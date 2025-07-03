МВД спрогнозировало рост наркопреступности с использованием IT-технологий

Tекст: Денис Тельманов

Ожидается, что развитие наркоситуации будет сопровождаться усилением использования IT-технологий и современных финансовых инструментов, сообщил замглавы МВД Андрей Храпов, передает ТАСС.

По его словам , организованные преступные сообщества, включая транснациональные структуры, останутся значительной угрозой в сфере незаконного оборота наркотиков.

Храпов отметил: «Можно предположить, что развитие наркоситуации в ближайшие годы будет происходить с активным использованием инновационных коммуникационных технологий и современных финансовых инструментов для легализации доходов, полученных от преступной деятельности».

Также прогнозируется усиление конспирации каналов контрабандных поставок. Храпов подчеркнул, что ряд стран коллективного Запада инициирует ослабление контроля над наркотиками, делая акцент на признании рекреационного потребления социально допустимым. В ряде государств уже внесены законодательные изменения в данном направлении, и эти страны стремятся распространить подобные решения на мировое сообщество.

Замглавы МВД указал, что ни одна из стран с либеральной наркополитикой не достигла оздоровления ситуации – напротив, обстановка ухудшается. Он добавил, что государства ОДКБ ведут скоординированные усилия по профилактике и борьбе с наркопреступностью, а также по совершенствованию кадрового состава правоохранительных органов. В результате этих мер ситуация на пространстве ОДКБ остается контролируемой и относительно стабильной.

Кроме того, благодаря взаимодействию силовых структур ОДКБ за восемь лет удалось не допустить в Россию более 80 тонн наркотиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, белорусские правоохранители задержали 23-летнего гражданина России с более чем 16 кг мефедрона и свыше 21 кг «Альфа-PVP» в арендованной квартире и тайниках.

В Татарстане сотрудники полиции раскрыли крупный наркоканал, обнаружив тайник с мефедроном в лесу. За первые шесть месяцев 2025 года российские таможенники предотвратили оборот значительного объема запрещенных веществ и инициировали многочисленные уголовные дела.