Обвиняемый в убийстве Тупака Шакура дал показания против P. Diddy

Tекст: Ирма Каплан

Недавние гражданские иски против Комбса включают новые обвинения в его причастности к убийству Шакура в 1996 году, которые он неоднократно отрицал, пишет USA Today.

Дэвис, обвиняемый в убийстве Шакура, ожидает суда и является единственным выжившим из машины, в которой произошла стрельба.

В сентябре 1996 года, когда члены двух калифорнийских банд вышли после боксерского поединка в Лас-Вегасе, Тупак Шакур, самый известный рэпер страны того времени, нанес сопернику сокрушительный удар. Шакур и Шуг Найт были членами уличной банды Bloods.

«Мужчина упал на землю, и толпа набросилась на него. После избиения мужчина отказался от медицинской помощи и не рассказал полиции о случившемся. Он рассказал об этом своему дяде, Дуэйну Киту Дэвису (Keffe D) - главе уличной банды Crips. Он захотел помочь своему племяннику отомстить», – сказано в статье.

В отчете Управления по борьбе с наркотиками, содержащем подробности секретного допроса полиции, полученного USA Today и представленного в суд ранее в этом году, Дэвис заявил, что у него была еще одна причина преследовать Шакура и Найта: Шон Комбс назначил награду в 1 млн долларов за головы этих двоих.

Спустя несколько часов после избиения в отеле Шакур был застрелен проезжавшим мимо автомобилем. Он скончался несколько дней спустя. Найт был ранен в голову, но выжил.

Обвинение Дэвису было предъявлено в 2023 году. Обвинений Комбсу в связи с убийством Шакура не предъявляли, однако в документах, поданных в рамках серии гражданских исков против Комбса, всплыли два обвинения в его причастности к смерти Шакура: он хвастался тем, что заказал убийство, и, возможно, оплатил аренду «Кадиллака», использованного при стрельбе из проезжающей машины, сказано в материале.

Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, рэпер Шон Комбс (P. Diddy) признан судом Манхэттена виновным по двум из пяти пунктов обвинения, процесс по делу о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации подошел к концу.



