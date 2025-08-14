Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.5 комментариев
ФРГ, Бельгия и Нидерланды решили перезапустить транспортный коридор «Железный Рейн»
Перезапуск железнодорожной линии «Железный Рейн» между Антверпеном и Рурским регионом рассматривается как шаг для повышения военной мобильности в Европе, сообщило европейское издание Politico.
Германия, Бельгия и Нидерланды ведут переговоры о восстановлении железнодорожной магистрали «Железный Рейн», передает ТАСС.
Транспортный коридор соединяет порт Антверпен с Рурским регионом Германии, проходя через нидерландскую провинцию Лимбург. В публикации Politico говорится, что запуск проекта мотивирован необходимостью повышения военной мобильности на фоне заявлений о «российской угрозе».
Протяженность линии составляет 160 километров, при этом на части маршрута движение поездов было прекращено после 1991 года. Железная дорога активно использовалась союзниками во Второй мировой войне. В Минтрансе Бельгии проект назвали «политическим», а премьер-министр Барт Де Вевер лично курирует переговоры.
Власти Нидерландов выразили обеспокоенность тем, что восстановление линии даст конкурентное преимущество Антверпену перед портом Роттердам. Однако позиция Гааги может измениться, если страна получит дополнительное финансирование из бюджета ЕС. В проекте следующего долгосрочного бюджета Евросоюза с 2027 года заложено 17 млрд евро на развитие военной мобильности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза начали реформу военной логистики. Европейские государства планируют модернизировать транспортные коридоры, порты и железнодорожные пути. Основная цель реформы – обеспечить быстрое перемещение войск и техники без участия вооружённых сил США.