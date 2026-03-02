Фильм «Сказка о царе Салтане» возглавил прокат в России

Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.8 комментариев
Российский фильм «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна стал лидером кинопроката на минувших выходных, сообщает ТАСС. По данным портала kinobusiness.com, картина собрала 255,2 млн рублей в России и СНГ. Главные роли исполнили Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк и другие.
Сюжет фильма основан на классической сказке: молодой царь Салтан женится на девушке из простой семьи, чья речь его пленяет, и берет ее сестер во дворец как прислугу. Однако сестры завидуют счастью новой царицы и плетут интриги против нее.
Второе место в прокате заняла военная драма «Красавица» Антона Богданова с результатом 247,4 млн рублей. Фильм рассказывает о событиях в Ленинграде 1941-го года: старшина Николай Светлов после контузии попадает работать в зоосад, где сотрудники борются за жизнь животных, в том числе бегемотихи по кличке Красавица.
Третья строчка досталась киргизскому фильму «Рай под ногами матерей-2: письмо матери», собравшему 47,7 млн рублей. История рассказывает о двух знакомых, которые отправляются из Кыргызстана в Москву, преодолевая множество испытаний на своем пути.
