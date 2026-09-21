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    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    21 сентября 2026, 21:04 • Новости дня

    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен

    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением временно ослабить европейские нормы для топлива.

    Французский лидер предложил «в порядке исключения и на временной основе смягчить действующие в ЕС требования к качеству топлива», передает ТАСС. По его мнению, этот шаг поможет нарастить производство на нефтеперерабатывающих заводах.

    Помимо этого, Макрон призвал снизить ограничения на долю биотоплива в смесях, чтобы увеличить предложение дизеля на рынке. Накануне, 20 сентября, средняя стоимость дизельного топлива во Франции побила рекорд, достигнув 2,41 евро за литр.

    Ранее Макрон назвал невыносимыми цены на автомобильное топливо в стране. Глава государства потребовал от правительства полной мобилизации усилий для сдерживания стоимости бензина.

    На фоне рекордного удорожания горючего некоторые владельцы дизельных автомобилей во Франции перешли на использование рапсового масла.

    21 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Песков ответил на обвинения Ле Пен в угрозах Франции

    Песков отверг обвинения Марин Ле Пен в угрозах со стороны России

    Песков ответил на обвинения Ле Пен в угрозах Франции
    @ Emile Windal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неприемлемыми заявления лидера фракции «Национальное объединение» во Франции Марин Ле Пен, что Москва якобы пытается влиять на политику Парижа путем угроз.

    «С такими заявлениями мы категорически не согласны, мы их не приемлем», – подчеркнул представитель Кремля. Ранее политик обвинила российскую сторону во враждебных действиях из-за передачи под временное управление активов французских компаний, передает РИА «Новости».

    Речь идет об объектах ретейлера Auchan, производителя Nestle и логистической группы FM Logistic. Мера также затронула бывшее подразделение Leroy Merlin. При этом Песков добавил, что Россия не угрожает ни Франции, ни какому-либо другому государству в Европе и никого не шантажирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательными опасения Парижа об угрозе военного конфликта.

    Ранее Кремль указал на усиление Францией политического давления на Москву.

    Партия Марин Ле Пен перед выборами удалила со своего сайта информацию о намерении развивать дипломатические связи с Россией.

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    21 сентября 2026, 18:36 • Новости дня
    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Reuters: ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана

    ЕС предварительно согласовал снятие санкций с Усманова и Фридмана
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка в рамках нового пакетного соглашения, пишет Reuters.

    Постоянные представители 27 государств Евросоюза достигли предварительного согласия об исключении российских бизнесменов из санкционных списков, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. Ограничения будут сняты, если ни одна из стран объединения не выразит протест в ближайшие часы.

    Эта договоренность включена в пакетное соглашение о продлении санкций против тысяч других граждан и компаний из России на три года. Ранее подобные меры пролонгировались на шесть или 12 месяцев.

    Инициаторами исключения Алишера Усманова из черных списков в сентябре выступили Франция и Словакия, что вызвало удивление у ряда европейских партнеров. Позже Люксембург настоял на аналогичном решении в отношении Михаила Фридмана.

    Напомним, послы стран Евросоюза не согласовали продление антироссийских санкций.

    Франция поддержала инициативу Словакии по исключению Алишера Усманова из ограничительных списков.

    Европейский суд общей юрисдикции еще в 2024 году отменил персональные ограничения в отношении Михаила Фридмана.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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    21 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    Французские медсестры отказались ездить к пациентам из-за цен на топливо

    Выездные медсестры во Франции отказались от пациентов из-за стоимости топлива

    Tекст: Мария Иванова

    Национальный координатор ассоциации независимых медсестер Фиона Лерюсси заявила, что французские медики вынуждены отказывать пациентам в выездах из-за рекордного роста стоимости автомобильного топлива.

