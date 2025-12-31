  • Новость часаУиткофф обсудил с европейскими странами гарантии безопасности для Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин поздравил россиян с Новым годом
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    В ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина
    Володин сказал, как надо ответить на атаку на резиденцию Путина
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    NYT: Трамп назвал Келлога идиотом за слова о «мужественности» Зеленского
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мир предстоит нестабильный, но предсказуемый

    Если 2025 год стал моментом понимания Западом невозможности восстановить старый порядок вещей, то 2026-й окажется временем только начала формирования новых правил игры.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    4 комментария
    31 декабря 2025, 21:06 • Общество

    2026-й, мы готовы! С Новым годом!

    Россия готова ко всему, что принесет 2026 год

    2026-й, мы готовы! С Новым годом!
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Ирина Алкснис

    Последние годы вытеснили из нашей жизни многие иллюзии, порожденные предыдущей эпохой, но вернули потрясающее чувство, что мы являемся хозяевами своей судьбы и несем ответственность за судьбу страны.

    Традиционные социологические опросы, посвященные подведению итогов уходящего года и планам на будущий, на этот раз принесли весьма любопытные результаты.

    По данным социологов, чуть меньше половины россиян оценили 2025 год как трудный для страны. Однако это ничуть не поколебало оптимистичный взгляд нашего общества в грядущее. Безоговорочно доминирующее большинство смотрит в наступивший год с надеждой, а каждые четверо из пяти респондентов верят, надеются или даже уверены, что для них лично 2026 год будет лучше предыдущего.

    Причем оптимизм не касается исключительно частной жизни граждан. Семь из десяти респондентов считают, что страна движется в правильном направлении. Однако, наверное, самым поразительным является то, что максимально высокая поддержка курса страны фиксируется в самом молодом поколении 18-24 лет – том самом поколении, которое обычно принято воспринимать как нигилистическое, склонное к скептицизму, низвержению авторитетов.

    Впрочем, эти результаты могут показаться парадоксальными исключительно тем, кто вообще ничего не понимает про Россию. На нашей памяти еще совсем недавно случались новогодья, которые мы встречали, стиснув зубы – «Прорвемся». И не сомневались в том, что справимся.

    А уж теперь, когда страна преодолела самый тяжелый период и вышла, так сказать, на оперативный простор (в прямом и переносном смысле – военном, экономическом, политическом, технологическом и вообще каком угодно), ожидать, что нас вгонят в депрессию сохраняющиеся сложности, просто смешно.

    Среди загадок нашего национального характера – помимо его феноменальной стойкости – есть еще один принципиально важный момент, которые часто не осознают: в России личная судьба человека неразрывно переплетена с судьбой страны. Позиция «моя хата с краю» у нас просто не работает, надежда пересидеть в тихом месте заведомо бесплодна.

    В России в любой момент в твою дверь может постучать История – именно так с большой буквы, и у тебя нет выбора не открыть ей. Скажи спасибо, если гостья тебе эту дверь не выбила одним легким ударом.

    По сути, эта особенность и порождает феномен русской жизни как таковой, в которой зачастую просто невозможно отделить жизнь и проблемы отдельных людей от жизни и проблем всей страны.

    Да мы и не хотим их разделять. Мы такие, какие есть – вместе стоим до конца, вместе воюем до победы, вместе преодолеваем испытания, верим истово, дружим накрепко. Но главное – мы являемся частью самой удивительной и прекрасной страны на свете, которая требует от человека очень многого, но и в ответ отдает ему всю себя.

    Последние годы смели с нашей жизни многие иллюзии, порожденные предыдущей эпохой, но вернули это потрясающее чувство, что мы являемся хозяевами своей судьбы и несем ответственность за судьбу страны. 2025 год внес огромную лепту в это ощущение и вместе с трудностями принес огромную радость и гордость – за победы наших бойцов на фронте, за успехи тех, кто трудится в тылу, за детей, побеждающих на международных научных олимпиадах, за новые производства и стройки, за технологические прорывы и научные открытия.

    Нет сомнений, что 2026 год не изменит традиции – и страна готова ко всему, что он нам принесет. Мы готовы.

    С Новым годом!

    Главное
    Подразделения «Запада» отразили три атаки и предотвратили прорыв ВСУ к Купянску
    Финские власти уведомили посольство о задержании судна с россиянами в экипаже
    Военкоры поздравили россиян и бойцов СВО с Новым годом
    WP предположила, кто будет президентом Украины в 2026 году
    Financial Times признала провал своих главных прогнозов на 2025 год
    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений
    Guardian добавила «Иронию судьбы» в перечень лучших новогодних фильмов

    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    Перейти в раздел

    Западная пресса научилась признавать достижения России

    Уходящий год стал рубежным для западных СМИ в плане восприятия России. Если в начале СВО американская и европейская пресса наперебой трубила о скором крахе Москвы, то теперь газеты Старого и Нового Света украшают кардинально противоположные заголовки. «Россия побеждает», «Европа проигрывает», «Путин стал желанным гостем на американской земле» – вот лишь малая часть неожиданных, но точных фраз. Что же так сильно удивило Запад? Подробности

    Перейти в раздел

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Перейти в раздел

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации