляндии крахом из-за противостояния с Россией
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    9 сентября 2025, 05:07 • Новости дня

    Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура дал показания против P. Diddy

    Tекст: Ирма Каплан

    Дуэйн Кит Дэвис (Keffe D), обвиняемый в убийстве рэпера Тупака Шакура, заявил, что Шон Комбс (P. Diddy) предлагал награду в 1 млн долларов за жизни Шакура и Шуга Найта.

    Недавние гражданские иски против Комбса включают новые обвинения в его причастности к убийству Шакура в 1996 году, которые он неоднократно отрицал, пишет USA Today.

    Дэвис, обвиняемый в убийстве Шакура, ожидает суда и является единственным выжившим из машины, в которой произошла стрельба.

    В сентябре 1996 года, когда члены двух калифорнийских банд вышли после боксерского поединка в Лас-Вегасе, Тупак Шакур, самый известный рэпер страны того времени, нанес сопернику сокрушительный удар. Шакур и Шуг Найт были членами уличной банды Bloods.

    «Мужчина упал на землю, и толпа набросилась на него. После избиения мужчина отказался от медицинской помощи и не рассказал полиции о случившемся. Он рассказал об этом своему дяде, Дуэйну Киту Дэвису (Keffe D) - главе уличной банды Crips. Он захотел помочь своему племяннику отомстить», – сказано в статье.

    В отчете Управления по борьбе с наркотиками, содержащем подробности секретного допроса полиции, полученного USA Today и представленного в суд ранее в этом году, Дэвис заявил, что у него была еще одна причина преследовать Шакура и Найта: Шон Комбс назначил награду в 1 млн долларов за головы этих двоих.

    Спустя несколько часов после избиения в отеле Шакур был застрелен проезжавшим мимо автомобилем. Он скончался несколько дней спустя. Найт был ранен в голову, но выжил.

    Обвинение Дэвису было предъявлено в 2023 году. Обвинений Комбсу в связи с убийством Шакура не предъявляли, однако в документах, поданных в рамках серии гражданских исков против Комбса, всплыли два обвинения в его причастности к смерти Шакура: он хвастался тем, что заказал убийство, и, возможно, оплатил аренду «Кадиллака», использованного при стрельбе из проезжающей машины, сказано в материале.

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, рэпер Шон Комбс (P. Diddy) признан судом Манхэттена виновным по двум из пяти пунктов обвинения, процесс по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации подошел к концу.


    8 сентября 2025, 16:38 • Новости дня
    МИД России потребовал разъяснений от Аргентины по высказываниям Буллрич

    Россия отвергла обвинения Аргентины в прослушивании президентского дворца

    МИД России потребовал разъяснений от Аргентины по высказываниям Буллрич
    @ Мобильный репортер/Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломаты России направили запрос аргентинским властям с требованием официальных разъяснений по поводу заявлений министра безопасности Патрисии Буллрич.

    МИД России рассчитывает получить официальные разъяснения от аргентинской стороны из-за высказываний министра безопасности Патрисии Буллрич, передает ТАСС. Посол Аргентины был приглашен на Смоленскую площадь для обсуждения ситуации.

    В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что «МИД России рассчитывает на получение в максимально короткие сроки исчерпывающих официальных разъяснений аргентинской стороны по поводу неприемлемых высказываний министра Патрисии Буллрич».

    В МИД подчеркнули, что высказывания Буллрич о возможной попытке дестабилизации политической ситуации в Аргентине с помощью прослушки вызвали обеспокоенность в Москве. «До сведения посла Аргентины доведено, что российская сторона решительно отвергает указанные утверждения члена правительства Аргентины; заявлено, что они не содержат каких-либо доказательств и в силу этого являются безосновательными и голословными», – отметили на Смоленской площади.

    Ранее министр безопасности Аргентины Патрисии Буллрич заявила о причастности Москвы к прослушиванию телефонов в президентском дворце этой страны.

