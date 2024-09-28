Против Diddy подан 12-й иск из-за обвинений в насилии

Против рэпера Diddy подан двенадцатый иск о сексуальном насилии

Против известного американского рэпера Шона Комбса, более известного как Diddy, подан двенадцатый гражданский иск за последние месяцы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Женщина, пожелавшая остаться анонимной, обвинила его в многократном сексуальном насилии, продолжавшемся около четырех лет. По ее словам, с осени 2020 года по лето 2024 года рэпер неоднократно вводил ее в бессознательное состояние, используя наркотики и алкоголь, после чего она обнаруживала себя с травмами и не могла вспомнить события.

Женщина утверждает, что в июле 2022 года забеременела от Комбса в результате изнасилования. Однако, после уговоров одного из приближенных к рэперу сделать аборт, беременность закончилась выкидышем. Она также заявила, что опасалась за свою жизнь, так как была свидетелем избиений других женщин рэпером и получала от него угрозы, убежденная, что он следит за ее передвижением.

Ранее Комбс уже сталкивался с правовыми проблемами: в сентябре суд Нью-Йорка обвинил его в торговле людьми, организации преступной деятельности и проституции. На данный момент Diddy находится под стражей. Рэпер, начавший свою карьеру в 1990-х годах, в 2017 году возглавил список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии Forbes. В 2022 году журнал оценил его состояние в 1 млрд долларов, что сделало его вторым самым богатым хип-хоп-исполнителем после Jay-Z.

Министерство внутренней безопасности США провело вооруженный обыск жилой собственности рэпера P. Diddy в рамках расследования по делу о работорговле в целях сексуальной эксплуатации. Позднее сообщалось, что P. Diddy был заключен под стражу в суде Нью-Йорка.