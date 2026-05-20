Евросоюз резко нарастил закупки российских удобрений

Данные европейской статистики свидетельствуют о значительном росте поставок, передает РИА «Новости». В марте страны Евросоюза ввезли из России удобрений на 50,7 млн евро, тогда как в феврале этот показатель составлял 30,5 млн евро. Таким образом, общая сумма импорта увеличилась в 1,7 раза.

Основная часть потраченных средств пришлась на калийные удобрения. Их закупки достигли 30,2 млн евро против 20,9 млн евро месяцем ранее. Этот результат стал максимальным с января 2022 года.

Кроме того, импорт азотных удобрений из России вырос в 2,6 раза, составив 10,5 млн евро. При этом европейские поставки смешанных удобрений снизились на 7%, опустившись до отметки в 9,9 млн евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Евросоюз увеличил закупки российских удобрений до максимальной за четыре года суммы.

Доля России в европейском импорте этой продукции составила 23 процента.

Летом прошлого года европейские страны ввели специальные пошлины на азотные и смешанные удобрения.