  • Новость часаТрамп: Украину ждет меньший объем помощи от США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Прибалтика навязала США антирусский расизм
    Асад мог погибнуть в авиакатастрофе
    Зеленский отверг предложение Трампа о прекращении огня на Украине
    В Сети вспомнили предсказание Жириновского о свержении Асада Эрдоганом
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    Военный эксперт перечислил ошибки Башара Асада
    МИД: Угрозы военным базам России в Сирии нет
    Израиль атаковал склады с оружием на юге Сирии и в Дамаске
    Глава дипломатии ЕС поддержала смену власти в Сирии
    Мнения
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Сегодня наши враги, в том числе внутренние, почему-то радуются – это ж какой имиджевый удар по России. Только радуются они, получается, и неминуемой резне, которая сейчас захлестнет Сирию. Хотя именно Москва больше всех настаивала на примирении под эгидой ООН в Женеве. Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Новое лицо сирийских повстанцев

    В Идлибе Абу-Мухаммаду аль-Джулани удалось создать фасад той самой «Новой Сирии», которую обещала оппозиция уже 10 лет. Сейчас дает интервью CNN и рассуждает, как ему удалось добиться успеха и что будет делать дальше.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Мы не можем быть большими патриотами Сирии, чем товарищ Асад

    О том, что руководители страны ведут Сирию к катастрофе, российские ТГ-каналы и независимые аналитики писали примерно с 2021 года. И о производстве каптагона в промышленных масштабах, и о жутком состоянии армии, об отстранении самых толковых генералов, и о том, что экономика страны уничтожена.

    14 комментариев
    8 декабря 2024, 17:43 • Новости дня

    Трамп допустил возможный выход США из НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что страна может выйти из НАТО, если союзники не выполнят финансовые обязательства.

    Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил о возможности выхода страны из Североатлантического альянса, если союзники не будут выполнять свои финансовые обязательства. «Если они будут платить по своим счетам, то конечно,» – сказал Трамп, отвечая на вопрос о сохранении членства США в НАТО. Он отметил, что выполнение финансовых обязательств станет ключевым фактором в решении о дальнейшей роли Вашингтона в альянсе, передает ТАСС.

    Трамп уже неоднократно выражал недовольство деятельностью НАТО. В случае своей победы на ноябрьских выборах он грозил выходом США из альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за свою безопасность.

    В марте СМИ сообщили, что ряд дипломатов из стран Североатлантического альянса призвали европейские страны готовиться к тому, что США покинет НАТО.

    8 декабря 2024, 10:44 • Новости дня
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    Трамп заявил о бегстве Асада и готовности Украины к переговорам с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона желает заключить с российской соглашение об урегулировании конфликта, заявил избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, отметив поражение сил Асада в Сирии и якобы отсутствие у России интересов в Сирии из-за войны на Украине.

    «[Президент Украины Владимир] Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с Россией] и остановить безумие», – сообщил Трамп в соцсети Truth Social.

    Он призвал срочно прекратить огонь и начать переговоры. По данным политика, украинская армия потеряла за годы конфликта 400 тыс. военнослужащих.

    Также Трамп обратил внимание на происходящие на сирийской территории события.

    «[Президент Сирии Башар] Асад ушел. Он бежал из своей страны. Его защитник, Россия, Россия, Россия, ведомая [президентом] Владимиром Путиным, более не заинтересована в его защите. У России изначально не было причин присутствовать там», – добавил он.

    По его утверждению, российская сторона потеряла интерес в Сирии из-за украинских событий.

    Ранее украинская делегация под руководством главы офиса Зеленского Андрея Ермака в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома.

    Коментарии (80)
    7 декабря 2024, 18:45 • Новости дня
    Трамп призвал США не вмешиваться в ситуацию в Сирии

    Трамп заявил, что США не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии

    Трамп призвал США не вмешиваться в ситуацию в Сирии
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США не следует участвовать в событиях в Сирии, поскольку это не американская война, надо дать ситуации решиться самой по себе, заявил избранный президент США Дональд Трамп в в социальной сети Truth Social.

    Трамп заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в события в Сирии, передает ТАСС. По его словам, ситуация в Сирии является сложной, но это не война Соединенных Штатов, и вмешательство в нее нецелесообразно.

    «В Сирии творится бардак, но она не наш друг, и США не должны ничего делать. Это не наша война, надо дать этой ситуации разрешиться самой по себе. Не следует вмешиваться», – написал он на своей странице в Truth Social.

    По мнению Трампа, боевики в Сирии, готовят масштабную операцию по свержению президента Башара Асада, а также захватили несколько городов в стране, находятся на окраинах Алеппо. Он выразил уверенность, что Россия не может остановить эту атаку и, «возможно, ей будет лучше покинуть Сирию вместе с Асадом».

    «И русские, и Асад могут быть изгнаны из Сирии – что, возможно, для них и к лучшему. Россия никогда ничего не выигрывала от своего присутствия в Сирии», – написал Трамп.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что необходимо обеспечить территориальное единство и суверенитет Сирии, а также безопасность границы Сирии и Турции, недопустимо использовать террористов для геополитических целей.

    Эксперт рассказал о шансах Башара Асада удержать власть.

    Коментарии (23)
    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

    Коментарии (0)
    8 декабря 2024, 15:20 • Новости дня
    Зеленский отверг предложение Трампа о прекращении огня на Украине
    Зеленский отверг предложение Трампа о прекращении огня на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не приемлет предложение избранного президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня на украинской территории.

    «Это не закончить просто бумажкой и несколькими подписями», – сказал Зеленский, комментируя предложение Трампа, передает ТАСС.

    Он добавил, что не станет принимать мирные соглашения без гарантий безопасности.

    Вместе с тем он не стал комментировать слова Трампа о готовности киевского режима заключить соглашение с Россией.

    В воскресенье Трамп заявил, что киевский режим хочет заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно ознакомился с высказыванием Трампа по этой теме.

    Коментарии (11)
    8 декабря 2024, 03:28 • Новости дня
    Глава Пентагона призвал Трампа «противостоять» России

    Остин призвал администрацию Трампа продолжить политику Байдена по «противостоянию» России

    Глава Пентагона призвал Трампа «противостоять» России
    @ Olivier Douliery/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрации Дональда Трампа следует выбрать курс на противостояние России, как это сделала администрация Джо Байдена, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

    «Мы можем продолжать противостоять Кремлю, или же позволить (президенту России Владимиру) Путину действовать по-своему и обречь наших детей и внуков на жизнь в мире хаоса и конфликтов», – приводит слова Остина РИА «Новости».

    Остин отметил, что действующая администрация США и двухпартийная коалиция в Конгрессе уже сделали свой выбор в пользу противостояния. «Следующая администрация должна будет сделать свой выбор», – сказал он.

    Остин сообщил, что общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала российской специальной военной операции составил свыше 119 млрд долларов, из которых 62 млрд долларов предоставили США.

    Также глава Пентагона сообщил, что бюджет США на оборону в 2025 году достигнет 841 млрд долларов. По его словам, эти расходы необходимы для поддержания военного потенциала США в условиях значительных вызовов, исходящих от России, Китая и КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп неоднократно заявлял о своих хороших отношениях с Путиным и о способности урегулировать конфликт на Украине в случае своей победы на выборах в США. При этом Трамп сказал, что якобы угрожал ударом по Москве, и заявил, что у него не было выбора. Кремль в ответ отметил, что сохраняет конфиденциальность переговоров Путина с мировыми лидерами.

    Коментарии (20)
    6 декабря 2024, 11:43 • Новости дня
    Орбан: Без США конфликта на Украине не было бы
    Орбан: Без США конфликта на Украине не было бы
    @ Dwi Anoraganingrum/ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Без участия США конфликт на Украине не возник бы и уже давно мог завершиться, ситуация может измениться после вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты играют ключевую роль в конфликте на Украине. По его словам, без вмешательства США такая война не началась бы и давно бы завершилась. Премьер Венгрии отметил, что Украина не смогла бы оказывать сопротивление без американской поддержки, передает ТАСС.

