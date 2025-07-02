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В Белоруссии задержали россиянина с крупной партией наркотиков
Белорусские правоохранители задержали 23-летнего гражданина России, у которого в арендованной квартире и тайниках изъяли более 16 кг мефедрона и свыше 21 кг Альфа-PVP, сообщили в МВД республики.
В МВД республики уточнили: «Сотрудники столичного наркоконтроля задержали 23-летнего россиянина, который участвовал в схеме доставки особо опасных психотропов», передает ТАСС.
По информации ведомства, задержанный признался, что приехал в Минск специально для организации сбыта наркотиков. Он забирал крупные партии, поступавшие из Евросоюза, фасовал их и передавал на закладки. Кроме него, задержаны жители Минска и Постав, которым поручали распространять разовые дозы.
Также МВД рассказало, что в России, благодаря совместной операции с белорусскими силовиками, ликвидирована нарколаборатория, которую организовали трое иностранцев. В ней обнаружено оборудование, прекурсоры объемом 150 литров, 7 кг мефедрона и более двух килограммов Альфа-PVP.
В республике по этим фактам возбуждены уголовные дела, следственные действия продолжаются. Пресс-служба МВД подчеркнула, что только с начала года в Белоруссии остановлена деятельность 22 интернет-наркомаркетов и перекрыто 24 канала поставки запрещённых веществ, а за сбыт наркотиков задержали более 500 человек.
Ранее в Татарстане сотрудники полиции раскрыли крупный наркоканал, обнаружив тайник с мефедроном в лесу.
В минувшую субботу гродненские таможенники обнаружили крупную партию гашиша весом около 100 килограмм в грузовике с «концентрированным грушевым пюре» на границе Белоруссии. Кроме того, силовики выявили крупную поставку прекурсоров для производства синтетических наркотиков, среди задержанных есть граждане Украины.