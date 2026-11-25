ВМС Франции изъяли 3,3 т метамфетамина на танкере в Тихом океане

Tекст: Дмитрий Зубарев

«С танкера без флага в соответствии с конвенцией ООН по морскому праву было изъято 3328 кг метамфетамина», – заявила Вотрен, слова которой приводит РИА «Новости».

Отмечается, что операция была проведена в сотрудничестве с Береговой охраной США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция таиландского Пхукета задержала гражданина России по подозрению в хранении метамфетамина с целью сбыта.

Также российское посольство в Париже назвало вопиющим нарушением норм международного права задержание судна DF Peak французскими ВМС в Индийском океане.

Французские ВМС остановили танкер DF Peak из-за подозрений в использовании ложного флага.