Рэпер P. Diddy признан виновным по двум из пяти пунктов обвинения

Рэпер Шон Комбс (P. Diddy) признан виновным по двум из пяти пунктов обвинения

Tекст: Ирма Каплан

Рэперу предъявлены обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозке для занятия проституцией, пишет Metro.

После того, как он был арестован в сентябре 2024 года, он отрицал все обвинения и не признал себя виновным. В мае в Нью-Йорке начались судебные слушания, на которых в течение последних нескольких недель выступали его бывшая девушка Кэсси Вентура и коллега-рэпер Кид Куди.

После шести недель показаний присяжные приступили к обсуждению в пятницу и сегодня подтвердили, что они единогласно вынесли вердикт.

Шон Комбс был признан невиновным в предполагаемом сговоре с целью рэкета и в предполагаемой торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Правительство сообщило судье, что Комбс должен оставаться в тюрьме до вынесения приговора. В настоящее время судья ожидает представления от прокуратуры и защиты о том, следует ли освободить Комбса под залог до вынесения приговора.

Прокурор Морен Коми заявила, что правительство будет добиваться для Комбса максимального срока в 20 лет. Телеканал Би-би-си сообщал, что во время оглашения приговора Комбс «сохранял стоическое выражение лица, смотрел вперед».

До этого его видели молящимся со своими детьми и обнимающим своих адвокатов. Услышав, что он виновен только в самых незначительных обвинениях, Комбс посмотрел на присяжных и сделал им молитвенный знак, соединив руки ладонями вместе напротив груди.

Напомним, Шон Комбс был арестован 16 сентября 2024 года и первоначально обвинялся в трех преступлениях – рэкете, торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозке для занятия проституцией. В апреле 2025 года к двум последним преступлениям были добавлены еще два пункта, в результате чего общее число их достигло пяти.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский музыкант Канье Уэст неожиданно пришел в суд, где рассматривались обвинения Шона Комбса, известного как Diddy, в сексуальных преступлениях. До этого Канье Уэст призывал освободить обвиняемого в изнасилованиях P.Diddy. Против рэпера P.Diddy подали новые иски о сексуальном насилии.