    8 сентября 2025, 11:24 • Новости дня
    Представитель Абрамовича опроверг уголовные дела против бизнесмена на Джерси

    Tекст: Ольга Иванова

    На острове Джерси отсутствуют какие-либо уголовные дела или обвинения в отношении Романа Абрамовича, суд также не рассматривает подобных производств, сообщил представитель бизнесмена.

    Против Романа Абрамовича на Джерси не ведутся уголовные производства, передает ТАСС. Представитель бизнесмена подчеркнул, что никаких обвинений против Абрамовича не выдвигалось, его имя не фигурирует ни в одном уголовном деле на острове.

    Он отметил: «Любые заявления о причастности господина Абрамовича к какой-либо преступной деятельности не соответствуют действительности. Против Абрамовича не выдвинуто никаких обвинений, на Джерси не ведется никаких уголовных производств, связанных с его именем. Более того, суд Джерси фактически подтвердил, что в судах Джерси не находится на рассмотрении ни одно уголовное производство в отношении Абрамовича».

    Представитель выразил сожаление по поводу публикации The Guardian, где, по его словам, содержались ничем не подтвержденные, вводящие в заблуждение и дискредитирующие утверждения относительно бизнесмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти острова Джерси якобы начали уголовное расследование в отношении миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщало издание The Guardian со ссылкой на некие документы.

    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    8 сентября 2025, 18:54 • Новости дня
    Кулеба признался в побеге с Украины
    Кулеба признался в побеге с Украины
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью газете Corriere della Sera о своем вынужденном отъезде из страны.

    По его словам, после того, как власти Украины приняли решение запретить бывшим дипломатам выезжать за границу, он был вынужден бежать в Польшу, передает РИА «Новости».

    «Я никогда не думал, что мне придется бежать из своей страны, как вор ночью», – заявил Кулеба. Бывший министр подчеркнул, что указ Владимира Зеленского не связан с ограничениями на выезд мужчин, подлежащих призыву, так как экс-дипломаты не обязаны служить в армии.

    Он добавил, что, по его мнению, Зеленский и его окружение не хотят, чтобы бывшие дипломаты выезжали за границу и высказывали позиции, которые могут расходиться с линией правительства.

    В сентябре прошлого года Кулеба подал в отставку с поста главы МИД Украины. В декабре он стал старшим научным сотрудником Центра Белфера при Гарварде.

    8 сентября 2025, 14:16 • Новости дня
    Лурье разрыдалась после решения суда оставить квартиру Долиной
    Лурье разрыдалась после решения суда оставить квартиру Долиной
    @ Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Полина Лурье заплакала после решения Мосгорсуда, который отклонил ее жалобу на решение о признании недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной.

    Лурье после заседания суда, которое проходило в закрытом режиме, вышла заплаканной, передает РИА «Новости».

    Защита Лурье намерена продолжить добиваться отмены решения по квартире, сообщила адвокат Светлана Свириденко.

    Напомним, в понедельник апелляционная инстанция признала законным решение Хамовнического суда о возврате певице Ларисе Долиной квартиры, которую она потеряла в результате мошеннических действий.

    Сама певица стала жертвой мошенников, которые находятся на Украине.

    8 сентября 2025, 10:51 • Новости дня
    NYT сообщила об уничтожении 92 американских наемников на Украине

    The New York Times: На Украине уничтожили 92 американских наемника

    NYT сообщила об уничтожении 92 американских наемников на Украине
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Газета The New York Times подсчитала число погибших американских наемников на Украине и сообщила о размере их зарплат.

    Не менее 92 американских наемников были убиты во время боевых действий на Украине, передает ТАСС со ссылкой на публикацию The New York Times.

    По информации газеты, с 2022 года на Украину могли прибыть от одной до нескольких тысяч граждан США. Источник газеты – Музей истории Украины во Второй мировой войне – сообщает, что подтверждено не менее 92 погибших из числа так называемых добровольцев-американцев.

    The New York Times пишет, что зарплата американских наемников сопоставима с выплатами украинским военным. Базовая ставка составляет одну тысячу долларов в месяц, а за участие в боях можно получать еще три тысячи долларов ежемесячно. Многие из тех, кто прибыл на Украину, ранее служили в армии США. Некоторые после первого боя стремятся перейти на менее опасную работу, например, в логистику.

