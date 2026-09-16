Власти Сеуты предупредили о колоссальных убытках из-за лагеря мигрантов

Глава порта Сеуты спрогнозировал потерю сотен миллионов евро из-за мигрантов

Tекст: Мария Иванова

Глава администрации гавани Хуан Мануэль Донсель забил тревогу из-за сложившейся ситуации, передает ТАСС.

«Если работа порта Сеуты остановится или сократится, речь пойдет о значительных убытках, которые можно оценить примерно в 147 млн евро, а это весьма серьезно», – заявил чиновник.

По его словам, финансовые потери могут достигнуть 600 млн евро, если временный городок просуществует до 2027 года. Миграционный кризис уже негативно влияет на логистику, снижая количество заходящих круизных лайнеров. При этом центральное правительство не предоставляет местным властям никакой информации о мерах безопасности и сроках пребывания нелегалов.

В конце июля десятки тысяч человек незаконно проникли в Сеуту из Марокко по морю. Для стабилизации обстановки Мадриду пришлось привлечь армейские подразделения. Хотя границу пересекли до 80 тыс. нарушителей, большинство из них уже вернулись.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября испанская полиция открыла предупредительный огонь для разгона палаточного лагеря мигрантов возле городской больницы Сеуты.

В середине августа Мадрид и Рабат экстренно увеличили число правоохранителей на пограничных пунктах из-за угрозы нового прорыва нелегалов.

Ранее власти Испании направили в автономный город более трех тысяч военнослужащих и сотрудников полиции для сдерживания массового притока людей.