    Выездные французские медсестры начали отбирать больных и отказываться от части заявок из-за необходимости учитывать дистанцию и многократно увеличившиеся затраты на дорогу в связи с рекордным подорожанием бензина и дизеля, передает ТАСС со ссылкой на эфир канала CNews.

    Лерюсси пояснила, что сложившаяся ситуация стала слишком тяжелой для медицинских работников, поскольку заправка полного бака автомобиля теперь обходится специалистам в среднем на 25 евро дороже, чем ранее.

    Накануне средняя стоимость дизельного топлива на французских автозаправочных станциях достигла рекордного значения за всю историю страны, составив 2,41 евро за один литр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на французских автозаправочных станциях.

    В середине месяца глава республики потребовал полной мобилизации усилий на топливном рынке страны.

    В начале месяца глава Минфина Франции предрек государству затяжной топливный кризис.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2026, 10:10 • Новости дня
    Канада предложила Британии вступить в союз Оттавы и ЕС
    Канада предложила Британии вступить в союз Оттавы и ЕС
    @ Klaus Ohlenschlager/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о возможности присоединения Великобритании к формирующемуся альянсу Оттавы и Евросоюза на фоне глобальных изменений.

    Глава канадского финансового ведомства предложил по-новому взглянуть на партнерство государств и объединить усилия Оттавы, Лондона и Брюсселя. По его словам, Канада и Соединенное Королевство разделяют общие ценности, передает ТАСС.

    Политик назвал потенциальное объединение «альянсом будущего». Министр объяснил необходимость интеграции масштабными изменениями в мире и переменами в Соединенных Штатах, об этом он рассказал в интервью вещательной корпорации Би-би-си.

    До этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой предоставить Канаде статус ассоциированного члена Евросоюза. Президент США Дональд Трамп счел эту идею смехотворной и пригрозил Брюсселю серьезными торговыми пошлинами в случае враждебных шагов в отношении Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлой недели Еврокомиссия отказалась предлагать Соединенному Королевству ассоциированное членство.

    На прошлой неделе европейские политики осудили планы Брюсселя по интеграции с Оттавой.

    В начале месяца ЕС и Канада объединились для противодействия влиянию Вашингтона и Пекина.

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    21 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    Французские рыбаки заблокировали порт в Каннах из-за цен на топливо

    France 3: Французские рыбаки заблокировали порт в Каннах из-за цен на топливо

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские рыбаки перекрыли гавань в городе Канны в знак протеста против резкого подорожания горючего и недостаточных мер поддержки со стороны государства, сообщил телеканал France 3.

    Французские рыбаки перекрыли доступ к порту в городе Канны, выражая недовольство бездействием правительства на фоне стремительного подорожания горючего, передает РИА «Новости» со ссылкой на France 3. На прошлой неделе аналогичные акции прошли на юге Франции, где протестующие блокировали несколько гаваней и одну нефтебазу.

    «Порт Канн в настоящее время заблокирован. Устроившие акцию рыболовы осуждают нормы, ставшие слишком жесткими, и неконтролируемый рост цен на топливо», – отмечается в сообщении.

    Участники протестов считают, что правительственная субсидия в 35 евроцентов за литр горючего не решит проблему. Протестующие требуют установить фиксированные цены на топливо. В противном случае они грозят масштабными забастовками, если власти не предложат приемлемых решений.

    В минувшее воскресенье стоимость дизеля во Франции достигла рекордных 2,41 евро за литр, а бензин подорожал до 2,2 евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе французские рыбаки заблокировали порт Ниццы из-за резкого подорожания горючего.

    Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин.

    Некоторые автомобилисты в стране перешли на использование рапсового масла для заправки дизельных машин.

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    21 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Медведев назвал партию Ле Пен русофобской

    Медведев: «Национальное объединение» Ле Пен стало типичной русофобской партией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал французскую партию Марин Ле Пен типичной европейской русофобской политической силой.