    Издание отмечает, что власти США практически не поддерживают добровольцев, чтобы избежать прямого столкновения с российскими военными. Помощь поступает только от некоммерческих организаций, которые в том числе занимаются отправкой останков погибших наемников на родину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ВСУ начала действовать новая структура, в которую вошли латиноамериканские и испаноговорящие наемники. Командование ВСУ осуществляет набор таких бойцов через социальные сети. Наемники получают предложения о службе на Украине с обещаниями высокой оплаты.

    Американский наемник получил 28 лет тюрьмы за убийства мирных жителей на Украине.

    8 сентября 2025, 11:32 • Новости дня
    Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины

    Политолог Скачко: Зеленский говорит о «победе» Украины из-за подготовки к выборам

    Скачко объяснил слова Зеленского о «победе» Украины
    @ Thomas Koehler/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев планирует смириться с потерей территорий при подписании мирного договора в обмен на помощь Запада на будущих выборах. Банковая хочет привести на пост президента Владимира Зеленского или другого управляемого ставленника, который гарантировал бы неприкосновенность нынешней команде, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о «победе» Украины в случае сохранения хоть какой-то территории страны.

    «Заявление Зеленского о «победе» адресовано в первую очередь украинскому электорату в преддверии потенциальных выборов. Тактика Банковой ясна – позиционировать Зеленского как президента-победителя, не отдавшего свою страну на «растерзание» второй армии мира. Более того, это будет преподноситься как единоличная победа Украины при некоторой опосредованной помощи Запада», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «Впрочем, даже частичное сохранение Украины как государства соответствует планам европейских и американских «ястребов», не желающих утрачивать антироссийское прокси в центре Восточной Европы. Таким образом, Зеленский выражает готовность следовать условиям Запада при урегулировании украинского кризиса в обмен на помощь в электоральной кампании», – продолжил собеседник.

    «Причем речь на выборах может идти даже не о переизбрании самого Зеленского, а о приходе на пост президента какого-либо управляемого ставленника из команды, который гарантировал бы им постэлекторальную неприкосновенность в уголовном плане, а также сохранение основных финансовых и материальных активов», – детализировал аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC заявил, что сохранение хоть какой-то части украинской территории будет считаться «победой» Киева. Для обоснования этого тезиса он сказал, что российские власти якобы стремятся «полностью оккупировать» всю Украину.

    Мария Захарова, официальный представитель МИД России, с иронией отреагировала на эти заявления, разместив в своем Telegram-канале цитату из песни Леонида Утесова «Все хорошо, прекрасная Маркиза». «Все хорошо, прекрасная Маркиза, / Дела идут и жизнь легка, / Ни одного печального сюрприза, / За исключением пустяка». «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо», – написала дипломат, приложив видео с клипом на эту песню.

    Ранее Зеленский указывал, что готов «вести переговоры о территориях» при проработке потенциального мирного соглашения, но только лично с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, другие украинские переговорщики не имеют полномочий на обсуждение вопросов территориальной целостности.

    Путин в ходе пленарного заседания десятого Восточного экономического форума пояснил свою позицию по встрече с украинскими представителями. «Совсем недавно руководство киевского режима, мягко говоря, нелестно о нас отзывалось и исключало всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим: они об этих контактах просят, во всяком случае, предлагают», – напомнил он.

    «Я уже многократно говорил, что готов к этим контактам. На пресс-конференции в Пекине я сказал, что смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам», – подчеркнул российский лидер. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какие нарративы запустит украинская пропаганда, если Запад с помощью дипломатии убедит Зеленского отказаться от контролируемой Киевом части Донбасса.

    8 сентября 2025, 09:39 • Новости дня
    Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток
    Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    На рассмотрение Госдумы поступил законопроект о прекращении действия Европейской конвенции по предупреждению пыток. Законопроект внес президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также протоколов № 1 и № 2 к ней, передает ТАСС.

    В проекте говорится: «Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года».

