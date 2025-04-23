Стало известно о планах ЕС укрепить военную логистику без США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейские государства стремятся повысить независимость своих армий на фоне возможного отказа США участвовать в обороне Европы, пишет Politico.

Страны ЕС начали реформу военной логистики, предполагающую модернизацию транспортных коридоров, портов и железнодорожных путей, чтобы обеспечить быстрое перемещение войск и техники без помощи американских сил.

Как отметил литовский замминистра обороны Томас Годляускас, критически важные коридоры через Польшу и Литву строились с расчетом на постоянное участие США, однако теперь Европа вынуждена искать внутренние ресурсы.

Бывший глава армии США в Европе Бен Ходжес подчеркнул, что уход Вашингтона может привести к замедлению и удорожанию переброски войск, а это чревато фатальными последствиями для обороны.

Представители Евросоюза готовят новую стратегию по устранению инфраструктурных и бюрократических препятствий для военных перевозок. Комиссар по транспорту Апостолос Цицикостас сообщил, что в ЕС определены около 500 инфраструктурных узких мест, которые планируется модернизировать ради повышения военной мобильности. По его словам, короткие и эффективные инвестиции предусматривают усиление мостов, расширение тоннелей, модернизацию портов и прокладку дополнительных железнодорожных путей.

Несмотря на эти усилия, эксперты подчеркивают, что все проекты ЕС продолжают опираться на прежнюю модель, подразумевающую участие США, и в случае их ухода вся система может оказаться неэффективной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Британия договорились подписать пакт о безопасности на фоне заявлений Дональда Трампа о возможном сокращении военного присутствия США в Европе, Соединённые Штаты рассматривают возможность вывода до 10 тыс. военных из стран Восточной Европы, а евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к возможной новой войне, о чём заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.