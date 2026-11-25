Tекст: Игорь Иножарский

За прошедший год в актах насилия, поджогах и действиях, которые Служба безопасности квалифицирует как еврейский терроризм, приняли участие более 700 человек по сравнению с 370 годом ранее, пишет Arutz Sheva.

Спецслужбы выделяют около 100 «ключевых зачинщиков», которые координируют активность на аванпостах и отвечают за крупные поджоги, тогда как остальные 600 человек относятся ко «второму кругу» и участвуют в инцидентах локального характера. Центрами насилия признаны 115 поселений и ферм в Иудее и Самарии, из которых 31 аванпост был основан за прошедший год.

На закрытом заседании комитета Кнессета по иностранным делам и обороне начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир указал на трудности оборонного ведомства в борьбе с насилием против палестинцев. «У ЦАХАЛ недостаточно инструментов», – объяснил Замир, намекнув на необходимость возобновления административных арестов.

Представители министерства обороны выразили обеспокоенность расширением этого явления, предупредив о риске дальнейшего удвоения масштабов терроризма при отсутствии должного реагирования со стороны властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом свыше 200 экс-генералов и высокопоставленных чиновников Израиля потребовали от правительства остановить насилие поселенцев против палестинцев на Западном берегу реки Иордан. В апреле начальник Генштаба израильской армии Эяль Замир приказал перевести вооруженные силы в состояние повышенной боевой готовности. В феврале израильское командование тыла и экстренные службы получили указания готовиться к масштабному конфликту.