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Минпросвещения сообщило о праве школ выбирать количество уроков физкультуры
Российские школы получили право самостоятельно определять количество еженедельных уроков физической культуры, выбирая между двумя и тремя часами занятий, соответствующие рекомендации выпустило Минпросвещения.
Ведомство подготовило рекомендации по проведению уроков физкультуры в 2026/27 учебном году, предмет остается обязательным для всех учеников с первого по 11-й классы, передает РИА «Новости».
Образовательные учреждения получили право самостоятельно определять еженедельную нагрузку.
«В соответствии с федеральными образовательными программами, школы могут самостоятельно выбирать количество часов на изучение предмета – два или три часа в неделю. В случае выбора модуля по виду спорта он может быть реализован только как третий час физической культуры», – пояснили в министерстве.
В начальной школе федеральная программа предусматривает от 270 до 405 часов физкультуры. Ученикам пятых-девятых классов рекомендуется 510 часов, однако при двухчасовой еженедельной нагрузке этот показатель составит 340 часов.
Для старшеклассников базовый план предполагает 136 часов, а в рамках универсального профиля нагрузка возрастает до 204 часов. К занятиям допускаются только ученики с медицинским заключением, при этом школы обязаны учитывать группу здоровья каждого ребенка при планировании физических нагрузок.
В мае Минпросвещения утвердило единую школьную программу обучения физкультуре.
Для образовательных учреждений создадут стандартизированное учебное пособие по спортивной подготовке.
В прошлом году ведомство поддержало включение фиджитал-спорта в уроки физической культуры.