    Французская правая партия «Национальное объединение» превратилась в типичную европейскую русофобскую партию, заявил Медведев, передает РИА «Новости». «Тысячи санкций против россиян во Франции, а также ракеты для киевских дегенератов – разве это дружелюбно? Видимо, партия Ле Пен теперь стала типичной европейской партией: русофобия и поддержка нацистов в Киеве», – написал он в соцсетях.

    В прошлом году Дмитрий Медведев обвинил Париж в попытке устранить Марин Ле Пен перед президентскими выборами.

    Несколько дней назад лидер фракции «Национальное объединение» предрекла третью мировую войну из-за прямого вмешательства НАТО в украинский конфликт.

    При этом недавние социологические опросы предсказали политику победу во втором туре голосования весной 2027 года.

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    21 сентября 2026, 11:42 • Новости дня
    Politico: Шведские ультраправые проиграли из-за успешной борьбы с миграцией

    Politico: ультраправая партия «Шведские демократы» потеряла влияние из-за успешной борьбы властей с миграцией

    Tекст: Игорь Иножарский

    Ультраправая партия «Шведские демократы» потерпела поражение на выборах в связи с успехами властей в борьбе с миграцией и преступностью, а также из-за предполагаемых связей с Россией, пишут СМИ.

    Поддержка партии «Шведские демократы» Джимми Окессона снизилась с 20,5% в 2022 году до 17,5% на последних выборах. Это привело к потере партией влияния, несмотря на то, что ранее она добилась ужесточения политики в отношении мигрантов, пишет Politico.

    Как отмечается в статье, победу одержал левый блок, который намерен сформировать правительство без участия правых. Лидер социал-демократов Магдалена Андерссон заявила, что успешная политика властей по снижению преступности и миграции лишила ультраправых их главных козырей.

    Свою роль также сыграл скандал с предполагаемыми связями партии с Россией. На фоне антироссийских настроений в Швеции этот фактор отпугнул избирателей. В результате левые партии смогли обойти правых конкурентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон подал в отставку после победы на выборах левого блока Магдалены Андерссон. В сентябре левый блок одержал победу на парламентских выборах. В середине месяца судьба правительства повисла на 300 тыс. бюллетеней.

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    21 сентября 2026, 17:39 • Новости дня
    Матвиенко назвала заявления Каллас о выборах в России лживыми

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Национального собрания ЦАР Симплисом Матье Саранджи назвала лживыми заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о результатах российского голосования.

    «Госпожа Каллас, которая в Евросоюзе отвечает за международную деятельность, она еще за несколько дней до начала выборов в Государственную Думу в России всем разослала методичку, рекомендации, как комментировать результаты выборов в России. И вот сейчас, вы обратите тоже на это внимание, одними и теми же словами, под кальку они будут говорить о том, что выборы нелегитимные, выборы непрозрачные и так далее», – отметила она, передает РИА «Новости».

    По словам спикера верхней палаты парламента, подобные заявления являются неправдой, однако в России уже привыкли к подобной практике.

    Ранее Каллас направила странам Евросоюза обращение, призвав их не признавать итоги выборов в Госдуму.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв главы евродипломатии к странам Евросоюза.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о безразличии Москвы к оценкам Запада.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал признание итогов выборов европейцами «десятым делом» для России.

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    21 сентября 2026, 12:42 • Новости дня
    Одиннадцать стран призвали на год приостановить принятие новых законов ЕС

    Австрия, Германия и еще девять стран призвали сделать паузу в принятии новых законов ЕС для глубокой очистки законодательства

    Tекст: Игорь Иножарский

    Группа из 11 стран Евросоюза, возглавляемая Австрией, предложила ввести мораторий на принятие нового законодательства ЕС сроком на 12 месяцев для так называемого года упрощения, заявила министр по делам Европы Австрии Клаудия Бауэр.