    В своем выступлении на радиостанции Kossuth, венгерский лидер подчеркнул, что вокруг Украины сложилась критическая ситуация. Администрация Джо Байдена стремится оказать Киеву максимально широкую военную помощь. Орбан также раскритиковал высказывания госсекретаря Энтони Блинкена о призыве молодежи на службу на Украине, назвав их опасными.

    Венгерский лидер выразил надежду, что с приходом к власти Дональда Трампа США изменят свою стратегию и начнут действовать в направлении мирного урегулирования.

    Ранее Орбан выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине благодаря избранию Дональда Трампа президентом США. The Wall Street Journal сообщала, что высокопоставленные украинские чиновники начали переговоры с командой Трампа о мирном урегулировании конфликта с Россией.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону отметил усталость от украинского конфликта в ряде столиц и предположил, что США хотят передать его Европе, сосредоточившись на других вопросах.

    Лавров также заявил, что Дональд Трамп не настроен пророссийски, несмотря на его дружелюбие в общении, подчеркнув большое количество антироссийских санкций, введенных при его администрации.

    Кроме того, Лавров назвал Карлсону условия для урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (22)
    8 декабря 2024, 14:24 • Новости дня
    Премьер Грузии Кобахидзе прокомментировал встречу Трампа и Зурабишвили
    Премьер Грузии Кобахидзе прокомментировал встречу Трампа и Зурабишвили
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе выразил надежду на установление мира в регионе после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Очень надеюсь на мир в регионе после 20 января. Это отразится и на Грузии», – сказал Кобахидзе.

    Отвечая на вопрос о будущих отношениях Вашингтона и Тбилиси, глава правительства сказал, что «все будет очень хорошо».

    Также Кобахидзе прокомментировал встречу «на ногах» в Париже накануне Дональда Трампа и президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    «Полномочия Зурабишвили истекают 29 декабря, когда пройдет инаугурация нового президента Грузии. К тому, что будет 20 января и далее, Зурабишвили не будет иметь отношения», – заявил премьер-министр Грузии.

    Ранее президент Грузии сообщила о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в Париже. Она также сообщила о «глубокой дискуссии с президентами Трампом и Макроном», в ходе которой, по ее словам, были «разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии».

    Коментарии (2)
    7 декабря 2024, 20:43 • Новости дня
    В Париже прошла встреча Трампа, Макрона и Зеленского

    Трамп, Макрон и Зеленский провели короткую встречу в Париже

    Tекст: Вера Басилая

    Трехсторонние переговоры между Макроном, Трампом и Зеленским в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут, сообщил телеканал BFMTV.

    В Париже прошла трехсторонняя встреча президента Франции Эмманюэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча состоялась практически по договоренности в последний момент и продлилась всего 20 минут. После завершения переговоров стороны не сделали совместного заявления для прессы, передает ТАСС.

    Перед началом мероприятия Трамп заявил журналистам, что намерен обсудить с Макроном «мир, который немного сходит с ума». Он также отметил свои «прекрасные отношения» с французским президентом, сложившиеся во время его первого президентского срока.

    Владимир Зеленский также принял участие в разговоре. Однако, как сообщается, переговоры прошли в коротком формате, так как политики планировали принять участие в церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам.

    Телеканал BFMTV напомнил, что в ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал завершить конфликт на Украине в течение 24 часов до своей инаугурации и прекратить многомиллиардную помощь Киеву, направив средства на нужды американцев.

    Украинская журналистка Диана Панченко сообщила, что Владимир Зеленский и его окружение испытывают ненависть к Дональду Трампу из-за разногласий по окончанию конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного.

    Коментарии (5)
    6 декабря 2024, 21:44 • Новости дня
    Стало известно о возможной встрече Зеленского и Трампа в Париже

    AFP: Зеленский и Трамп могут встретиться в Париже на церемонии открытия Нотр-Дама

    Стало известно о возможной встрече Зеленского и Трампа в Париже
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский и избранный президент Дональд Трамп могут встретиться в Париже на церемонии повторного открытия собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама), пишет AFP.

