Во Франции школьницу задержали за угрозу убийства учителя

Французская полиция арестовала 13-летнюю девочку за угрозу учителю за карикатуры

Tекст: Денис Тельманов

Французская полиция задержала тринадцатилетнюю школьницу по подозрению в угрозе учителю, сообщает Le Figaro. Учитель, показавший ученикам карикатуры из Charlie Hebdo, подал жалобу в прокуратуру после того, как девочка заявила, что хочет его убить.



Инцидент произошел 8 января, когда учитель продемонстрировал карикатуры на уроке. Через неделю девочка подошла к нему и сказала, что ученик старшей школы угрожает его жизни из-за показа карикатур. При допросе она призналась, что ее слова были «плохой шуткой», но учитель решил воспринимать угрозу серьезно и обратился в прокуратуру.

Полиция и прокуратура не проигнорировали инцидент, учитывая, что в прошлом подобные угрозы привели к трагическим событиям. В 2020 году учитель Самюэль Пати был убит после того, как школьница жаловалась на показ карикатур на пророка Мухаммеда. Позже, на суде в 2024 году, она призналась, что лгала, и на самом деле не присутствовала на уроке. В связи с этой трагедией власти Франции внимательно следят за подобными случаями угроз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Петер Шериф был приговорен к пожизненному заключению за участие в нападении на Charlie Hebdo. Учащийся французской школы в юго-западной части страны нанес смертельное ранение своей учительнице, которая скончалась. Охранник был забит до смерти у посольства Катара в Париже, подозреваемый задержан.