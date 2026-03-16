Фильм «Наследник» стал лидером российского кинопроката
Криминальный триллер с Гленом Пауэллом возглавил кинопрокат России и СНГ, оставив позади российские фильмы и собрав за выходные 72 млн рублей.
Криминальный триллер «Наследник» режиссера Джона Паттона Форда возглавил кинопрокат в России и СНГ, сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала kinobusiness.com. За период с 12 по 15 марта фильм собрал 72 млн рублей. Картина рассказывает о Беккете, который мечтает унаследовать состояние клана Редфеллоу, несмотря на то что глава семьи отрекся от него до его рождения.
Главный герой сталкивается с семью богатыми родственниками, стоящими у него на пути к наследству. «Чтобы ускорить свою очередь на наследство, Беккету придется «спилить» несколько ветвей семейного древа», – отмечается в описании фильма. В фильме снялись Глен Пауэлл, Маргарет Куолли и Эд Харрис.
Второе место в прокате заняла российская «Сказка о царе Салтане» Сарика Андреасяна, собравшая 66,5 млн рублей. Главные роли исполнили Павел Прилучный, Алексей Онежен и Лиза Моряк.
Третью позицию занял фильм «Царевна-лягушка 2» Александра Амирова с результатом 66,2 млн рублей. В центре сюжета – борьба с ведьмой, стремящейся к абсолютной власти с помощью волшебных камней. Среди исполнителей Валентина Ляпина, Александр Метелкин и Роман Курцын.
Как писала газета ВЗГЛЯД, фильм «Сказка о царе Салтане» возглавил прокат в России. Эта картина собрала в прокате более 1 млрд рублей. В январе фильм «Чебурашка 2» установил рекорд по сборам.