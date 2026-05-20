Путин назвал партнерство России и Китая образцом межгосударственных связей
Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в новую эпоху является образцом межгосударственных связей в современном мире, заявил президент Владимир Путин.
Путин высоко оценил уровень двусторонних связей во время визита в Пекин, передает РИА «Новости».
По его словам, сотрудничество двух стран демонстрирует идеальный формат взаимодействия на международной арене.
«Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Китаем в новую эпоху является образцом межгосударственных связей в современном мире», – заявил глава государства в ходе переговоров.
Российский лидер подчеркнул, что фундаментом этих отношений выступают принципы истинного добрососедства и дружбы. Москва и Пекин строят диалог на основе равноправия, обязательно учитывая интересы друг друга и оказывая взаимную поддержку.
Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.
На встрече с председателем КНР Путин отметил беспрецедентно высокий уровень двусторонних отношений.
В свою очередь Си Цзиньпин заявил о совместном определении вектора развития связей на основе взаимовыгодности.