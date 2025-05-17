Позиции, с которыми Москва и Киев вышли на переговоры, диаметрально противоположны. Однако переговоры все равно продолжатся. Потому что сторонам нужен сам переговорный процесс – чтобы выиграть в грандиозной переговорной игре, которую сейчас проводят даже не два, а четыре участника.0 комментариев
Более половины французов поддержали аренду тюремных мест за границей
Свежий опрос среди совершеннолетних жителей Франции показал, что значимая часть населения выступает за аренду тюремных мест в других странах.
Более 52% опрошенных французов поддержали предложение арендовать тюремные места за границей, чтобы снизить переполненность пенитенциарной системы, передает РИА «Новости». Как отмечается в исследовании, наибольшую поддержку эта инициатива получила среди молодежи 18-24 лет – 71%. Среди граждан в возрасте 25-34 лет идея пользуется наименьшей поддержкой – 45%.
Опрос был проведен онлайн с 15 по 16 мая среди 1010 совершеннолетних французов. Данные о возможной погрешности исследования не приводятся, отмечает радиостанция Europe 1.
Проблема переполненности тюрем во Франции остается острой: средняя заполненность составляет 133%, а в отдельных учреждениях превышает 200%. Власти планировали создать 15 000 новых тюремных мест к 2027 году, однако этот проект был отложен.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку планам по аренде тюремных мест за рубежом, а газета Figaro сообщала о возможной передаче части иностранных заключенных в тюрьмы Восточной Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции преступники держат в страхе сотрудников тюрем. Полиция задержала школьницу за угрозу убийства учителя. Суд приговорил помощника террористов в Charlie Hebdo к пожизненному заключению.