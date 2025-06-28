Белорусские таможенники задержали крупную партию гашиша из Европы

Белорусские таможенники пресекли ввоз 100 кг гашиша в грузовике из Европы

Tекст: Мария Иванова

Белорусские таможенники предотвратили попытку ввоза в страну около 100 килограмм гашиша из Европы, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы Государственного таможенного комитета, организаторами крупной партии выступили граждане Литвы и Белоруссии, действовавшие по предварительному сговору.

Наркотик был расфасован в 180 вакуумных упаковок и спрятан в скрытом отсеке под полом грузовика, принадлежащего литовскому перевозчику. Автомобиль следовал с заявленным товаром «концентрированное грушевое пюре» и прибыл в пункт пропуска «Каменный Лог», где был выявлен с помощью инспекционно-досмотрового комплекса.

Эксперты подтвердили, что изъятое вещество является гашишем. В результате оперативных мероприятий были задержаны двое литовцев – предполагаемые организаторы преступной группы, а также несколько белорусов, которые заключены под стражу.

По факту попытки ввоза наркотиков Гродненская региональная таможня возбудила уголовное дело. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Накануне силовики выявили крупную поставку прекурсоров для производства синтетических наркотиков, среди задержанных есть граждане Украины.

Российские таможенники за первые шесть месяцев 2025 года предотвратили оборот значительного объема запрещенных веществ и инициировали многочисленные уголовные дела.