    Согласно источнику AFP, близкому к организаторам событий, оба президента должны прибыть во Францию в ближайшие дни, передает Ura.ru. Ожидается, что на церемонии соберутся главы порядка 50 стран.

    Реставрация собора Нотр-Дам, который является одним из самых известных в мире архитектурных памятников, стоит порядка 700 млн евро. Финансирование ведется за счет зарубежных источников.

    Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявила, что глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение испытывают ненависть к избранному президенту США Дональду Трампу из-за различных целей по окончании конфликта.

    Коментарии (6)
    8 декабря 2024, 02:26 • Новости дня
    На Украине рассказали о негативной реакции команды Трампа на предложения Ермака

    На Украине отметили негативную реакцию команды Трампа на предложения Ермака и попытку «приукрасить» ситуацию на фронте

    Tекст: Антон Антонов

    Команда Дональда Трампа выразила недовольство предложениями Украины, которые привез в Вашингтон глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, а также попыткой украинской стороны «приукрасить» ситуацию на фронте, сообщила украинским СМИ политический обозреватель Юлия Забелина.

    Забелина заявила: «Ермак туда повез определенные предложения: о границах 2022 года, о том, что нам надо отвоевать… и о вступлении Украины в НАТО, что в целом встречается трампистами очень прохладно, очень негативно».

    По ее словам, к такой реакции следовало «готовиться и понимать, что такая реакция от американцев будет», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Забелина также отметила, что Ермак при встрече рассказал о текущей ситуации на фронте, «приукрасив» ее. В результате «американская сторона была не совсем довольна той информацией», которую он изложил, поскольку у США «есть реальная ситуация». Она отметила, что продолжалась встреча недолго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская делегация во главе с Ермаком 4 декабря в Вашингтоне встретилась с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома, включая будущего советника Трампа по национальной безопасности Майка Уолца и будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога.

    Коментарии (0)
    8 декабря 2024, 10:39 • Новости дня
    Эксперт усомнился в эффективности обращений президента Грузии к Трампу
    Эксперт усомнился в эффективности обращений президента Грузии к Трампу
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Эффективность обращения грузинского президента Саломе Зурабишвили к избранному президенту США Дональду Трампу о якобы сфальсифицированных выборах в парламент Грузии 26 октября сомнительна, заявил газете ВЗГЛЯД Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

    «Было понятно, что с помощью президента Франции [Эммануэля Макрона] Зурабишвили попытается переговорить с Дональдом Трампом «на ногах», чтобы потом использовать это в интересах оппозиции и в своих собственных как «единственно легитимного института Грузии». Зурабишвили пытается заручиться поддержкой, но это, по-моему мнению, безумная и обреченная на провал попытка», – сказал он.

    «Как можно поддержать ее в ситуации, когда БДИПЧ/ОБСЕ вполне позитивно отзывается о выборах в парламент Грузии и нет фактов махинаций?», – задал эксперт риторический вопрос.

    «Оставить президента Грузии в Париже за дверью не могли. Она до инаугурации нового президента Грузии – действующий. Но я абсолютно исключаю, что избранный президент США поддастся на ее дикую попытку продлить собственные полномочия», – сказал Мамрадзе.

    «Я очень надеюсь, что правительство Грузии уже начало устанавливать контакты с будущей администрацией Белого дома», – заявил он.

    Ранее президент Грузии сообщила о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в Париже. Она также сообщила о «глубокой дискуссии с президентами Трампом и Макроном», в ходе которой, по ее словам, были «разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии».

    Коментарии (0)
    7 декабря 2024, 03:44 • Новости дня
    Трамп поддержал кандидатуру Хегсета на должность шефа Пентагона

    Трамп поддержал кандидатуру Хегсета на должность шефа Пентагона, несмотря на слухи о его зависимости

    Трамп поддержал кандидатуру Хегсета на должность шефа Пентагона
    @ Mattie Neretin / Consolidated News/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп выразил уверенность в своем решении назначить Пита Хегсета главой Пентагона, несмотря на опасения законодателей по поводу выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах и возможных проблем с алкоголем, сообщил телеканал NBC.