    «Мы не можем продолжать вносить новые законодательные предложения, когда существующие правила не были полностью реализованы», – отметила Бауэр. Она сослалась на дискуссионный документ, подписанный Австрией, Германией, Италией, Польшей, Данией, Чехией, Словакией, Словенией, Литвой, Португалией и Венгрией, пишет Politico.

    В Брюсселе уже пытаются внедрять пакеты по сокращению бюрократии, однако этих усилий недостаточно, считает австрийский министр. По ее словам, сейчас происходит в основном «упрощение постфактум», тогда как этот процесс должен начинаться до принятия законов.

    Одиннадцать государств настаивают на тщательной оценке всех предлагаемых Брюсселем законов на предмет их целесообразности и влияния на экономическую конкурентоспособность. План также предусматривает пересмотр всех новых норм каждые пять лет.

    Бауэр подчеркнула, что Брюсселю необходимо посвятить целый год инвентаризации действующих законов. В проекте документа это предложение названо не дерегулированием, а «глубокой законодательной очисткой». «Цитируя Элвиса Пресли, нам нужно немного меньше разговоров и немного больше действий», – заключила министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала Евросоюз «недальновидным бюрократическим гигантом». Осенью прошлого года МИД Дании призвал ЕС сократить бюрократию ради противостояния США.

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    21 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Санду заявила о необходимости ввести чрезвычайное положение в Молдавии

    Санду: Молдавия должна ввести режим ЧП в области энергетики

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Молдавии Майя Санду призвала ввести в стране режим чрезвычайного положения, чтобы взять под контроль кризис в энергетике и гидрологии.

    Власти Молдавии планируют объявить чрезвычайное положение из-за серьезного дефицита энергоресурсов и критического падения уровня воды в Днестре, передает РИА «Новости». Такое решение было принято после заседания Национального совета безопасности, которое состоялось ранее в понедельник.

    «Национальный совет безопасности вместе с парламентом и правительством пришел к выводу, что нужно объявить режим чрезвычайного положения в области энергетики и гидрологии, чтобы правительство могло принимать экстренные меры», – подчеркнула Санду на брифинге.

    Кабинету министров поручено разработать планы действий для различных сценариев развития событий. По словам Санду, это необходимо для того, чтобы профильные ведомства четко понимали свои задачи в условиях дефицита топлива, энергоресурсов или запасов питьевой воды на фоне критически низкого уровня реки Днестр.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду инициировала заседание Высшего совета безопасности для выработки мер реагирования на энергокризис.

    В конце июля правительство страны ввело режим тревоги в энергетической сфере на 30 дней из-за дефицита горючего.

    В декабре 2024 года молдавский парламент уже утверждал постановление о введении чрезвычайного положения из-за угрозы газового кризиса.

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    21 сентября 2026, 14:08 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали почти до 900 долларов

    Биржевые цены на газ в европейских странах снизились почти до 900 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в европейских странах ускорили темпы снижения и опустились почти до отметки в 900 долларов за тысячу кубометров.

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на отметке 956,1 доллара за тысячу кубометров, а к середине дня показатель снизился на 4,4% и составил 902,1 доллара, передает РИА «Новости».

    Динамика котировок рассчитывается от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составляла 943,7 доллара за тысячу кубометров.

    Исторический максимум стоимости газа в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года на уровне 3892 доллара. После заметного спада котировки вновь начали расти в текущем году на фоне ближневосточного конфликта. В августе цены впервые за пять месяцев превысили 800 долларов, в начале сентября пробили отметку в 900 долларов, а на прошлой неделе ненадолго поднимались выше 1000 долларов за тысячу кубометров.

    В конце лета отраслевые эксперты не исключали, что зимой стоимость энергоносителя может превысить 1200 долларов из-за возможных сложностей с заполнением европейских подземных хранилищ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе биржевые цены на газ в Европе выросли до 930 долларов за тысячу кубометров.

    В середине месяца стоимость энергоносителя снизилась после исторического скачка.

