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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

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    Игорь Гарнов Игорь Гарнов Как ПВО защищает Россию

    На сегодняшний день Россия обладает лучшей в мире ПВО – но ее необходимо постоянно совершенствовать. Беспилотники стали реальной силой, способной глобально изменять характер боевых действий.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Как Запад научили бояться Россию

    Из инструмента, призванного объединить человечество перед лицом общих угроз, термин «экзистенциальная угроза» превратился в элемент геополитической риторики, направленной на создание образа врага. «Угроз» у человечества много, но после пандемии 3/4 упоминаний «экзистенциальной угрозы» связаны с Россией.

    0 комментариев
    14 апреля 2025, 08:57 • Новости дня

    ЕС и Британия решили подписать пакт о безопасности на фоне угроз Трампа

    FT: Евросоюз и Великобритания намерены заключить оборонное соглашение на саммите

    ЕС и Британия решили подписать пакт о безопасности на фоне угроз Трампа
    @ snapshot-photography/F.Boillot/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз и Великобритания планируют подписать соглашение о безопасности и обороне на саммите в рамках укрепления сотрудничества в ответ на угрозы США в военной области, сообщает сообщила газета Financial Times (FT).

    Дипломаты ЕС сообщили Financial Times, что Евросоюз и Великобритания готовятся заключить соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны. Это произойдет на предстоящем саммите ЕС – Великобритания. Решение предопределено угрозами президента США Дональда Трампа по вопросам военной поддержки и предложениями России.

    Издание отмечает, что действия американской администрации усиленно подталкивают Брюссель к заключению пакта с Лондоном. Это обеспечит британским компаниям доступ к совместным закупкам вооружений. В условиях глобальных беспорядков европейские страны вынуждены увеличивать расходы на оборону и обсуждают объединение усилий для защиты Украины.

    По словам европейского дипломата, Франция и Великобритания активно прокладывают путь к подписанию пакта в следующем месяце, что станет первым событием такого рода после Brexit. Это соглашение важно для подтверждения возвращения Британии к совместным действиям с ЕС.

    В рамках подготовки к саммиту 19 мая послы ЕС встретились в Брюсселе. Большинство столиц поддержали подписание пакта наряду с заявлением по геополитическим вопросам. Один из собеседников отметил, что нынешние обстоятельства сближают Францию и Британию, несмотря на разногласия по правам на рыболовство и другие вопросы.

    NBC сообщала, что США рассматривают вывод до 10 тыс. военных из Восточной Европы, а до этого президент Польши Анджей Дуда сообщил, что США выводят своих военных и технику с базы в Жешуве, откуда шли поставки на Украину.

    Европейские союзники выразили беспокойство по поводу возможного сокращения американских войск в Европе и обратились к США с просьбой координировать любые планы.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что текущий рост военных расходов в Европе сопоставим с временами холодной войны.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, как масштабный процесс переосмысления сотрудничества США в сфере безопасности с Брюсселем отразится на восточном фланге НАТО.

    12 апреля 2025, 09:19 • Новости дня
    Российские подлодки «Палтус» напугали страны НАТО
    Российские подлодки «Палтус» напугали страны НАТО
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские подлодки серии «Палтус», обладая низкой акустической сигнатурой и высокоточными ракетами «Калибр», продолжают вызывать беспокойство у стран НАТО, пишет издание 19fortyfive.

    Российская подлодка серии «Палтус» на протяжении нескольких десятилетий удерживает страны НАТО в состоянии тревоги, передает РИА «Новости».

    Эти подлодки, благодаря своей малозаметности, известны как «черные дыры» и выполняют не только противокорабельные и противолодочные задачи, но и сбор разведданных.

    В материале подчеркивается, что серия «Палтус» опасна для стран НАТО из-за своих возможностей для модернизации и улучшения.

    На вооружении подлодок стоит высокоточная крылатая ракета «Калибр», что делает их универсальными и надежными в краткосрочных боевых задачах.

    Ранее министр обороны Андрей Белоусов пояснял, что при ведении боевых действий в ходе спецоперации крылатые ракеты «Калибр» применяются с дизель-электрических подводных лодок.

