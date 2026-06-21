Старейший ветеран Великой Отечественной войны в Узбекистане умер в 116 лет

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что из этого региона на фронт отправились более 47 тыс. жителей, а живыми домой вернулись лишь около 22 тыс. бойцов, передает ТАСС.

Исторические архивы свидетельствуют, что всего республика отправила на передовую почти 2 млн человек при общем населении в 6,8 млн. В ожесточенных боях пали около 540 тыс. солдат, еще 158 тысяч пропали без вести. Свыше 50 тыс. воинов погибли в концентрационных лагерях, а более 60 тысяч получили инвалидность.

Во время боевых действий регион превратился в надежный тыл, обеспечивая армию техникой, оружием, одеждой и продовольствием. Местные жители приютили около 1,5 млн эвакуированных граждан, включая 250 тыс. оставшихся без родителей детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года в Саратове на 102-м году жизни скончался ветеран Советско-японской войны Сергей Невзоров.

В феврале в Дагестане умер 102-летний участник Великой Отечественной войны Ибрагим-Паша Садыков.