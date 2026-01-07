Самолет президента Румынии застрял в Париже из-за снегопада

Tекст: Денис Тельманов

Самолет президента Румынии Никушора Дана не смог вылететь из Парижа из-за сильного снегопада, передает РИА «Новости».

Авиаборт Spartan был готов к вылету утром в среду, однако взлетно-посадочная полоса оказалась покрыта снегом, а часть рейсов из аэропортов «Шарль-де-Голль» и «Орли» отменили из-за непогоды, сообщает телеканал Digi24.

На борту самолета Дан заявил журналистам: «Вчера мы решили не вылетать, потому что из-за густого тумана в Бухаресте прилетели бы в три-четыре часа ночи».

Президент отметил, что сейчас во Франции наблюдаются необычные для страны снегопады, и экипаж ждет, когда службы аэропорта расчистят полосу для безопасного взлета.

Глава государства также подчеркнул, что Румынии необходим собственный президентский самолет, который был бы предназначен не только для президента, но и для министров, поскольку такой борт обладает расширенными возможностями, а нынешний даже не оснащен связью.

Министерство иностранных дел Румынии выпустило предупреждение об «оранжевом» уровне метеоопасности во Франции, указав, что снег и гололедица вызывают серьезные перебои в транспортном сообщении, включая сокращение до 40% рейсов на «Шарль-де-Голль» и до 25% на «Орли».

Метеоусловия, по данным румынских властей, повлияли не только на президентский вылет, но и на коммерческие рейсы между Францией и Румынией, что создает дополнительные риски для пассажиров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции остановили перевозки грузов и школьников в 38 департаментах из-за объявленного оранжевого уровня погодной опасности.

В столичном регионе Франции из-за сильного снегопада образовались заторы длиной более 900 км, что стало новым антирекордом.