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    12 апреля 2025, 15:31 • Новости дня
    Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине

    Лавров назвал заявления Зеленского об евровойсках на Украине шизофреническими

    Лавров назвал шизофреническими заявления Зеленского о «миротворцах» на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления Владимира Зеленского о необходимости иностранных военных и отказе от миротворцев на Украине очевидно являются шизофреническими и противоречивыми, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Антальском дипломатическом форуме, заявил, что заявления Владимира Зеленского о необходимости миротворцев и иностранных военных на Украине являются шизофреническими, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что глава киевского режима заявляет о необходимости вооружения, а не миротворцев, что противоречит идее миротворческой операции.

    Министр указал на то, что европейские лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера, упускают из виду важные нюансы, касающиеся НАТО и территориальных вопросов, что приводит к искажению предложений о временном прекращении огня. Лавров подчеркнул, что администрация Зеленского отвергла эти предложения, настаивая на получении оружия.

    Лавров также выразил мнение, что инициатива некоторых европейских лидеров по размещению миротворческих сил на Украине направлена не на поддержание мира, а на сохранение нацистского режима в Киеве. По его словам, под видом миротворческих сил планируется защита существующего режима, а не стабилизация ситуации в регионе.

    Лавров заявил, что Евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к новой войне.

    Зеленский заявил, что Украина хочет разместить на своей территории боеспособные военные контингенты стран-партнеров для обеспечения безопасности.

    Шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

    Лавров назвал мечтателями европейские страны, планирующие отправку миротворческих миссий на украинскую территорию.

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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    11 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Politico: Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа

    Си Цзиньпин предложил ЕС объединиться против Трампа
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский лидер Си Цзиньпин призвал Евросоюз к совместным действиям против торговой политики США, которую проводит президент Дональд Трамп, пишет Politico.

    Это заявление прозвучало во время встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине, сообщает Politico. «Китай и ЕС должны совместно защищать экономическую глобализацию и справедливую международную торговлю», – заявил Си Цзиньпин, добавив, что Пекин и Брюссель должны противостоять «односторонним и запугивающим практикам».

    Испанский премьер-министр поддержал инициативу главы КНР, подчеркнув необходимость диалога и укрепления отношений с другими странами в условиях «сложной глобальной обстановки». Он также назвал Китай «фундаментальным партнером, когда речь идет о противостоянии величайшим мировым вызовам».

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, напротив, считает, что Европе следует сохранить «прагматичный и открытый подход» к США. На следующей неделе она посетит Овальный кабинет, чтобы обсудить с Трампом торговые вопросы.

    Кроме того, Санчес сообщил, что обсуждал визит в Китай с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем. В июле лидеры ЕС планируют встретиться с Си Цзиньпином в Пекине, что совпадает с 50-летием установления отношений между ЕС и Китаем.

    Ранее сообщалось, что ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США.

    Политолог Александр Рар в беседе с газетой ВЗГЛЯД выразил мнение, что ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, кто выйдет победителем в торговой войне Китая и США.

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    11 апреля 2025, 09:37 • Новости дня
    Поезд с европейскими туристами закидали камнями в Киргизии

    Tекст: Александра Юдина

    В Чуйской области Киргизии неизвестные закидали камнями поезд с туристами из Европы, разбив окна в вагонах и ранив сотрудника поездной бригады.

    В Чуйской области Киргизии поезд с туристами из Европы подвергся атаке камнями, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел на перегоне Кант – Аламедин, когда поезд следовал из города Балыкчы. В результате вандализма были разбиты окна в вагонах и пострадал один из сотрудников поездной бригады.

    В пресс-службе госпредприятия «Кыргыз темир жолу» выразили обеспокоенность произошедшим, отметив, что такие действия представляют угрозу безопасности пассажиров и могут негативно сказаться на международном имидже страны.

    Представители «Киргизских железных дорог» призвали местных жителей к сознательности и ответственности, напомнив, что любые нарушения безопасности на железной дороге будут преследоваться по закону.

