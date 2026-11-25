Желание европейцев и британцев сделать из НАТО базис новой европейской архитектуры безопасности – это не про установление долгосрочного мира, а про навязывание евразийскому континенту своей воли. Казалось бы, как с этим связан антикоминтерновский пакт между Германией и Японией 1936 года?0 комментариев
Служба безопасности Израиля зафиксировала всплеск еврейского терроризма
Служба безопасности Израиля зафиксировала двукратный рост числа евреев, причастных к насилию в Иудее и Самарии, в то время как начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир заявил о нехватке инструментов для борьбы с этим явлением.
За прошедший год в актах насилия, поджогах и действиях, которые Служба безопасности квалифицирует как еврейский терроризм, приняли участие более 700 человек по сравнению с 370 годом ранее, пишет Arutz Sheva.
Спецслужбы выделяют около 100 «ключевых зачинщиков», которые координируют активность на аванпостах и отвечают за крупные поджоги, тогда как остальные 600 человек относятся ко «второму кругу» и участвуют в инцидентах локального характера. Центрами насилия признаны 115 поселений и ферм в Иудее и Самарии, из которых 31 аванпост был основан за прошедший год.
На закрытом заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир указал на трудности оборонного ведомства в борьбе с насилием против палестинцев. «У ЦАХАЛ недостаточно инструментов», – объяснил Замир, намекнув на необходимость возобновления административных арестов.
Представители министерства обороны выразили обеспокоенность расширением этого явления, предупредив о риске дальнейшего удвоения масштабов терроризма при отсутствии должного реагирования со стороны властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом свыше 200 экс-генералов и высокопоставленных чиновников Израиля потребовали от правительства остановить насилие поселенцев против палестинцев на Западном берегу реки Иордан. В апреле начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир приказал перевести вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности. В феврале израильское командование тыла и экстренные службы получили указания готовиться к масштабному конфликту.