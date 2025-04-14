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    Кто победит в «войне» Америки и Европы
    14 апреля 2025, 08:30 Мнение

    Кто победит в «войне» Америки и Европы

    С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв

    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ

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    Одной из самых захватывающих тем последнего времени стала перепалка между новой администрацией США и Евросоюзом. Началось всё с недовольства европейцев изменением «жесткого курса» в отношении России и вооружения Украины, а продолжилось уже выяснением отношений в торговой плоскости. В рамках своей общей «тарифной войны» американцы ввели для товаров из стран ЕС пошлину в 20%, а Дональд Трамп потребовал от европейцев дополнительно закупить у США нефть и газ на 350 млрд долларов.

    Европейцы сначала было выразили желание пойти на мировую, но команда Трампа решила продолжить давление. И европейцы в ответ вводят свои ограничения на американскую продукцию. Они запланировали обложить пошлинами не только что-либо серьезное, но даже бурбон, жвачку и туалетную бумагу из США. В резерве у них еще штрафы для американских высокотехнологичных гигантов вроде Google, Meta* и той же Х (бывший Twitter, заблокирован в России). Суд ЕС и в прежние времена любил штрафовать их за нарушение антимонопольного законодательства.

    Правда, европейцы наверняка отдают себе отчет в том, что они в данном случае выглядят как более слабая сторона. Естественно, не настолько слабая, как какие-нибудь Камбоджа или Колумбия, уже слезно попросившие Трампа пощадить их. Однако рычагов давления на США у них всё же меньше, чем у американцев на Европу. Начнем с того, что у Евросоюза почти нет своих нефти и газа. И даже если вдруг ряды ЕС пополнит Норвегия, а на шельфе Черного моря у берегов Румынии начнут разработку новых месторождений – этого всё равно не хватит.

    А еще у Евросоюза, например, нет собственных социальных сетей и собственных поисковиков (разве что местечковый Seznam в Чехии). Все возможности для их создания есть, но тягомотная европейская бюрократия может годами тянуть с регистрацией, а за это время шустрые американцы подомнут под себя весь рынок. Насколько неповоротлива евробюрократия – показала история с коронавирусом, когда в ЕС не смогли создать собственную вакцину и пользовались преимущественно американскими. И так почти везде. США могут задавить своим напором, пока в ЕС примут хоть какое-то решение.

    У США есть и военно-политический рычаг. Команда Трампа уже потребовала от европейских союзников по НАТО увеличить военные расходы, и те уже взяли под козырек. Евросоюз может сколько угодно говорить, что благодаря проекту создания оборонного фонда на 800 млрд евро они обретут независимость от США. Пока они смогут перестроить свою оборонную машину – пройдут годы, и даже десятилетия. Да еще и социальные расходы придется срезать ради военных, чему европейские избиратели вряд ли обрадуются.

    За десятилетия США создали в Европе целую систему подготовки лояльных себе кадров. И даже с закрытием пресловутого USAID прочие американские НКО никуда не делись. Во всех крупных европейских университетах есть центры евроатлантического сотрудничества. Многие европейские политики делали себе карьеру в американских компаниях, как, например, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. И на подкорку многих из них записано то, что США – свет в окошке и пример для подражания, за которым Европе надо следовать.

    Не будем сбрасывать со счетов и культурное влияние. Голливудская продукция почти полностью убила европейский кинематограф (разве что Франция, Италия и Польша как-то ему сопротивляются). Американский шоу-бизнес, американские интернет-платформы прочно вошли в жизнь европейцев. И их отключение что по воле США, что по решению ЕС вызовет волну массового недовольства. Да и к тем же жвачкам или «Макдоналдсам» европейцы тоже привыкли. И всё это работает на США.

    Тем не менее нельзя говорить о том, что Европу можно сломать через колено. Например, то, что европейские страны хранят в США значительную часть золотого запаса – палка о двух концах. С одной стороны, они могут вывести его из американской системы, с другой – американцы могут его присвоить. Однако фактическая кража чужого имущества выставит США в качестве глобального вора, и отток капитала (уже не только европейского) после этого будет не остановить. Так что это уже обоюдоострое оружие.