    Трамп заверил, что не сомневается в своем выборе Пита Хегсета на должность шефа Пентагона. Он охарактеризовал Хегсета как очень умного человека, сжигаемого военной страстью. «Каждый раз, когда я общаюсь с ним, он хочет говорить лишь на военные темы», – приводит ТАСС слова избранного президента США.

    Напомним, ранее СМИ сообщали о беспокойстве среди американских законодателей из-за обвинений в адрес Хегсета в сексуальных домогательствах и его возможных проблемах с алкоголем.

    Несмотря на это, Трамп выразил надежду, что Хегсет будет утвержден на пост. «Некоторые люди выражали легкое беспокойство, – признал Трамп. – Он молодой человек с отличным послужным списком. Он любит военное дело, и, я думаю, люди начали это понимать».

    Трамп подчеркнул, что продолжит работать над выдвижением Хегсета и других кандидатов на ключевые посты в своей администрации.

    До этого, Хегсет пообещал отказаться от алкоголя ради должности.

    Коментарии (0)
    8 декабря 2024, 05:25 • Новости дня
    Зурабишвили в Париже обсудила с Трампом и Маском ситуацию в Грузии

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила о встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском в Париже. Она заявила, что ждет визита Маска в Грузию.

    «Отличный обмен мнениями с Илоном Маском о ситуации в Грузии. Я с нетерпением жду встречи с ним в нашей стране», – сообщила Зурабишвили в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    После этого она опубликовала сообщение, где заявила о «глубокой дискуссии с президентами Трампом и Макроном», в ходе которой, по ее словам, были «разоблачены украденные выборы и крайне тревожные репрессии против народа Грузии». «У грузинского народа есть друг в лице Дональда Трампа. Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки», – заявила Зурабишвили.

    Напомним, Трамп и Зурабишвили посетили Париж для участия в церемонии повторного открытия собора Парижской Богоматери (Нотр-Дама)

    В столице Франции она также встретилась с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    Кроме того, в Париже прошла встреча Трампа, Макрона и Зеленского.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 05:45 • Новости дня
    Трамп назначил Сакса ответственным за политику в сфере ИИ

    Трамп учредил должность куратора политики США в области ИИ и криптовалют для Сакса

    Tекст: Максим Попов

    Дональд Трамп назначил миллиардера Дэвида Сакса ответственным за политику США в сфере искусственного интеллекта и криптовалют.

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил в своем аккаунте в социальной сети, что предприниматель и инвестор Дэвид Сакс займется политикой администрации в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул важность искусственного интеллекта и криптовалют, назвав их ключевыми технологиями. Он выразил уверенность, что Сакс, обладая необходимыми знаниями, опытом ведения бизнеса и прагматизмом, сможет сделать США лидером в этих сферах. «Дэвид будет отвечать за то, чтобы Америка стала мировым лидером в обеих сферах», – отметил республиканец.

    Известно, что Сакс не раз высказывался за мирное решение конфликта на Украине. В середине ноября, выступая с лекцией в Ереване, Сакс заявил, что США и Россия ведут открытую войну друг с другом, использовав Украину в качестве посредника. Миллиардер подчеркнул, что существует недооценка ядерной угрозы, которую несет этот конфликт, и в США не принято обсуждать такую возможность. 

    Коментарии (0)
    8 декабря 2024, 01:48 • Новости дня
    Кулеба не поверил в обещание Трампа урегулировать конфликт на Украине за 24 часа

    Кулеба в связи с обещаниями Трампа заявил о невозможности быстрого урегулирования конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп не сможет урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки, заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

    Кулеба отметил, что пока заявления и телефонные звонки Трампа, которые «наделали много шума», остаются только словами, а оценивать республиканца нужно «по делам». Кулеба выразил уверенность, что «быстрого окончания» конфликта не произойдет.

    «Это просто невозможно. Какой бы план ни разработал Трамп, ему придется пройти проверку реальностью», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Die Presse.

