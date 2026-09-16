Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я сказал Каллас в Европарламенте прямо в глаза, что крупнейшей угрозой для Европы не является Россия, а она сама, так как гонит нас к ядерной войне», – сообщил политик, передает ТАСС.

Блаха подчеркнул, что все представители словацкой партии «Направление – социальная демократия» в Европарламенте проголосовали против резолюции, которую он назвал проявлением русофобии.

По его словам, именно западное оружие приводит к гибели людей, а не действия Москвы. Депутат также категорически отверг обвинения в причастности России к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

На видеозаписи своего выступления политик обвинил Каю Каллас в многолетнем ведении «кровавой войны» против России и сравнил ее риторику с нацистской. Он заявил, что именно Запад десятилетиями пытался сменить режим в России и расширялся к ее границам. Также дипломат назвал главу европейской дипломатии «экстремальным подстрекателем».

В начале сентября Каллас потребовала объяснений от постпреда России из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге.

Ранее депутат Европарламента Мартин Зоннеборн сравнивал главу евродипломатии с ядерным оружием из-за радикальной антироссийской позиции.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призывал отстранить чиновницу от должности на фоне кризиса в Евросоюзе.