    В начале сентября европейские газовые котировки превысили отметку в 900 долларов.

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    21 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    Французы начали использовать рапсовое масло вместо подорожавшего дизеля

    BFMTV: Французские водители начали заправлять машины рапсовым маслом

    Tекст: Мария Иванова

    Некоторые автомобилисты во Франции начали использовать рапсовое масло для заправки дизельных машин на фоне рекордного удорожания горючего.

    На фоне скачка цен на топливо некоторые владельцы дизельных автомобилей во Франции перешли на рапсовое масло. Литр такого продукта стоит 1,53 евро, что почти на один евро дешевле традиционного горючего, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV.

    Интерес к альтернативному горючему возрос после того, как в соцсетях распространилось видео с заправкой машины маслом, набравшее более миллиона просмотров. При этом многие водители не рискуют прибегать к такому методу, поскольку использование продукта может вывести из строя систему подачи топлива, за что также предусмотрен штраф в 200 евро.

    В воскресенье стоимость дизеля во Франции обновила очередной рекорд, достигнув отметки в 2,41 евро за литр. Глава французского Минфина Ролан Лескюр ранее предупреждал, что цены на топливо будут оставаться высокими еще долгое время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на французских АЗС.

    В середине месяца в стране начались перебои с горючим.

    Весной рост стоимости топлива лишил французов дальних поездок на праздники.

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    21 сентября 2026, 09:22 • Новости дня
    Государства Евросоюза отказались урезать ключевые расходы нового бюджета

    Глава Евросовета Кошта: Страны ЕС не согласовали статьи сокращения бюджета

    Tекст: Мария Иванова

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о неготовности лидеров европейских стран договориться об урезании конкретных направлений многолетнего бюджета объединения.

    Государства Евросоюза категорически настаивают на уменьшении предложенного Еврокомиссией семилетнего бюджета, однако отказываются сокращать расходы на оборону, конкурентоспособность и сельское хозяйство. Заявить о необходимости урезать общий объем финансирования оказалось значительно проще, чем достичь консенсуса по конкретным статьям, передает РИА «Новости».

    За последний месяц глава Евросовета провел консультации с лидерами 25 стран объединения, выясняя их позиции по наиболее чувствительным вопросам. Подавляющее большинство государств поддержали уменьшение административных расходов, но их доля составляет лишь около 6% от общего объема, что не решит проблему.

    При этом европейские правительства рассматривают возможность сокращения внешней помощи, на которую в проекте следующего бюджета заложено порядка 200 млрд евро. Власти Германии вместе с рядом других стран продолжают настаивать на уменьшении финансовых планов Брюсселя на несколько сотен миллиардов евро.

    Во избежание масштабного секвестра предлагается ввести новые источники доходов Евросоюза, в частности общеевропейское налогообложение электронных сигарет и вейпов. Подобный шаг позволит увеличить поступления без повышения национальных взносов участников объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе лидеры пяти европейских стран призвали урезать новый бюджет ЕС.

    В начале месяца председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил о планах ввести дополнительные налоги.

    В прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал о непосильном росте расходов европейского бюджета.

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    21 сентября 2026, 19:57 • Новости дня
    Санду призвала граждан Молдавии готовиться к нехватке энергоресурсов
    Санду призвала граждан Молдавии готовиться к нехватке энергоресурсов
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Молдавии Майя Санду призвала граждан готовиться к возможной нехватке энергоресурсов и начать их экономить во избежание перебоев с поставками.

    Гражданам Молдавии грозит дефицит энергоносителей, поэтому необходимо начать их экономию для предотвращения возможных перебоев, заявила Санду на брифинге после заседания Совета безопасности, передает РИА «Новости».

    «Мы должны быть готовы к любому сценарию, чтобы Молдавия имела доступ к воде, электроэнергии, газу и топливу, хотя мы и не можем повлиять на цены. Самый большой риск в том, что мы можем остаться без нужного объема этих ресурсов, поэтому мобилизация всех институтов имеет решающее значение», – отметила глава государства.

