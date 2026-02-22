«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.0 комментариев
Фильм «Сказка о царе Салтане» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Фильм «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна преодолел отметку в 1 миллиард рублей в российском прокате, передает РИА «Новости». Картина стартовала в кинотеатрах 12 февраля и за одиннадцать дней собрала 1115893143 рубля, согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
В фильме главные роли исполнили Алексей Онежен, Лиза Моряк и Павел Прилучный. Они сыграли князя Гвидона, его мать и царя Салтана соответственно.
