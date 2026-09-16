На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нём строится вся украинская политика.0 комментариев
Европа отвергла идею Канады о создании уникального альянса
FT: Евросоюз холодно встретил предложение об альянсе с Канадой из-за США
Европейский союз с осторожностью воспринял инициативу премьер-министра Канады Марка Карни о формировании уникального партнерства, опасаясь реакции США и предпочитая развивать действующие соглашения.
Страны Евросоюза холодно и с опаской отнеслись к предложению премьера Канады Марка Карни о создании «уникального альянса» с евроблоком, пишет газета Financial Times со ссылкой на нескольких неназванных европейских дипломатов.
Ранее сообщалось, что Оттава предложила сделать страну ассоциированным членом ЕС на фоне провала торговых переговоров с США, однако сам Карни уточнил, что речь идет не о членстве, а именно о новом формате сотрудничества.
«Столицы стран ЕС холодно встретили предложение Канады о создании «уникального альянса» с блоком. Попытка обонянием расположить к себе не смогла убедить правительства, с осторожностью относящиеся к предоставлению Оттаве преференциального доступа к рынку», – отмечает издание. Европейские дипломаты подчеркнули, что вместо новых инициатив лучше сосредоточиться на качественной реализации уже существующих соглашений с Канадой.
В то же время в ЕС существует консенсус о необходимости расширения сотрудничества с канадскими производителями вооружений и компаниями по добыче критически важного минерального сырья. По словам одного из дипломатов, идея Карни показалась недостаточно проработанной, хотя саму попытку в Европе не осуждают. Кроме того, на позицию европейских столиц влияют опасения относительно возможной реакции президента США Дональда Трампа на значительное сближение с Канадой.
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз и Канада планируют 16 сентября объявить о создании стратегического альянса в сфере торговли, обороны и технологий. Целью такого шага называлось совместное противостояние экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Канада готовились объявить о создании стратегического альянса 16 сентября.
На фоне торговой войны с США премьер-министр Марк Карни намеревался сделать Канаду ассоциированным членом европейского блока.
Позже канадское правительство официально опровергло информацию о стремлении государства к членству в ЕС.