Трамп допустил возможный выход США из НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил о возможности выхода страны из Североатлантического альянса, если союзники не будут выполнять свои финансовые обязательства. «Если они будут платить по своим счетам, то конечно,» – сказал Трамп, отвечая на вопрос о сохранении членства США в НАТО. Он отметил, что выполнение финансовых обязательств станет ключевым фактором в решении о дальнейшей роли Вашингтона в альянсе, передает ТАСС.

Трамп уже неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. В случае своей победы на ноябрьских выборах он грозил выходом США из альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за свою безопасность.

В марте СМИ сообщили, что ряд дипломатов из стран Североатлантического альянса призвали европейские страны готовиться к тому, что США покинет НАТО.