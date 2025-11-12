Легализация «легких» наркотиков всегда ведет к тяжелым последствиям

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил о серьезном росте употребления наркотиков в стране после легализации каннабиса (марихуаны). Как он сказал, выступая на пресс-конференции: «У нас в Германии огромная проблема с наркотиками... В Германии сильно вырос уровень потребления наркотиков... Этот закон (о частичной легализации каннабиса – прим. авт.) скорее повысил уровень употребления наркотиков... Это вредоносный закон для нашего общества, для наших детей и правового государства».

Германский опыт важен, потому что эта неудача знаменует провал не только конкретного социального эксперимента, но и определенной идеологии, которая за ним стояла. Идеологии, которая многими на Западе (да и у нас) воспринималась как окончательно победившая и само собой разумеющаяся.

В этой идеологии сочетались гедонизм, индивидуализм и либертарианство. А ее философской основой служил утилитаризм – учение о том, что все этические решения следует принимать, исходя из общей суммы счастья или несчастья, которые они принесут.

А счастье или несчастье определяются очень просто – как удовольствие или боль. Нужно стремиться к тому, чтобы в мире было как можно больше удовольствия и как можно меньше боли. На первый взгляд это выглядит вполне здравомысленно – но на практике приводит к очевидно бедственным результатам.

Утилитаризм настороженно относится к другой школе философской мысли, аретологии (которая провозглашает, что человек должен стремиться к добродетели, а не к удовольствию) и к религии. Утилитаристам кажется, что проповедники добродетели (особенно религиозные) только мешают людям наслаждаться жизнью, навязывая им вериги совершенно искусственных и ненужных запретов.

Утилитарист не спрашивает: «Достойно ли это?» или, уж тем более, «угодно ли это Богу?». Он спрашивает: «А кому от этого плохо?»

То, что не причиняет очевидного вреда другим, не следует и запрещать. С этим хорошо согласовывается и индивидуализм – человек не имеет каких-то священных обязательств перед другими; его жизнь – только его, и кто вы такой, чтобы указывать ему, как ей распоряжаться?

Либертарианство – это представление о том, что вмешательство государства в жизнь людей вообще надо минимизировать – а в идеале исключить. Если наркоторговцы и наркопотребители по своей доброй воле заключают сделки – это их дело. Государство не должно в это лезть. Наркопотребители с унылым однообразием кончают смертью от передоза? Это их жизнь, а не ваша, отстаньте. Не хотите употреблять наркотики – никто вас не заставляет, куда вы лезете указывать другим взрослым людям, как им жить? «Запрещать запрещается!» – как гласил лозунг еще конца 1960-х.

Сторонники легализации «легких» наркотиков постоянно говорили и о том, что это будет разумное решение и с точки зрения государственных расходов. Полиция избавится от необходимости преследовать производство и продажу этого типа наркотиков и, вздохнув свободно, займется более серьезными преступлениями – например, «тяжелыми» наркотиками. Наркокартели останутся не у дел, а легальные торговцы наркотой будут платить налоги, как и прочие почтенные предприниматели.

Другая причина, которая побудила германские (и не только) власти пойти на легализацию – проигранная «война с наркотиками», после которой идея хотя бы контролировать то, что нельзя искоренить, показалась привлекательной.

Однако идея не сработала. Как, впрочем, и другая предпринятая в той же Германии еще в 2001 году мера – легализация проституции, за которой стояли схожие мотивы. Ее авторы надеялись, что это поможет защитить права женщин, вовлеченных в эту индустрию. Увы, ничего хорошего из этого не вышло. Как признала немецкая пресса, «этот закон, принятый из наилучших побуждений, стал на деле программой субсидирования сутенеров и подарком для трафикеров», то есть торговцев людьми.

Оказалось, что легализация проституции вовсе не вытесняет подпольный бизнес и не уменьшает связанной с ним преступности. Ровно наоборот – то и другое растет.

Похожее явление происходит и при легализации наркотиков – доступность и растущая социальная приемлемость употребления побуждает людей попробовать, зависимых становится больше.

Сторонники легализации указывали на то, что марихуана – относительно «легкий» наркотик, значительно менее вредоносный, чем привычное спиртное. Это верно; но марихуана – это то, что быстро становится «входным» наркотиком (gateway drug).

Люди, которые привыкают поправлять себе настроение каннабисом, часто обнаруживают, что им его не хватает – и постепенно пересаживаются на более тяжелые вещества.

Легализация наркотиков оказалась такой плохой идеей потому, что за ней стояли другие плохие идеи. Безнравственные явления – такие как проституция или торговля наркотиками – всегда оборачиваются умножением боли и несчастья. Если их и невозможно искоренить – их хотя бы не следует объявлять законными.