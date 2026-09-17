История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.5 комментариев
Премьер-министр Швеции подал в отставку после выборов
Премьер-министр Швеции Кристерссон подал в отставку из-за поражения на выборах
Шведский премьер Ульф Кристерссон объявил об уходе в отставку после победы оппозиционных сил на прошедших парламентских выборах.
Глава шведского правительства принял решение покинуть свой пост после поражения правоцентристского блока на парламентских выборах, состоявшихся 13 сентября, передает РИА «Новости».
«Я прошу освободить меня от должности премьер-министра», – написал политик в официальном обращении к спикеру парламента. Соответствующее письмо он также опубликовал в соцсетях.
Напомним, левый блок Магдалены Андерссон одержал победу над коалицией правых партий.
Избирательная комиссия Швеции перенесла оглашение окончательных итогов парламентских выборов на четверг.
Летом рейтинг правящего альянса резко упал из-за скандала с женой премьер-министра.