    В пояснительной записке отмечается, что Россия с 2023 года не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток из-за блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от РФ. Российские обращения по этому вопросу оставались без ответа, несмотря на требования конвенции о сотрудничестве между сторонами.

    В документе подчеркивается, что такие «дискриминационные обстоятельства» нарушают представительные права России и подрывают механизм взаимного мониторинга соблюдения обязательств в сфере защиты от пыток. В связи с этим предлагается денонсировать не только саму конвенцию, но и оба протокола к ней.

    С инициативой денонсации к президенту обратилось правительство РФ. Россия была членом Совета Европы с 1996 года, но в 2022 году объявила о выходе после приостановки ее прав в уставных органах СЕ. Москва уже уведомила генсека Совета Европы о выходе и о денонсации основного документа – Европейской конвенции по правам человека.

    Отмечается, что Россия поэтапно денонсирует документы СЕ, которые не могут действовать в новых условиях. Власти страны подчеркивают, что не отказываются от борьбы с преступлениями и соблюдения прав человека, используя для этого национальное законодательство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России приняло решение о расторжении международных соглашений с Норвегией, Финляндией и Швецией по вопросам сотрудничества в Баренцевом регионе.

    8 сентября 2025, 08:21 • Новости дня
    В деле об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова появился новый обвиняемый
    В деле об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова появился новый обвиняемый
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следствие предъявило обвинение украинцу Андрею Гедзику по делу о теракте, унесшем жизнь начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

    Гедзику инкриминируется участие в террористическом сообществе, совершение теракта, контрабанда, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств, передает РИА «Новости».

    Гедзик объявлен в розыск и включен Росфинмониторингом в список террористов, он имеет гражданство Украины.

    Остальным фигурантам дела – Курбонову, Точиеву, Падиеву, Сафаряну – предъявлено новое обвинение.

    Дело расследуется по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте взрывчатки. Задержанный исполнитель Ахмаджон Курбонов заявлял, что его завербовали украинские спецслужбы, ему обещали за теракт 100 тыс. долларов и выезд в Европу.

    По версии следствия, Падиев и Точиев обеспечили Курбонову жилье и передавали ему деньги. В январе Росфинмониторинг внес всех участников в перечень террористов и экстремистов.

    Напомним, следствие по делу взрыва, в котором погиб Кириллов, завершено.

    Глава Минобороны Андрей Белоусов вручил Звезду Героя России вдове погибшего генерала Игоря Кириллова.

    8 сентября 2025, 14:58 • Новости дня
    Медведев пригрозил Финляндии крахом из-за противостояния с Россией

    Медведев: Противостояние с Россией может привести Финляндию к краху

    Медведев пригрозил Финляндии крахом из-за противостояния с Россией
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Финляндии должны осознавать последствия противостояния с Россией, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

    По его словам, нынешняя политика Хельсинки может привести к полному краху финской государственности, передает ТАСС.

    «Строя в припадке реваншизма новую «линию Маннергейма» (читай: готовя военную инфраструктуру для очередной агрессии против России), финскому истеблишменту главное – не забывать, что противостояние с нами может привести к краху финской государственности уже навсегда», – написал Медведев в колонке «Новая финская доктрина: глупость, ложь, неблагодарность».

    Он добавил, что Москва больше не собирается «миндальничать» с финской стороной, как это было в 1944 году. По его словам, Россия не намерена делать Финляндии поблажек, а финны «получат ровно то, что заказали».

    Ранее Медведев заявил о подготовке Финляндии к войне с Россией.

    8 сентября 2025, 10:08 • Новости дня
    ФСБ задержала азербайджанца за подготовку терактов
    ФСБ задержала азербайджанца за подготовку терактов
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Ставропольском крае пресечена деятельность гражданина Азербайджана, который проводил разведку объектов и собирался изготовить взрывные устройства для терактов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Мужчина вступил в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию по собственной инициативе, указало ведомство, передает ТАСС.

    По заданию главарей террористов, завербованный проводил детальную разведку ряда объектов, предполагаемых для совершения диверсий и терактов. В числе таких объектов были административные здания силовых ведомств и транспортная инфраструктура Ессентуков и Ставрополя.

