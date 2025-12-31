2026-й, мы готовы! С Новым годом!

Россия готова ко всему, что принесет 2026 год

Tекст: Ирина Алкснис

Традиционные социологические опросы, посвященные подведению итогов уходящего года и планам на будущий, на этот раз принесли весьма любопытные результаты.

По данным социологов, чуть меньше половины россиян оценили 2025 год как трудный для страны. Однако это ничуть не поколебало оптимистичный взгляд нашего общества в грядущее. Безоговорочно доминирующее большинство смотрит в наступивший год с надеждой, а каждые четверо из пяти респондентов верят, надеются или даже уверены, что для них лично 2026 год будет лучше предыдущего.

Причем оптимизм не касается исключительно частной жизни граждан. Семь из десяти респондентов считают, что страна движется в правильном направлении. Однако, наверное, самым поразительным является то, что максимально высокая поддержка курса страны фиксируется в самом молодом поколении 18-24 лет – том самом поколении, которое обычно принято воспринимать как нигилистическое, склонное к скептицизму, низвержению авторитетов.

Впрочем, эти результаты могут показаться парадоксальными исключительно тем, кто вообще ничего не понимает про Россию. На нашей памяти еще совсем недавно случались новогодья, которые мы встречали, стиснув зубы – «Прорвемся». И не сомневались в том, что справимся.

А уж теперь, когда страна преодолела самый тяжелый период и вышла, так сказать, на оперативный простор (в прямом и переносном смысле – военном, экономическом, политическом, технологическом и вообще каком угодно), ожидать, что нас вгонят в депрессию сохраняющиеся сложности, просто смешно.

Среди загадок нашего национального характера – помимо его феноменальной стойкости – есть еще один принципиально важный момент, которые часто не осознают: в России личная судьба человека неразрывно переплетена с судьбой страны. Позиция «моя хата с краю» у нас просто не работает, надежда пересидеть в тихом месте заведомо бесплодна.

В России в любой момент в твою дверь может постучать История – именно так с большой буквы, и у тебя нет выбора не открыть ей. Скажи спасибо, если гостья тебе эту дверь не выбила одним легким ударом.

По сути, эта особенность и порождает феномен русской жизни как таковой, в которой зачастую просто невозможно отделить жизнь и проблемы отдельных людей от жизни и проблем всей страны.

Да мы и не хотим их разделять. Мы такие, какие есть – вместе стоим до конца, вместе воюем до победы, вместе преодолеваем испытания, верим истово, дружим накрепко. Но главное – мы являемся частью самой удивительной и прекрасной страны на свете, которая требует от человека очень многого, но и в ответ отдает ему всю себя.

Последние годы смели с нашей жизни многие иллюзии, порожденные предыдущей эпохой, но вернули это потрясающее чувство, что мы являемся хозяевами своей судьбы и несем ответственность за судьбу страны. 2025 год внес огромную лепту в это ощущение и вместе с трудностями принес огромную радость и гордость – за победы наших бойцов на фронте, за успехи тех, кто трудится в тылу, за детей, побеждающих на международных научных олимпиадах, за новые производства и стройки, за технологические прорывы и научные открытия.

Нет сомнений, что 2026 год не изменит традиции – и страна готова ко всему, что он нам принесет. Мы готовы.

С Новым годом!