    Напомним, первый в этом году туристический поезд с путешественниками из Европы прибыл в Бишкек. Этот маршрут охватывает несколько стран Центральной Азии: Узбекистан, Киргизию и Казахстан. Состав поезда состоит из 11 вагонов, и в нем путешествуют более 80 туристов.

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    11 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Рар: ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем

    Политолог Рар: Ряд стран ЕС не пойдет на сближение с Китаем из-за страха перед США

    Рар: ЕС не сможет улучшить отношения с Китаем
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Анастасия Куликова

    Страны ЕС хотят надавить на Россию через активизацию связей с КНР. Кроме того, Брюссель хочет показать Дональду Трампу, что у Евросоюза есть альтернативные партнеры на глобальном уровне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что руководители ЕС планируют посетить Китай в июле. Сообщение появилось на фоне тарифной войны, объявленной США.

    «Ожидать улучшения отношений между Пекином и Брюсселем не стоит», – считает германский политолог Александр Рар. Он объясняет: «в политике ЕС слишком много идеологии. Кроме того, в блоке высказываются опасения по поводу «агрессии» Китая против Тайваня. Европейцы игнорируют национальные интересы КНР. Да и западный курс на сдерживание Поднебесной никто не отменял».

    Вместе с тем Европа хочет несколько улучшить отношения с Пекином. «Во-первых, страны континента не оставляют попыток надавить на Россию, а сделать это они хотят с помощью КНР. Во-вторых, ЕС планирует показать Дональду Трампу, что у блока есть альтернативные партнеры на глобальном уровне», – уточнил собеседник.

    Тем не менее не все европейские страны пойдут на сближение с Китаем, добавил политолог. «Многие опасаются гнева Америки», – пояснил он. «Впрочем, и власти КНР скоро покажут Брюсселю, что они не намерены быть «младшими» союзниками ЕС, на что рассчитывают некоторые политики, например, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен», – акцентировал он.

    Собеседник отмечает и общие закономерности в контактах ЕС и стран Азии. «Цель Брюсселя: изолировать Москву от стран Глобального Юга, а также заполучить доступ к полезным ископаемым. Восточные политики это хорошо понимают. Поэтому они будут приветствовать европейские инвестиции в местный бизнес, но не дадут Брюсселю влиять на собственную политическую систему», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что европейские лидеры планируют визит в Китай в конце июля. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), основным вопросом для обсуждения с председателем КНР Си Цзиньпином станут пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

    По данным издания, китайский лидер отказался ехать в Брюссель, поэтому председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен согласились с необходимостью отправиться в Пекин, чтобы лично встретиться с Си Цзиньпином.

    Отмечается, что дата визита пока не согласована, «но готовность лидеров ЕС совершить поездку свидетельствует о серьезных усилиях по возобновлению взаимодействия с КНР в то время, когда отношения блока с Соединенными Штатами фактически рухнули».

    Между тем премьер-министр Испании Педро Санчес отправился в Китай, где провел переговоры с Си Цзиньпином. Мадрид выступает за более сбалансированные контакты между ЕС и Китаем, заявил политик. «Есть возможности для углубления двусторонних отношений», – считает он. Политик также призвал не позволить «торговой напряженности» помешать потенциальному улучшению контактов между Пекином и Брюсселем, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что Китай рассматривает Евросоюз как важную политическую и экономическую силу в многополярном мире и рассчитывает на сотрудничество. «Необходимо совместно противостоять одностороннему запугиванию не только для защиты собственных законных прав и интересов, но и для отстаивания международной справедливости», – заявил он.

    На этом фоне американский министр финансов Скотт Бессент предостерег ЕС от попытки развернуться в сторону Китая и отдалиться от США. «Это означало бы перерезать себе горло», – подчеркнул он. Между тем торговый оборот Пекина с Брюсселем в 2024 году составил 785,82 млрд долларов. Этот показатель превышает товарооборот КНР с США, который в прошлом году вырос на 3,7%, до 688,28 млрд долларов, отмечает «Коммерсант».

