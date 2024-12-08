Сегодня наши враги, в том числе внутренние, почему-то радуются – это ж какой имиджевый удар по России. Только радуются они, получается, и неминуемой резне, которая сейчас захлестнет Сирию. Хотя именно Москва больше всех настаивала на примирении под эгидой ООН в Женеве. Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию.0 комментариев
Трамп допустил возможный выход США из НАТО
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что страна может выйти из НАТО, если союзники не выполнят финансовые обязательства.
Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил о возможности выхода страны из Североатлантического альянса, если союзники не будут выполнять свои финансовые обязательства. «Если они будут платить по своим счетам, то конечно,» – сказал Трамп, отвечая на вопрос о сохранении членства США в НАТО. Он отметил, что выполнение финансовых обязательств станет ключевым фактором в решении о дальнейшей роли Вашингтона в альянсе, передает ТАСС.
Трамп уже неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. В случае своей победы на ноябрьских выборах он грозил выходом США из альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за свою безопасность.
В марте СМИ сообщили, что ряд дипломатов из стран Североатлантического альянса призвали европейские страны готовиться к тому, что США покинет НАТО.