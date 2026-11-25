Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?0 комментариев
Военные Франции перехватили в Тихом океане танкер с метамфетамином
ВМС Франции изъяли 3,3 т метамфетамина на танкере в Тихом океане
Служащие Военно-морского флота Франции перехватили в Тихом океане танкер, на борту которого находилось более 3,3 т метамфетамина, сообщила министр вооруженных сил страны Катрин Вотрен.
«С танкера без флага в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву было изъято 3328 кг метамфетамина», – заявила Вотрен, слова которой приводит РИА «Новости».
Отмечается, что операция была проведена в сотрудничестве с Береговой охраной США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция таиландского Пхукета задержала гражданина России по подозрению в хранении метамфетамина с целью сбыта.
Также российское посольство в Париже назвало вопиющим нарушением норм международного права задержание судна DF Peak французскими ВМС в Индийском океане.
Французские ВМС остановили танкер DF Peak из-за подозрений в использовании ложного флага.