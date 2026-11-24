Rapporteur: Сборы Евросоюза от цифрового налога составят 5,9 млрд евро

Tекст: Игорь Иножарский

В обновленном проекте семилетнего бюджета Евросоюза предусмотрено введение налога на цифровые услуги, сборы от которого превысят первоначальные ожидания, пишет Rapporteur.

Согласно внутреннему документу Европейской комиссии, новый сбор обеспечит поступление в среднем 5,2 млрд евро в ценах 2025 года или 5,9 млрд евро в текущих ценах ежегодно. Ожидаемые доходы от Германии, Франции и Испании пересмотрены в сторону повышения. Полученные средства планируется направить на погашение долгов Евросоюза, накопленных в период пандемии коронавируса.

Налог в размере 3% от чистой годовой выручки затронет крупные компании, чей глобальный оборот превышает 750 млн евро, а доходы от цифровой деятельности на территории Евросоюза составляют более 50 млн евро. К таким видам деятельности отнесены онлайн-реклама, услуги маркетплейсов и монетизация пользовательских данных.

Специальный саммит для согласования бюджета с участием лидеров стран объединения пройдет в Брюсселе в четверг и пятницу. Некоторые государства опасаются передачи налоговых полномочий Брюсселю, однако введение новых источников дохода стало ключевым требованием ряда стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал бессмысленным проведение внеочередного саммита из-за разногласий по проекту семилетнего бюджета. В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон получил уступки в новом бюджете Евросоюза. В субботу председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил странам объединения новый долгосрочный финансовый план.