    Мужчина приобрел компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств и разместил их в тайнике. Он намеревался использовать опыт службы в спецподразделениях вооруженных сил Азербайджана для создания нескольких взрывных устройств.

    В ходе следственных мероприятий были изъяты компоненты для взрывных устройств, средства связи и электронные носители, на которых хранилась информация о его деятельности в интересах украинской террористической организации. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту.

    Ранее в Москве задержали украинскую гражданку, при обыске у нее нашли взрывчатку. Также установлена ее связь с украинскими спецслужбами.

    До этого ФСБ задержала в ЛНР женщину, ее подозревают в корректировке ракетных ударов киевского режима.

    В Воронеже мужчину обвинили в госизмене за переводы в криптовалюте на счета военизированного подразделения, связанного с разведкой Украины.

    8 сентября 2025, 11:10 • Новости дня
    Медведев заявил о подготовке Финляндии к войне с Россией
    Медведев заявил о подготовке Финляндии к войне с Россией
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что Хельсинки создает инфраструктуру НАТО в непосредственной близости от российской границы, усиливая военную активность региона.

    Медведев заявил, что власти Финляндии проводят курс на подготовку к войне с Россией, вероятно формируя плацдарм для нападения, передает ТАСС. Об этом Медведев написал в своей авторской колонке для агентства.

    «После вступления в НАТО под видом оборонных мероприятий Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас», – подчеркнул Медведев.

    По его словам, Североатлантический альянс активно вовлечен в происходящее и занимается освоением всех пяти операционных сред Финляндии: суши, моря, воздуха, космоса и киберпространства. Зампред Совбеза отметил, что усиливается военная активность на этих направлениях.

    Медведев также указал на процесс создания штабной структуры передовых сухопутных сил НАТО в Лапландии у самой российской границы, где численность войск может достигнуть до 5 тыс. человек. Кроме того, по его сведениям, в городе Миккели разворачивается штаб командования сухопутного компонента корпусного уровня объединенных вооруженных сил НАТО.

    Он добавил, что новые военные гарнизоны уже появляются в населенных пунктах, включая Ивало, находящийся всего в 40 километрах от границы России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил о готовности экономики России к новому пакету санкций. Он призвал помнить о русофобии европейцев. Медведев также заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен якобы руководствуется эмоциями, а не разумом.

    8 сентября 2025, 21:57 • Новости дня
    Назван вид оружия, которым ВСУ атаковали Донецк и Макеевку

    ВСУ ударили по Донецку и Макеевке реактивными ракетами-дронами «Паляница»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины задействовали реактивные дроны-ракеты «Паляница» для ударов по Донецку и Макеевке.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. Также стало известно, что удары наносились комбинированно, одновременно с использованием ударных беспилотников самолетного типа. По данным источника, всего по Донецку и Макеевке было выпущено не менее 20 беспилотников, при этом большая их часть – дроны-ракеты «Паляница».

    Напомним, в результате удара дрона по многоэтажному дому в Червоногвардейском районе Макеевки произошло возгорание как минимум в восьми квартирах. Тажке ВСУ массово атаковали беспилотниками Донецк.

    В марте эксперты сообщили о применении ВСУ кассетных боеприпасов против гражданских объектов.

    8 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Глава Роснедр заявил о бесконечных запасах нефти в России

    Казанов заявил о бесконечных запасах нефти в России

    Глава Роснедр заявил о бесконечных запасах нефти в России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия располагает 13 млрд тонн рентабельных запасов нефти, которых хватит на 25 лет при текущем уровне добычи, если поддерживать геологоразведку.

    России хватит запасов нефти на любой срок, если будет обеспечена активная геологоразведка и воспроизводство ресурсов, заявил глава Роснедр Олег Казанов в интервью ТАСС. По его словам: «Нефти хватит в России на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов».

