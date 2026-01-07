Снегопад парализовал движение на границах Франции, Бельгии и Нидерландов

Tекст: Денис Тельманов

Франция временно закрыла границу с Бельгией для грузовых автомобилей до вечера среды из-за сильного снегопада и гололеда, передает Soir.

По данным издания, ограничения планируется снять в 20:00 среды по местному времени – это 22:00 по Москве.

Снег и лед затронули север и запад Франции, а также Бельгию, что, по оценке Meteo-France, является редким явлением для текущего климата. В результате на дорогах и в аэропортах возникли значительные сбои.

Одновременно агентство Belga сообщает, что железнодорожное сообщение между Бельгией и Нидерландами временно полностью остановлено.

Оператор инфраструктуры Infrabel указал, что все поезда, кроме высокоскоростных, вынуждены останавливаться на станции Эссен у северной границы Бельгии. Причиной названы сильные снегопады на нидерландской стороне путей.

Временно не курсируют поезда EuroCity между Брюсселем и Роттердамом, а также EuroCity Direct между Брюсселем и Амстердамом.

В материале также отмечается, что погода в регионе вызвала серьезные перебои в движении транспорта, а также нарушила расписание авиарейсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вылет главы Румынии Никушора Дана из Парижа был отложен из-за снегопада.

Перевозки грузов и школьников во Франции остановили в 38 департаментах, где объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В столичном регионе Франции из-за сильного снегопада образовались заторы длиной более 900 км, что стало новым антирекордом.