Снег и гололед парализовали транспорт во Франции

Tекст: Денис Тельманов

Движение грузовых автомобилей и школьного транспорта было отменено на территории более трети Франции, передает BFMTV. Ограничения введены в 38 из 96 департаментов, включая весь Парижский регион, из-за обильных снегопадов и гололеда. Сообщается, что такие меры затронули север, запад и центральную часть страны.

В материале подчеркивается: «В 38 департаментах, где введен оранжевый уровень погодной опасности, не будут сегодня ходить грузовые автомобили и школьный транспорт». Это решение принято министерством транспорта Франции для обеспечения безопасности.

Накануне министр транспорта Филипп Табаро сообщил, что аэропорт «Шарль-де-Голль» в Париже отменит около 40% рейсов в среду из-за необходимости расчистки взлетно-посадочных полос. Кроме того, часть рейсов будет отменена и в аэропорту «Орли».

Ранее стало известно, что не менее пяти человек погибли на территории Франции в результате происшествий, связанных с непогодой. По данным телеканала, пробки на дорогах Парижского региона в понедельник достигли длины 1 тысячи километров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столичном регионе Франции из-за сильного снегопада образовались заторы протяженностью более 900 км.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал горожан оставаться дома из-за снегопада и предложил в это время заняться повышением демографии.