    Как отметил Казанов, из 31 млрд тонн запасов нефти только 19 млрд тонн являются подготовленными, а еще 12 млрд тонн – неподготовленные. При переходе в доказанные запасы их объем обычно сокращается, и из 19 млрд тонн доказанных не все экономически рентабельны для добычи. По подсчетам Роснедр, реально пригодными к рентабельной разработке в текущих условиях будут 13 млрд тонн.

    Глава Роснедр уточнил, что при такой оценке обеспеченность запасами нефти составляет 25 лет. При этом Казанов подчеркнул, что для того, чтобы не остаться без запасов к 2051 году, необходимо поддерживать постоянный остаток рентабельных запасов в 13-15 млрд тонн. Он отметил, что для этого стране нужна непрерывная геологоразведка.

    8 сентября 2025, 08:23 • Новости дня
    ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
    ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
    @ uecrus.com

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная двигателестроительная корпорация завершила производство второй серии газовой турбины ГТД-110М, предназначенной для электростанции в Ростовской области.

    Объединенная двигателестроительная корпорация отгрузила вторую серийную турбину большой мощности ГТД-110М, передает Telegram-канал Ростеха.

    Новое изделие войдет в состав оборудования одной из крупнейших электростанций Ростовской области. Первая подобная турбина уже работает на ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае и обеспечивает стабильное энергоснабжение региона.

    Исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко заявил: «Ростех помогает решать стратегическую задачу развития энергосистемы России. Наши промышленники отгрузили уже второе серийное изделие. За этой поставкой последуют новые, которые помогут укрепить энергобезопасность страны».

    Турбина ГТД-110М на испытаниях показала номинальную мощность 115 МВт и подтвердила заявленные технические характеристики. Она отличается высоким КПД, который сопоставим с лучшими мировыми аналогами, а также облегченной и компактной конструкцией, что упрощает транспортировку. В конструкции агрегата используются литые рабочие лопатки и современные инженерные решения, обеспечивающие высокую топливную эффективность.

    До конца года планируется завершить производство еще одной турбины этого типа. Турбина ориентирована на внутренний рынок и призвана заменить зарубежные аналоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что страна смогла создать собственные инновационные турбины несмотря на санкционное давление. Глава государства подчеркнул необходимость технологической независимости России в сфере турбиностроения. Россия обрела независимость в производстве турбин.

    8 сентября 2025, 12:07 • Новости дня
    Анонсирован старт поставок российского газа в Иран

    Иран сообщил о начале первых поставок газа из России через несколько месяцев

    Анонсирован старт поставок российского газа в Иран
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки российского газа в Иран начнутся через несколько месяцев, а обсуждение цены завершится после визита российской делегации в Тегеран, сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

    По его словам, поставки российского газа в Иран стартуют в течение нескольких месяцев, передает ТАСС.

    По информации дипломата, на следующей неделе в Тегеран прибудет делегация из России для завершения переговоров по импорту газа. «Российские представители энергетического сектора приедут в Тегеран на следующей неделе для завершения переговоров по импорту газа из России», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Джалали уточнил, что все ключевые вопросы между сторонами согласованы, за исключением цены. Первый этап поставок планируется реализовать в ближайшие месяцы, хотя дальнейшее наращивание экспорта потребует новой инфраструктуры.

    Посол добавил, что Россия примет на себя инвестиции в развитие необходимой инфраструктуры для следующих этапов поставок. По словам Джалали, на втором и третьем этапах будет создана новая инфраструктура, финансирование которой обеспечат российские компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана Казем Джалали заявил, что поставки российского газа в Иран начнутся в ближайшее время. Иран завершил подготовку инфраструктуры для транзита газа из России. Стороны планируют создание новых газовых коридоров между Россией и Ираном.

    Почему Россия для Индии оказалась важнее США

    Похоже, президент США Дональд Трамп просчитался в расчете на то, что введение пошлин заставит Индию отказаться от закупок российской нефти. А ведь расчет был с бухгалтерской точки зрения верным: ущерб от пошлин несравнимо выше, чем прибыль от закупок российского топлива. Почему же в таком случае торговля с Россией оказалась для Индии важнее торговли с США?

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине?

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе?

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится.

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