    А дальше начинаются ответные возможности Европы, и они уже лежат по большей части в политической плоскости. У того же Евросоюза, или у генсека НАТО Марка Рютте (сегодня самого влиятельного европейского политика) есть в Вашингтоне свои люди. Например, это представители «глубинного государства», ненавидящие Трампа и его команду. Или же представители национальных лобби в Конгрессе – в том числе и в Республиканской партии. Их имеют даже маленькие Литва и Словения, не говоря уже о странах покрупнее.

    В плане дипломатии европейцы значительно более опытные, чем нынешние обитатели Белого дома. Они уже начали вести собственную игру с Китаем, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен даже призвала Поднебесную принять более деятельное участие в переговорах по Украине. В отличие от США, на обострение в отношении китайцев большинство европейских стран не шли даже при администрации Джозефа Байдена. А в случае чего они даже могут попробовать стать эдакими посредниками для разрядки американо-китайских отношений.

    Еще один козырь в рукаве европейцев – Иран. В отличие от США, они с ним связи не обрывали. И если американцы будут слишком упорствовать в навязывании своих нефти и газа – Евросоюз и отдельные европейские страны вполне могут наладить поставки углеводородов из этой страны. И такой поворот позволит им сократить зависимость сразу и от России, и от США. Могут они договориться и с Мексикой, и с Венесуэлой, на которых американцы давят. Тем тоже выгодно – появится большой альтернативный рынок сбыта.

    Ко всему прочему, вместе с Евросоюзом против нынешней администрации США выступают Великобритания, Канада, Норвегия, Австралия, Новая Зеландия и Япония. В отношении всех их (кроме канадцев) Трамп тоже ввел пошлины, и им это явно не понравилось. Не столь рьяно оппонируют Трампу Южная Корея и Швейцария – однако введенные американцами пошлины затронули и их. И когда почти весь коллективный Запад (включая богатых нефтью и газом Австралию, Канаду и Норвегию) объединится против США – бороться с таким количеством соперников будет крайне тяжело.

    Судя по всему, Рютте как генсек НАТО готов стать координатором тех сил, кто старается вернуть США на «системные рельсы». Этого деятеля точно недооценивать не стоит. Он 11 лет координировал всю санкционную политику Запада против России, еще будучи премьером Голландии. Он очень опытный переговорщик и аппаратчик, умеющий без излишнего позерства добиваться своих целей. Голландец уже успел убедить Трампа возобновить помощь Украине по старым контрактам. И будет дальше бить в эту точку.

    Помимо либерала (по своей партийной принадлежности) Рютте, на роль переговорщиков с Трампом от имени Европы могут рассчитывать еще четверо. Это премьер Италии Джорджа Мелони как правый евроскептик, идеологически от президента США недалекий. Это «системный консерватор», президент Финляндии Александр Стубб. Человек давно находится в большой политике, да к тому же возглавляет государство, имеющее наиболее протяженную границу с Россией из всех членов ЕС и НАТО.

    Среди переговорщиков наверняка окажется и «беспартийный технократ», президент Чехии Петр Павел. Он координирует поставку Украине снарядов со всего мира и лучше всех коллег по ЕС и НАТО знает военную матчасть. Наконец, в одном лице от ЕС и «системных левых» беседовать с Трампом отрядят бывшего премьера Португалии, а ныне главу Евросовета Антониу Кошту. Он с президентом США знаком, португальцы – давние партнеры англосаксов. К тому же он не оскандалился так, как фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас.

    Стороны будут вести торг, обмениваться резкими заявлениями, но к какому-то соглашению придут. Скорее всего, Евросоюз пойдет США на ряд уступок по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины. Учитывая сильный запрос на конфронтацию с Россией в том числе и среди республиканцев, Трампу придется на это пойти. Потом торговая война может возобновиться – но вряд ли она получит столь же острый характер, как сегодня.

    Так что с большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она, выражаясь терминологией бокса, победит в противостоянии по очкам с небольшим перевесом. А России вряд ли следует рассчитывать на слишком глубокий и длительный конфликт между ними. Свою состоятельность надо показывать и тем, и другим. И тогда сговорчивее станут и Трамп, и даже Рютте с фон дер Ляйен.

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