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    11 апреля 2025, 12:34 • Новости дня
    Лавров призвал Центральную Азию «перетерпеть» Каю Каллас
    Лавров призвал Центральную Азию «перетерпеть» Каю Каллас
    @ Sebastian Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил центральноазиатским странам потерпеть в должности Каю Каллас, сравнив ее нахождение на посту с терпением ущерба от антироссийских санкций.

    Лавров, выступая на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Алма-Ате, посоветовал центральноазиатским странам терпеть главу дипломатии Евросоюза, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что это будет легче, чем терпеть ущерб собственному народу из-за антироссийских санкций, к которым призвала Каллас.

    Лавров отметил, что государства Центральной Азии также страдают от санкций, введенных против России, и предложил им «перетерпеть» эту ситуацию.

    Ранее Каллас признала вред антироссийских санкций ЕС для Центральной Азии, подчеркнув, что необходимо строго следить за тем, чтобы эти санкции не обходились через данный регион.

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    11 апреля 2025, 21:37 • Новости дня
    Дипломат исключил военное столкновение России с ЕС и НАТО

    Ульянов: У Запада нет возможностей политической воли для военного конфликта с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о чрезвычайно низкой вероятности прямой военной конфронтации между Россией и Европейским союзом или НАТО.

    В интервью телеканалу «Россия 24» Ульянов подчеркнул, что у Запада, включая США, отсутствуют необходимые возможности и, что более важно, политическая воля для начала такого конфликта, передает ТАСС.

    Он заявил: «Мне кажется, что пока это все-таки опасения (...) никаких признаков этого нет».

    Ранее военно-воздушные силы НАТО в рамках учений Ramstein Flag 2025 отработали сценарий атаки России на территорию альянса, задействовав 90 самолетов и вертолетов.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Североатлантический альянс будет продолжать считать Россию «долгосрочной угрозой» даже после завершения конфликта на Украине.

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    11 апреля 2025, 10:38 • Новости дня
    Британия намерена поставить Украине сотни тысяч боевых беспилотников

    Bloomberg: Британия намерена поставить Украине сотни тысяч боевых беспилотников

    Британия намерена поставить Украине сотни тысяч боевых беспилотников
    @ Wolfgang Schwan/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Александра Юдина

    Британия и Германия объявили о выделении 450 млн фунтов для поставки дронов и вооружения Украине, чтобы усилить ее позиции в условиях затянувшихся переговоров о прекращении огня с Россией, пишет Bloomberg.

    По данным издания, Британия и Германия объявили о выделении 450 млн фунтов на поставку сотен тысяч дронов и вооружения Украине, передает Bloomberg.

    Это решение было принято на встрече сторонников Украины, которая состоялась в Брюсселе. Средства пойдут на закупку дронов для нанесения ударов и сброса взрывчатки на позиции России, а также на радары и противотанковые мины.

    Отдельно временно исполняющий обязанности министра обороны Германии Борис Писториус объявил о поставке 300 дополнительных разведывательных дронов, четырех систем ПВО IRIS-T с ракетами и 30 ракет Patriot, а также танков и боеприпасов.

    Издание указывает, что эти поставки будут профинансированы из дополнительных 11 млрд евро, которые будут доступны до 2029 года.

    Министр обороны Британии Джон Хили подчеркнул, что усилия стран по поддержке Украины должны усилить давление на Путина, чтобы заставить его прекратить войну. Он также отметил, что коалиция стран готова предоставить силы для защиты Украины в случае подписания мирного соглашения, хотя США пока не дали определенных гарантий по этому вопросу, сообщает Bloomberg.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, шесть стран из международной коалиции, включая Британию и Францию, выразили готовность отправить военный контингент на Украину для обеспечения прекращения огня.

    В МИД России заявили, что европейские государства планируют разместить на Украине силы для контроля над Одессой и Львовом.

    Европейским военным на Украине предрекли провал без поддержки США, заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палица сообщил о планах Киева по привлечению 10-12 стран к «коалиции желающих» для предоставления Украине гарантий безопасности.

