Фильм «Сказка о царе Салтане» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фильм «Сказка о царе Салтане» режиссера Сарика Андреасяна преодолел отметку в 1 миллиард рублей в российском прокате, передает РИА «Новости». Картина стартовала в кинотеатрах 12 февраля и за одиннадцать дней собрала 1115893143 рубля, согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

В фильме главные роли исполнили Алексей Онежен, Лиза Моряк и Павел Прилучный. Они сыграли князя Гвидона, его мать и царя Салтана соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фильм «Лед 3» возглавил российский кинопрокат. Фильм «Мастер и Маргарита» собрал в прокате 2 млрд рублей. Фильм «Холоп 2» обошел «Аватар» по кассовым сборам в России.