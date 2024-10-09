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МИД: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине
Захарова: Компромат с вечеринок P. Diddy использовали для продвижения мнений по Украине
Собранный на вечеринках P. Diddy компромат используется для влияния на международные комментарии, включая украинскую повестку, вследствие чего тысячи людей могут находиться под давлением, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, на так называемых вечеринках, организованных американским рэпером, был собран компромат, который используется для продвижения комментариев по международной повестке, включая Украину, передает радио Sputnik.
Захарова подчеркнула, что тысячи человек находятся «на крючке» у этой разветвленной, организованной преступной группировки.
Также дипломат подчеркнула, что лица, причастные к вечеринкам, также вовлечены в комментарии по международной политике.
В частности, она упомянула актера Эштона Кутчера и певицу Келли Осборн, которые после участия в вечеринках высказывали поддержку украинскому режиму и осуждали Россию. Также она привела в пример Пэрис Хилтон, связав ее участие в этих мероприятиях с политической активностью по Венесуэле.
Захарова добавила, что мероприятия записывались на видео, и это не только ее предположения, но и данные американских правоохранительных органов.
По ее мнению, видеозаписи использовались для манипуляции общественным мнением и продвижения определенных взглядов по вопросам международных отношений.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес рэпера P. Diddy демонстрируют системный характер криминальной деятельности среди американских звезд, что является отражением реальности в США.
Напомним, американский рэпер Шон Diddy Комбс оказался в центре скандала из-за обвинений в сексуальном насилии, когда против него был подан уже 12-й за последние месяцы гражданский иск.