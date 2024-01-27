Украинские черноземы, пожалуй, самое ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности и инфраструктуры в ходе военных действий. Доля Россия в глобальном экспорте зерна – на уровне 20%. Чтобы довести эту долю до 30%, России нужно взять под контроль как минимум всю восточную часть Украины.3 комментария
Фильм «Холоп 2» обошел «Аватар» по кассовым сборам в России
Сборы фильма «Холоп 2» в российском кинопрокате превысили 3,5 млрд рублей, это больше, чем собрала первая часть «Аватара».
По данным ЕАИС Фонда Кино, «Холоп-2» собрал в кинопрокате в России 3,53 млрд рублей, передает «Царьград».
Кинолента обошла вышедший в 2009 году фильм «Аватар», который, по данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», по состоянию на 1 июля 2018 года собрал в России 3,52 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что сборы российских кинотеатров в 2023 году превысили 40 млрд рублей.