В России перекрыли крупный канал контрабанды наркотиков из Азии

Tекст: Алексей Дегтярев

Из незаконного оборота изъяли более 2,2 тонн запрещенных веществ, а также лабораторное оборудование, предназначенное для производства наркотиков, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Задержаны 22 члена преступной группировки, среди которых оказались граждане Украины. Одним из задержанных стал 42-летний гражданин России. При получении груза у него изъяли 24 картонные бочки с белым мелкокристаллическим веществом. Экспертиза установила, что в бочках находился прекурсор, используемый для изготовления синтетических наркотиков.

Задержанный пояснил, что действовал по указанию куратора и должен был перевезти запрещенное вещество в гараж в Московской области. В ходе обыска этого помещения обнаружили еще 34 бочки с аналогичным веществом. По данным экспертизы, все изъятые вещества ввозились под видом товаров народного потребления.

Следствие установило, что члены ОПГ совершили более 36 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Против них возбужден ряд уголовных дел по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем. Участникам преступной группы грозит наказание от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФТС пресекли оборот 9 тонн запрещенных веществ за первые шесть месяцев 2025 года.