Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.23 комментария
Фильм «Лед 3» возглавил российский кинопрокат
Фильм «Лед 3» заработал за выходные 193,6 млн рублей и возглавил российский кинопрокат
Заключительная часть трилогии «Лед» режиссера Юрия Хмельницкого – «Лед 3» – возглавила российский кинопрокат со сборами в 193,6 миллиона рублей.
Рекорд картины держится третью неделю подряд, передает РИА «Новости» со ссылкой на Единую автоматизированную информационную систему Фонда кино.
Отмечается, что на втором месте по сборам фильм «Мастер и Маргарита», который собрал 97,7 млн рублей.
Также отмечаются высокие сборы фильмов «Командир» (32,5 млн руб.), «Кот и пес» (31,9 млн руб.) и фильм ужасов «Нечисть» (19,2 млн руб.).