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    11 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США

    Bloomberg: Евросоюз планирует саммит с Китаем на фоне торговой войны с США

    ЕС и Китай решили провести саммит в Пекине для обсуждения пошлин США
    @ Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры готовятся посетить Китай в июле для обсуждения торговых вопросов с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Bloomberg.

    Европейские лидеры планируют визит в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в конце июля, сообщает Bloomberg.

    Предыдущий саммит между сторонами также проходил в Китае, что делает предстоящий визит нарушением протокола, поскольку обычно китайская делегация посещает Европу.

    Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антонио Коста уже согласились на проведение саммита в Пекине. Этот шаг подчеркивает стремление европейских лидеров обсудить торговые вопросы с Китаем. Отношения России и Украины остаются в центре внимания, и Брюссель недоволен дипломатической поддержкой Москвы со стороны Пекина, хотя Китай неоднократно заявлял о своем стремлении к мирному разрешению конфликта.

    Кроме того, Китай и Европейский союз начинают переговоры с целью отмены пошлин на электромобили из Китая, сообщает немецкая газета Handelsblatt. В то же время президент США Дональд Трамп ввел режим паузы на свои «взаимные пошлины» в течение 90 дней после падения рынков. Это создает дополнительное давление на международные отношения, включая отношения между Европой и Китаем.

    В пятницу глава КНР Си Цзиньпин заявил об отсутствии победителей в тарифных войнах.

    Между тем министр финансов США пообещал Европе «перерезанное горло» за торговлю с Китаем.

    Евросоюз в то же время сообщил, что продолжит разработку новых тарифов против США, но замораживает их на 90 дней, чтобы договориться с Белым домом.

    Ранее США заявили о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

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    12 апреля 2025, 08:13 • Новости дня
    Россия сократила поставки СПГ в Европу на 3% в I квартале

    Tекст: Александра Юдина

    С начала 2025 года поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз уменьшились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на фоне снижения спроса и конкуренции с США и Норвегией, следует из данных аналитического центра Bruegel.

    В первом квартале 2025 года импорт российского сжиженного природного газа в Евросоюз сократился до 5,7 млрд кубометров, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, передает ТАСС.

    В марте 2025 года поставки российского СПГ снизились до 1,78 млрд кубометров, в то время как в феврале объем поставок составлял 1,86 млрд кубометров, а в марте предыдущего года – 2,15 млрд кубометров.

    Суммарные поставки российского газа в Евросоюз за первые три месяца 2025 года достигнут около 10 млрд кубометров.

    Эти показатели уступают объему газа, поставляемого США и Норвегией, которые в первом квартале текущего года экспортировали 18,4 млрд и 23,6 млрд кубометров соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в Европе за три года впервые снизились до 37%, Газпром сообщил о риске опустошения газовых хранилищ Европы, а цена газа в Европе в феврале выросла на пять процентов.

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    11 апреля 2025, 14:40 • Новости дня
    Долгов назвал политику Британии по Украине «агонией увядающей державы»

    Долгов: Британия – главный интересант срыва урегулирования на Украине

    Долгов назвал политику Британии по Украине «агонией увядающей державы»
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Британия сеет нестабильность по всему миру. Украина, к сожалению, не стала исключением для их внешней политики. Однако речь идет об увядающей державе, попытки которой вступить в «большую игру» обречены на провал, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее стало известно, что Британия, Германия и Норвегия планируют выделить Украине 450 млн фунтов (580 млн долларов) для поставок БПЛА.

    «На сегодняшний день именно Британия является главным интересантом продолжения военных действий на Украине. Это классический стиль внешней политики Лондона: англичане сеяли хаос на пространстве бывшей Югославии, отметились в разжигании конфликтов в Ираке и Сирии», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Поэтому в их желании разместить контингент на Украине, а также предоставить ВСУ финансирование для закупки БПЛА нет ничего удивительного. Другое дело, что Москва предельно четко дала понять, что подобные действия являются для нас неприемлемыми, поскольку они идут вразрез с интересами в сфере безопасности России», – добавляет он.

