Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.0 комментариев
Каллас: НАТО переживет президентство Трампа
Европейским странам нельзя создавать армию, которая будет дублировать функции НАТО, поскольку это может привести к конфликтам, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она выразила уверенность, что альянс НАТО «переживет» президентский срок Дональда Трампа.
Кая Каллас в интервью испанской газете El Mundo высказалась против инициативы властей Испании о создании европейской армии, передает ТАСС.
Она отметила, что нельзя создавать армию, которая будет дублировать функции НАТО, поскольку это может привести к конфликтам при передаче командных полномочий в случае военного кризиса.
Каллас считает, что необходимо, чтобы все 27 армий стран ЕС работали совместно, особенно в вопросах военной мобильности и совместимости боеприпасов и возможностей.
Говоря о конфликте на Украине, Каллас выразила уверенность, что любой мирный процесс окажет влияние на безопасность Европы. Она также упомянула о возможности введения новых санкций против России с целью усилить давление на страну.
Что касается отношений с США, Каллас отметила, что НАТО «переживет» президентский срок Дональда Трампа. В отношении торговой войны, возникшей из-за введения пошлин, она подчеркнула важность нахождения баланса, поскольку от конфликта между США и их союзниками может выиграть Китай.
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может выйти из НАТО, если союзники не выполнят финансовые обязательства.
Сообщалось, что европейские военные державы, включая Британию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему проваливаются планы вооружить Европу на войну с Россией.