    Он добавил, что Трампу не удастся завершить конфликт «ни за 24 часа, ни за 48 часов, ни за 72 часа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп не раз заявлял, что в случае избрания его президентом США за 24 часа завершит конфликт на Украине. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что «не может понять, как возможно» обещанное Трампом урегулирование конфликта за 24–48 часов.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2024, 23:35 • Новости дня
    Белый дом затруднился назвать остаток средств на помощь Украине

    Пресс-секретарь Байдена не смогла назвать остаток средств на помощь Украине к приходу Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Администрация президента США Джо Байдена не смогла оценить, сколько средств на помощь Украине останется к моменту вступления Трампа в должность.

    Администрация президента США Джо Байдена не имеет информации о точной сумме средств, которые останутся неиспользованными из бюджета на военную помощь Украине. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что у нее нет данных о том, сколько денег может остаться через 45 дней. Она отметила, что несмотря на это, нынешние власти намерены израсходовать ресурсы, чтобы обеспечить Украину необходимыми ресурсами.

    Вместе с тем официальный представитель Пентагона Патрик Райдер уточнил, что на данный момент США располагают более 9 млрд долларов согласованной военной помощи для Украины. Из этой суммы 2,21 млрд долларов предназначены для закупки нового оборудования, а 6,8 млрд долларов – для отправки Киеву военного имущества со складов Пентагона.

    Напомним, ранее американское военное ведомство заявило, что совокупный объем военной помощи Украине с начала работы администрации Байдена составил 62 млрд долларов.

    Коментарии (0)
    Главное
    Стало известно о массовом бегстве сирийцев в Ливан
    Российские войска освободили Благодатное в ДНР
    ВСУ за сутки потеряли более 400 человек в Курской области
    Джеорджеску обвинил Байдена в попытке втянуть Румынию в конфликт на Украине
    Премьер Грузии прокомментировал встречу Трампа и Зурабишвили
    Россия получила ноту Швеции после инцидента у здания посольства в Москве
    Ученик сломал нос учителю на уроке в нижегородской школе

    Россия нашла валюту, которую никто не запретит

    Биткоин и другие цифровые валюты никто не сможет запретить, они будут продолжать развиваться вне зависимости от состояния доллара, заявил президент Владимир Путин. Для России валюта, которую нельзя запретить, особенно интересна. У нас нет другого выбора, как идти за новыми финансовыми технологиями. Что уже внедряется в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного

    «Правая рука» Владимира Зеленского и глава его офиса Андрей Ермак слетал в США, чтобы познакомиться с новым начальством, то есть с внешнеполитической командой Дональда Трампа. Новости, которые он привез обратно в Киев, обещают стать максимально плохими, причем не столько для Украины, сколько для Зеленского лично. Подробности

    Перейти в раздел

    «Не расплакаться и не подвести». Как матери павших бойцов учатся жить дальше

    Месяц назад Мария Костюк вернулась из Москвы на родину, в Еврейскую автономную область – в качестве и. о. губернатора. На этом посту мать Героя России Андрея Ковтуна продолжает «жить за двоих» – в точности по именному шеврону. В этом спецкор газеты ВЗГЛЯД убедился, побывав на встрече мам погибших героев – закрытой от телекамер и потому до крайности откровенной. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Прибалтика навязала США антирусский расизм

    Унижений и дискриминаций русского населения Прибалтики можно было избежать – по крайней мере, еще в 1990-х годах это обещал сделать Борису Ельцину президент США Билл Клинтон. Обещания в итоге оказались невыполненными, но не только из-за радикального национализма прибалтийского руководства. Немалую роль сыграл и политический цинизм Вашингтона. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина ищет подход к Трампу

      Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

    • Угроза в Сирии стала критической

      Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    • Ле Пен лишила Макрона премьера

      Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьер-министра Мишеля Барнье, чье правительство неожиданно для всех получило вотум недоверия от парламента. Это стало возможным из-за интриги Национального объединения – партии Марин Ле Пен, в успех которой сторонники Макрона не верили. Теперь оправдываются.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............