    «В частности, глава МИД Сергей Лавров уже заявлял, что присутствие сил НАТО на Украине будет воспринято нами в качестве угрозы. Сигнал Британии подан. Выбор за ними – пусть действуют на собственный страх и риск. Другое дело, что даже при всем желании у Лондона, скорее всего, не получится реализовать свои коварные планы», – полагает собеседник.

    «Важно помнить, что речь идет о стране, которая продолжает терять былое величие. Мы имеем дело с агонией увядающей державы. Британия растратила некогда высокое положение на международной арене, и сегодня Туманный Альбион представляет собой лишь осколок имперской силы середины ХХ века», – рассуждает дипломат.

    «К тому же в самой Британии немало внутриполитических проблем. Единство страны трещит по швам: в любой момент Шотландия может интенсифицировать стремления к независимости. В таких условиях ни о какой масштабной поддержки Украины не может идти и речи. Лондону необходимо заняться собой, а не заигрывать с внешним контуром», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Британия, Германия и Норвегия планируют выделить Украине 450 млн фунтов (580 млн долларов) для поставок БПЛА. Как сообщает издание Bloomberg, речь может идти о закупке «сотен тысяч» дронов. Решение было принято на встрече сторонников Киева в Брюсселе. Средства также пойдут на закупку радаров и противотанковых мин.

    Кроме того, по данным The Daily Telegraph, Британия рассматривает возможность размещения войск на Украине сроком до пяти лет. Предполагается, что контингент будет направлен на территорию страны после урегулирования конфликта в качестве «силы сдерживания». Франция считает, что присутствие западных военных якобы поможет предотвратить будущую «агрессию России».

    Согласно планам, ввод войск будет происходить поэтапно по мере восстановления потенциала украинской армии. Кроме того, «коалиция желающих», возглавляемая Лондоном и Парижем, планирует обеспечить защиту воздушного и морского пространства союзника. Примечательно, что помимо Британии и Франции готовы отправить собственный контингент в республику еще четыре страны, пишет «Коммерсант».

    Среди них – прибалтийские государства. Другие члены ЕС в настоящий момент сомневаются в данном решении, поскольку «сохраняется неопределенность относительно целей миссии». Также остается неизвестным – получат ли члены объединения военную поддержку со стороны США.

    Напомним, глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Россия не примет присутствие сил НАТО на Украине, писала «Газета.ru». По его словам, это является угрозой безопасности РФ. «Почему мы должны давать согласие на миротворческие силы или на какую-то миротворческую группу? Они хотят, чтобы такая сила состояла из стран, объявивших нас врагом. Они придут туда как миротворцы?» – отметил дипломат.

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    11 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    ЕС отрабатывает в Венгрии военную поддержку страны после переворота в соседнем государстве
    ЕС отрабатывает в Венгрии военную поддержку страны после переворота в соседнем государстве
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе учений MILEX25 в Венгрии Евросоюз отрабатывает переброску 5 тыс. военных в страну для кризисного реагирования. Сейчас это занимает 40 дней, цель учений – сократить это время.

    Как сообщает Euractiv, силы кризисного реагирования ЕС были сформированы в марте 2022 года, и нынешние учения – уже третьи по счету, после Испании и Германии, передает РБК. Европейские военные чиновники подчеркивают, что нынешние маневры стали «наиболее конкретными».

    Сценарий учений предполагает, что лидер вымышленной страны Сеглии, расположенной «на континенте, напоминающем Африку», обратился к ЕС за военной поддержкой из-за угрозы нестабильности после переворота в соседнем государстве. От запроса на вмешательство до готовности к развертыванию сил по сценарию проходит 40 дней. Генерал-лейтенант Мишель ван дер Лаан отметил, что такой срок является «просто смешным», и подчеркнул необходимость подобных учений для сокращения этого времени.

    Ван дер Лаан добавил, что необходимо улучшать военную мобильность и сокращать бюрократию, чтобы ускорить переброску войск. Также он предложил рассмотреть возможность увеличения численности сил ЕС свыше 5 тыс. человек. По его словам, хотя внимание сосредоточено на Востоке и России, число угроз растет, и силы могут быть развернуты для обеспечения безопасности в Красном море или для реагирования на перевороты в Африке.

