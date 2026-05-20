Зацикливание на исторических травмах – не лучший способ выстраивать конструктивную геостратегию. И именно поэтому помимо холодной просчитанной агрессии (типичной для любого государства) в действиях Израиля можно усмотреть и иррациональную жестокость по отношению к противнику.
Захарова заявила о стратегической стабильности отношений Москвы и Пекина
Отношения России и Китая развиваются стратегически стабильно, они планируются и выстраиваются, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, взаимодействие Москвы и Пекина носит планомерный характер, передает радио Sputnik.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула этот факт. «Наши отношения с Китаем, они развиваются не просто стабильно, они развиваются стратегически стабильно», – заявила дипломат.
Представитель ведомства пояснила, что связи двух стран не формируются случайно, а тщательно выстраиваются ради укрепления общего фундамента. В качестве примера она привела состав российской делегации, прибывшей на переговоры.
По словам Захаровой, поездка руководителей корпораций носит сугубо практический характер и направлена на реализацию совместных проектов.
Президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику с двухдневным визитом.
Путин назвал отношения Москвы и Пекина образцом подлинного стратегического партнерства.
Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул необходимость укрепления фундамента взаимного доверия.