Tекст: Алексей Дегтярёв

«Йеменские вооруженные силы провели две военные операции. Первая была направлена против нефтеперерабатывающего завода в Рас-Таннуре в Восточной провинции», – цитирует Сариа ТАСС.

По его словам, попадания по объекту были точными и привели к возникновению пожара. Кроме того, хуситы атаковали финансовый район в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Операция проходила в три этапа и привела к значительному ущербу.

Сариа добавил, что действия мятежников стали ответом на удары аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией по гражданским автомобилям в провинции Лахдж на юге Йемена, а также на удары по Сане и другим регионам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду саудовская коалиция нанесла удары по объектам в йеменском порту Ходейда.

Во вторник служба гражданской обороны Саудовской Аравии сообщила о ранении 11 человек в результате нападения йеменских мятежников на высотное здание в финансовом центре Эр-Рияда.

В тот же день представитель арабской коалиции против мятежников-хуситов в Йемене Турки аль-Малики сообщил о нападении на одну из башен финансового центра в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.