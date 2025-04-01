Каллас: НАТО переживет президентство Трампа

Tекст: Вера Басилая

Кая Каллас в интервью испанской газете El Mundo высказалась против инициативы властей Испании о создании европейской армии, передает ТАСС.

Она отметила, что нельзя создавать армию, которая будет дублировать функции НАТО, поскольку это может привести к конфликтам при передаче командных полномочий в случае военного кризиса.

Каллас считает, что необходимо, чтобы все 27 армий стран ЕС работали совместно, особенно в вопросах военной мобильности и совместимости боеприпасов и возможностей.

Говоря о конфликте на Украине, Каллас выразила уверенность, что любой мирный процесс окажет влияние на безопасность Европы. Она также упомянула о возможности введения новых санкций против России с целью усилить давление на страну.

Что касается отношений с США, Каллас отметила, что НАТО «переживет» президентский срок Дональда Трампа. В отношении торговой войны, возникшей из-за введения пошлин, она подчеркнула важность нахождения баланса, поскольку от конфликта между США и их союзниками может выиграть Китай.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может выйти из НАТО, если союзники не выполнят финансовые обязательства.

Сообщалось, что европейские военные державы, включая Британию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему проваливаются планы вооружить Европу на войну с Россией.