    По ее словам, власти приняли решение сохранить работу линий электропередачи напряжением 110 кВ с Румынией. Кроме того, планируется создать резервы оборудования и запасных частей для оперативного ремонта в случае поломок, а также постепенно сформировать аварийные запасы нефтепродуктов.

    Правительство республики подготовит специальные инструкции. Они помогут жителям экономить ресурсы и объяснят порядок действий при возможных перебоях с поставками электричества, газа или тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду инициировала заседание Высшего совета безопасности для выработки мер реагирования на энергокризис.

    В начале августа премьер-министр Василий Тофан заявил о невозможности подписания аварийных контрактов на закупку электроэнергии.

    В конце июля кабинет министров страны утвердил постановление о введении особого положения из-за перебоев с поставками горючего.

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    21 сентября 2026, 09:43 • Новости дня
    Еврокомиссия сохранила запрет на добычу нефти и газа в Арктике

    Еврокомиссия проигнорировала просьбу Норвегии о добыче ресурсов в Арктике

    Tекст: Мария Иванова

    Европейская комиссия решила оставить в силе политический запрет на разработку новых нефтегазовых месторождений в Арктическом регионе вопреки призывам властей Норвегии пересмотреть данную позицию.

    Официальный Брюссель намерен сохранить ограничения на новые проекты по разведке и добыче углеводородов в Арктике в обновленной стратегии развития, пишет Euronews.

    Норвегия выступает категорически против такого подхода. Министр энергетики страны Терье Осланд заявлял о намерении Осло продолжить разработку месторождений в Баренцевом море независимо от решений европейских структур, отмечает РИА «Новости».

    Спор между сторонами развернулся на фоне проблем с обеспечением энергетической безопасности Европы. После сокращения поставок из России именно Норвегия стала главным экспортером природного газа в государства Евросоюза.

    Инициатива о прекращении освоения ресурсов Арктики появилась в 2021 году. При этом ожидается, что обновленный запрет сохранит статус политического обязательства и не станет юридически обязывающим документом, что позволит избежать открытого конфликта с норвежскими властями.

    На прошлой неделе МИД обвинил Евросоюз в эскалации ситуации в Арктике.

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    Как странам БРИКС лишить доллар уникального статуса

    Министр финансов США признал, что Россия и Китай сокращают долларовые резервы – но при этом заявляет о росте расчетов в американской валюте. Как объясняется такой парадокс – и что могут сделать и Китай, и Россия, и другие страны БРИКС, чтобы лишить доллар его уникального положения в мировой финансовой системе? Подробности

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    Победу на выборах в Госдуму одержала вся Россия

    Прошедшие выборы в Госдуму принесли сразу несколько побед. «Единая Россия», по предварительным данным, получила более половины голосов, еще четыре партии сохранили представительство в парламенте. Но главным результатом стала рекордная явка в 56,6% – несмотря на внешнее давление, россияне пришли на выборы и показали, что им небезразлично будущее страны. Подробности

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    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян

    Киев задействовал дроны, кибератаки и прямые удары по избирательной инфраструктуре, рассчитывая повлиять на настроения граждан и снизить явку на выборах в России. Однако этот план сработал в обратную сторону: к середине заключительного дня голосования на участки пришли более 50% избирателей, что превысило итоговый показатель явки на выборах 2016 года. По мнению экспертов, внешнее давление лишь усилило консолидацию общества и стремление россиян выразить свою позицию. Подробности

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    США намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса

    Грандиозную задачу декларируют американские военачальники: военное господство во всем ближнем космосе. В то же время они признают, что даже у такой сверхдержавы, как США, «наступательных возможностей» для этого не хватает. Как Пентагон видит решение этой проблемы и почему Луна имеет в данном случае едва ли не ключевое значение? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

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      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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