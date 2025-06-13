Канье Уэст появился на суде по делу рэпера Diddy

Tекст: Мария Иванова

Американский рэпер Канье Уэст посетил слушание по делу Шона Комбса, известного как Diddy, обвиняемого в сексуальном насилии и ряде других преступлений, передает CBS. Заседание прошло в пятницу в Нью-Йорке. Как отмечает телеканал, Уэст находился в здании суда недолго, передает РИА «Новости».

Напомним, еще 8 февраля Канье Уэст публично призвал освободить Diddy из-под стражи. Он предположил, что рэпер мог оказаться вовлеченным в судебный процесс из-за финансовых вопросов, а также обратился к предполагаемым жертвам, заявив: «Они на самом деле якобы не подвергались изнасилованию».

С сентября 2024 года против Diddy подано множество исков с обвинениями в изнасилованиях, домогательствах, побоях и незаконном лишении свободы. По данным обвинения, преступления могли совершаться с 2000 по 2022 год в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Лас-Вегасе, в том числе на известных вечеринках Комбса.

Суд Нью-Йорка ранее предъявил Diddy обвинения в торговле людьми, организации преступной деятельности и проституции. Сам музыкант полностью отрицает свою вину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Канье Уэст призывал освободить обвиняемого в изнасилованиях P.Diddy.

Против рэпера P.Diddy подали новые иски о сексуальном насилии.

Между тем общественники призвали закрыть самому Канье Уэсту въезд в Россию.