    Европейские чиновники сомневаются, смогут ли эти силы кардинально изменить ситуацию на местах, пишет Euractiv. Однако Ван дер Лаан отметил, что они могут участвовать в наращивании потенциала Украины, включая создание учебных площадок, направление военных советников и образование в военных академиях.

    Ван дер Лаан также подчеркнул, что силы кризисного реагирования ЕС вряд ли сыграют ключевую роль в случае прекращения огня на Украине, так как уже существует «коалиция желающих». Однако ЕС может принять участие в наращивании военного потенциала Украины через различную поддержку и обучение.

    Ранее Финляндия запланировала проведение ночных летных учений вертолетного батальона в регионе Кюменлааксо у границы с Россией.

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    12 апреля 2025, 16:39 • Новости дня
    Лавров заявил о несоблюдении НАТО данных под честное слово обещаний

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО не соблюдает обещания, данные на честное слово руководителям СССР и России о непродвижении на восток, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме обвинил НАТО в пренебрежении обещаниями, данными руководителям СССР и России, Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину. Лавров указал на отсутствие у альянса понимания важности честного слова и выполнения устных договоренностей, передает ТАСС,

    Лавров напомнил, что руководители НАТО обещали, что альянс не будет продвигаться на восток в случае вывода российских войск из Германии.

    «Меня нередко спрашивают, почему мы не настояли на письменных гарантиях», – сказал Лавров, добавив, что в России исторически ценились устные договоренности, скрепленные рукопожатием.

    Министр предположил, что НАТО не придерживается подобных традиций и не понимает значимости честного слова. Он также подчеркнул, что после распада СССР и прекращения Организации Варшавского договора альянс должен был быть распущен, но вместо этого провозгласил себя единственным гарантом безопасности.

    Российское Министерство иностранных дел обнародовало видео, в котором демонстрируется процесс расширения НАТО на восток.

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    13 апреля 2025, 01:45 • Новости дня
    Британия передала контроль над British Steel правительству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский парламент принял закон, позволяющий правительству взять под контроль British Steel и предотвратить отключение доменных печей на заводе в Сканторпе.

    Парламент Британии в оперативном порядке одобрил законопроект, который наделяет правительство чрезвычайными полномочиями по спасению компании British Steel, передает ТАСС. Этот законопроект прошел все необходимые стадии в Палате общин и Палате лордов всего за один день и уже получил королевскую санкцию, обретя статус закона.

    С полуночи по местному времени власти могут взять British Steel под контроль, чтобы не допустить отключения доменных печей на основном заводе компании в Сканторпе. Правительство также сможет использовать государственные средства для поддержки предприятия, назначать управляющих и искать нового владельца.

    Компания British Steel, принадлежащая китайской группе Jingye с 2020 года, ежедневно несет убытки в размере 700 тыс. фунтов. Jingye инвестировала более 1,2 млрд фунтов в развитие, но не может договориться с властями о расходах на замену доменных печей на электрические дуговые. Проект оценивается в 2 млрд фунтов, из которых правительство готово покрыть только 500 млн.

    Ранее Financial Times не исключила национализации British Steel в Британии.

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    12 апреля 2025, 15:04 • Новости дня
    Лавров заявил о подготовке евро-атлантического сообщества к новой войне

    Лавров обвинил Германию, Францию и Британию в подготовке к новой войне

    Tекст: Вера Басилая

    Евро-атлантическое сообщество во главе с Германией, Францией и Британией сосредоточилось на подготовке к новой войне, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров на Антальском дипломатическом форуме выступил с заявлением о том, что евро-атлантическое сообщество сосредоточило свои усилия на подготовке к новой войне. Он подчеркнул, что Германия, Франция и Британия играют ведущую роль в этом процессе, передает ТАСС.

    Ранее Лавров заявил, что Европа вновь настроена агрессивно по отношению к России.

    По мнению посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, раздел Украины на зоны контроля между Россией и европейскими странами может привести к новой эскалации конфликта.

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