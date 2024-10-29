Associated Press: На P. Diddy подали иски за сексуальное насилие над несовершеннолетними в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американский рэпер и продюсер P. Diddy, настоящее имя которого Шон Комбс, столкнулся с новыми обвинениями в суде в сексуальном насилии над несовершеннолетними, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

В Нью-Йорке поданы два гражданских иска, в которых фигурируют события 2005 и 2008 годов. Обвинения касаются инцидентов, произошедших во время прослушиваний для участия в проектах, связанных с музыкальной индустрией.

Первый иск касается мужчины, который уверяет, что в возрасте десяти лет подвергся насилию со стороны Комбса в 2005 году. Истец отмечает, что рэпер напоил его газировкой с наркотиками и затем совершил насильственные действия. Более того, Комбс якобы угрожал мальчику, что причинит ущерб его родителям, если он расскажет о случившемся.

Второй иск подан другим мужчиной, который заявляет, что в возрасте 17 лет в 2008 году Комбс принуждал его к сексуальным действиям во время прослушивания на телевизионное шоу Making the Band, где рэпер выступал продюсером. Оба иска содержат серьезные обвинения, которые могут повлиять на репутацию P. Diddy.

Адвокаты Комбса категорически отвергли все обвинения, подчеркивая, что их клиент не совершал никаких противоправных действий. В заявлении, разосланном по электронной почте, они отметили: «В суде восторжествует правда: мистер Комбс никогда не совершал сексуального насилия и не торговал людьми – ни мужчинами, ни женщинами, ни взрослыми, ни несовершеннолетними». Ожидается, что данное дело привлечет значительное внимание общественности и прессы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Шон Комбс, известный как P. Diddy, стал ответчиком в шести новых исках в США, где впервые упоминаются другие знаменитости, якобы участвовавшие в его вечеринках с домогательствами. Американский рэпер P. Diddy обвинил власти США в утечке информации о его судебном деле, связанном с обвинениями в торговле людьми и проституции. Собранный на вечеринках P. Diddy компромат используется для влияния на международные комментарии, включая украинскую повестку, вследствие чего тысячи людей могут находиться под давлением, заявила спикер МИД Мария Захарова.