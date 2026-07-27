Грузия усомнилась в эффективности членства в Евросоюзе

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Он отметил, что к инициативе Германии отменить правило принятия решений в ЕС консенсусом присоединилось уже 12 стран, что «создает фундаментальную опасность не только политическому равновесию в Европе и процессу расширения, но и ценностям, на которых основано это объединение».

По словам главы высшего законодательного органа Грузии, страны-кандидата в ЕС с 2023 года, в случае принятия этого решения «ЕС из объединения равных стран гарантированно превратится в союз больших государств».

Как считает Шалва Папуашвили, «при отмене принципа консенсуса маленькие страны не смогут защищать свои жизненные интересы, если эти интересы не будут совпадать с планами большинства».

«В таком случае членство в ЕС приведет к практически полной утрате суверенитета, – заявил он. – Возможные изменения станут катастрофой для небольших стран».

«Поэтому все более актуальным будет вопрос о целесообразности членства, если у тебя изначально отбирают самые главные выгоды и рычаги, – отметил председатель парламента Грузии. – Исчезают политическая привлекательность и фундаментальная мотивация членства».

По его словам, «в таких условиях, возможно, маленьким странам будет более выгодно остаться вне Евросоюза, чтобы как минимум сохранить свободу принятия независимых решений».

«Главный вопрос теперь не только в том, когда нас примут в Евросоюз, а в какой Евросоюз нам предлагают вступить, с какими правами и статусом», – отметил он.